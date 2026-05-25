Volley Mercato: Arianna Visentin giocherà ad Offanengo

La carriera –

Nata il 22 agosto 2006 a Treviso, Arianna Visentin (veneziana di Campalto) è una schiacciatrice di un metro e 80 centimetri cresciuta nel vivaio Imoco a San Donà, dove ha giocato dall’under 12 all’under 18. In quest’ultima categoria ha conquistato due scudetti (2023 e 2024), oltre a un bronzo under 16; con la stessa maglia, anche l’esperienza parallela in B1 nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Nelle ultime due annate, invece, le avventure in A2, prima con maglia della Clai Imola (salvezza raggiunta) e poi con quella di Volley Modena, non riuscendo a evitare la retrocessione.

Le parole di Arianna Visentin –

«Ho sempre considerato Offanengo una società seria e ben organizzata. Quando si è presentata questa opportunità ho accettato con entusiasmo, perché credo possa rappresentare un passaggio importante per la mia crescita, sia dal punto di vista sportivo che personale.Voglio continuare a migliorare in ogni aspetto del gioco e dare il massimo per aiutare la squadra. I due anni vissuti in Serie A2 mi hanno insegnato quanto questo campionato sia competitivo e quanto sia necessario lavorare ogni giorno per restare al passo con le altre squadre».