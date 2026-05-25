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Volley Mercato: Arianna Visentin giocherà ad Offanengo

Nuovo rinforzo in posto quattro per la formazione lombarda, che punta sulla giovane schiacciatrice veneta classe 2006 per ampliare le soluzioni offensive del roster. Dopo le esperienze maturate tra settore giovanile e Serie A2, per lei continua il percorso di crescita nel campionato cadetto
2 min
VisentinOffanengo volley
Volley Mercato: Arianna Visentin giocherà ad Offanengo

OFFANENGO (CREMONA) - Arianna Visentin è il terzo tassello nel mosaico della Trasporti Bressan Offanengo, che in vista del prossimo campionato di A2 femminile innesta la rosa. Il suo arrivo segue quello dell’opposto Veronica Taborelli e il ritorno della centrale Benedetta Campagnolo nel roster affidato a coach Emanuele Aime.

La carriera – 

Nata il 22 agosto 2006 a Treviso, Arianna Visentin (veneziana di Campalto) è una schiacciatrice di un metro e 80 centimetri cresciuta nel vivaio Imoco a San Donà, dove ha giocato dall’under 12 all’under 18. In quest’ultima categoria ha conquistato due scudetti (2023 e 2024), oltre a un bronzo under 16; con la stessa maglia, anche l’esperienza parallela in B1 nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Nelle ultime due annate, invece, le avventure in A2, prima con maglia della Clai Imola (salvezza raggiunta) e poi con quella di Volley Modena, non riuscendo a evitare la retrocessione.

Le parole di Arianna Visentin – 

«Ho sempre considerato Offanengo una società seria e ben organizzata. Quando si è presentata questa opportunità ho accettato con entusiasmo, perché credo possa rappresentare un passaggio importante per la mia crescita, sia dal punto di vista sportivo che personale.Voglio continuare a migliorare in ogni aspetto del gioco e dare il massimo per aiutare la squadra. I due anni vissuti in Serie A2 mi hanno insegnato quanto questo campionato sia competitivo e quanto sia necessario lavorare ogni giorno per restare al passo con le altre squadre».

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