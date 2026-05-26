Volley Mercato: per Melendugno il reparto opposti si completa con Meoni

La carriera-

Nata a Prato il 14 ottobre 2005, ma cresciuta e maturata sportivamente a Livorno, Margherita unisce ai suoi 184 centimetri un’ottima struttura fisica e una grandissima determinazione. Caratteristiche che le hanno permesso, stagione dopo stagione, di vivere una crescita tecnica costante e di scalare con merito le gerarchie del volley nazionale. Cresciuta nel florido vivaio del Volley Livorno, Margherita ha saputo mettersi in mostra giovanissima nei campionati regionali e giovanili (conquistando il titolo territoriale Under 18), prima di affrontare con personalità i palcoscenici nazionali di Serie B1, prima tra le fila della Nottolini Capannori e successivamente con la maglia del Giusto Spirito Rubiera. L’affermazione sulla ribalta nazionale è arrivata nella passata stagione con l’approdo in Serie A2 alla Trasporti Bressan Offanengo. In terra lombarda, la giovane opposta toscana ha dimostrato di possedere non solo i colpi fisici per incidere nella categoria, ma anche la maturità mentale per gestire le pressioni del professionismo. Questo costante cammino di crescita è stato, peraltro, già impreziosito dal prestigioso riconoscimento della “Sfinge d’Oro” come promessa del volley italiano.

Le parole di Margherita Meoni-

«Quando è arrivata la chiamata di Melendugno ero inizialmente un po’ frenata dalla distanza da casa, ma l’ambizione del progetto e la serietà della società mi hanno convinta subito. Conosco il valore dello staff tecnico e il calore dei tifosi biancorossoneri, aspetti che hanno avuto un peso importante nella mia scelta. Arrivo in Salento con tantissimo entusiasmo e con la voglia di crescere ancora in un campionato competitivo come la Serie A2. Prometto massimo impegno, sacrificio e tutta la mia grinta: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere le compagne e dare tutto per questa maglia».