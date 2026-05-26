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Volley Mercato: per Melendugno il reparto opposti si completa con Meoni

La società salentina aggiunge al roster una giovane opposta italiana di grande talento, pronta aa vivere una nuova esperienza in serie A2
3 min
MeoniNarconon
Volley Mercato: per Melendugno il reparto opposti si completa con Meoni

MELEDUGNO(LECCE)- Un nuovo, importante tassello va ad aggiungersi allo scacchiere della Narconon Volley Melendugno. La società salentina ha annunciato l’ingaggio di Margherita Meoni, giovane e promettente opposta che va a potenziare il reparto dei posti 2 a disposizione dello staff tecnico biancorossonero per il prossimo campionato di Serie A2.

La carriera-

Nata a Prato il 14 ottobre 2005, ma cresciuta e maturata sportivamente a Livorno, Margherita unisce ai suoi 184 centimetri un’ottima struttura fisica e una grandissima determinazione. Caratteristiche che le hanno permesso, stagione dopo stagione, di vivere una crescita tecnica costante e di scalare con merito le gerarchie del volley nazionale. Cresciuta nel florido vivaio del Volley Livorno, Margherita ha saputo mettersi in mostra giovanissima nei campionati regionali e giovanili (conquistando il titolo territoriale Under 18), prima di affrontare con personalità i palcoscenici nazionali di Serie B1, prima tra le fila della Nottolini Capannori e successivamente con la maglia del Giusto Spirito Rubiera. L’affermazione sulla ribalta nazionale è arrivata nella passata stagione con l’approdo in Serie A2 alla Trasporti Bressan Offanengo. In terra lombarda, la giovane opposta toscana ha dimostrato di possedere non solo i colpi fisici per incidere nella categoria, ma anche la maturità mentale per gestire le pressioni del professionismo. Questo costante cammino di crescita è stato, peraltro, già impreziosito dal prestigioso riconoscimento della “Sfinge d’Oro” come promessa del volley italiano.

Le parole di Margherita Meoni-

«Quando è arrivata la chiamata di Melendugno ero inizialmente un po’ frenata dalla distanza da casa, ma l’ambizione del progetto e la serietà della società mi hanno convinta subito. Conosco il valore dello staff tecnico e il calore dei tifosi biancorossoneri, aspetti che hanno avuto un peso importante nella mia scelta. Arrivo in Salento con tantissimo entusiasmo e con la voglia di crescere ancora in un campionato competitivo come la Serie A2. Prometto massimo impegno, sacrificio e tutta la mia grinta: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere le compagne e dare tutto per questa maglia». 

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