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Volley Mercato: Francesca Bosso completa i posto 4 di Monviso 

La ventitreenne di Bruino lo scorso anno ha giocato a Mondovì in B1. Ora la sua grande occasione di dimostrare nella serie superiore tutto il suo valore
1 min
Bossomonviso
Volley Mercato: Francesca Bosso completa i posto 4 di Monviso 

PINEROLO (TORINO)- Si completa con Francesca Bosso il reparto schiacciatrici del Monviso Volley per la stagione 26-27 di serie A2.

LA CARRIERA-

Nata il 29 luglio 2002 a Bruino, in provincia di Torino, Francesca inizia a giocare a pallavolo con la società torinese 2D Lingotto con cui arriva fino alla Serie C nella stagione 2020-2021. La scalata ai campionati procede nell’anno successivo con la serie B2 targata Ascot Labormet Due ToPlay. Nel 2022 arriva in B1 con la Fantini Folcieri Ostiano e sempre nella stessa categoria disputa anche le due stagioni successive: prima con la Hub Ambiente Teams Catania e poi con la Pallavolo Capo d’Orso Palau. La scorsa stagione ha vestito i colori del Mondovì (B1).

Le parole di Francesca Bosso

« Indossare la maglia del Monviso Volley rappresenta per me un traguardo importante e motivo di grande orgoglio. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura: crescere insieme a uno staff preparato, lottare al fianco delle mie nuove compagne e vivere le emozioni che solo il calore dei nostri tifosi sa regalare. Credo molto in questo progetto e sono pronta a mettermi in gioco, dando il massimo per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e di vedervi tutti al palazzetto ».

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