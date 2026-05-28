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Volley Mercato: Arianna Populini nuovo rinforzo per Costa Volpino

Bresciana classe 2005. Arianna arriva dalla Promoball Sanitars, con cui ha disputato le ultime due stagioni nel campionato di Serie B1. E’ la sorella della più celebre Alessia Populini
1 min
PopuliniCBL
Volley Mercato: Arianna Populini nuovo rinforzo per Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BERGAMO)-La Pallavolo CBL Costa Volpino ha ingaggiato Arianna Populini, schiacciatrice bresciana classe 2005. Arianna arriva dalla Promoball Sanitars, con cui ha disputato le ultime due stagioni nel campionato di Serie B1, dopo il percorso di crescita al Volley Bedizzole, società nella quale si è messa in evidenza anche a livello giovanile. E’ la sorella di Alessia Populini, schiacciatrice del Racing Club de Cannes.

Le parole di Arianna Populini

«Sono entusiasta e pronta ad affrontare questa nuova avventura in una categoria che ha sempre rappresentato un mio obiettivo. Non vedo l’ora di iniziare e di poter contribuire al raggiungimento degli importanti traguardi della società. Sono determinata a mettermi in gioco e a vivere al meglio ogni momento di questa nuova esperienza.»

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto

«Sono molto felice di avere Arianna in squadra nella prossima stagione. È un talento che doveva uscire dalla propria comfort zone e dimostrare le sue qualità anche in una categoria come la Serie A. Sono certo che questa esperienza le permetterà di crescere ulteriormente, sia come giocatrice sia come persona ».

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