Volley Mercato: Francesca Cosi rinforzo al centro per la Futura

La giocatrice ferrarese, classe 2000 è atleta di esperienza e personalità, Cosi approda in biancorosso pronta a mettere al servizio della squadra le proprie qualità a muro, solidità e una mentalità costruita in anni di alto livello. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nella costruzione del nuovo roster, con l’obiettivo di aggiungere centimetri nei pressi della rete e alzare ulteriormente la competitività della rosa a disposizione di coach Michele Marchiaro. Cosi è una centrale di grande affidabilità per la serie A2, con esperienza anche nella massima serie (Macerata e Pinerolo le sue tappe in A1); nell’ultima stagione disputata con la maglia dell’Itas Trentino, Francesca è risultata la quarta miglior “muratrice” con 91 block totali in 28 gare ma con una media di 0.84 muri/punto a set, la seconda migliore tra le centrali di A2.

LA CARRIERA-

Cosi inizia a giocare a pallavolo in quinta elementare, conquistata da una pallone regalatole dal suo primo allenatore. Un regalo che di fatto apre le porte ad una brillante carriera, con Francesca che spicca presto il volo verso uno dei settori giovanili più rinomati del panorama italiano, quello dell’Imoco San Donà dove, oltre ai campionati Under, gioca sia in B1 che in B2. L’esordio in A2 arriva nella stagione 2018/19 con Marsala, poi la sua carriera fa tappa a Trento, San Giovanni in Marignano e per due annate a Macerata, dove conquista la promozione nella massima serie. Nei tre campionati disputati in A1 tra Cbf Balducci e Pinerolo raccoglie 79 presenze e 167 punti totali. La scorsa estate il ritorno a Trento.

Le parole di Francesca Cosi

Con la Futura è stato amore a prima chiacchierata?

« Quando ho ricevuto la chiamata da Futura ci ho messo veramente poco tempo a prendere la decisione; mi è bastata una chiacchierata con Michele Marchiaro che mi ha spiegato il progetto per capire subito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda e dire di sì ».

Ritrovi proprio Michele Marchiaro, tuo coach in A1 a Pinerolo; che importanza ha avuto la sua presenza in panchina?

« Sicuramente iniziare la stagione conoscendo già il tecnico, il suo modo di allenare ed il suo approccio durante le partite è un valore aggiunto ed io sono stata molto contenta di ritrovare Michele ».

Hai vinto il campionato di A2 con Macerata: qual è l’ingrediente che non può mancare in una squadra che vuole vincere?

« L’ingrediente fondamentale per far funzionare bene una squadra è creare un gruppo coeso che lavori bene in palestra per raggiungere un obiettivo comune ma che, allo stesso tempo, si trovi bene al di fuori del campo anche per mangiare un gelato insieme ».

Che campionato sarà il prossimo?

« Sarà un campionato impegnativo ed interessante in quanto molte formazioni si sono attrezzate per dire la loro e fare bene ma allo stesso tempo anche la nostra squadra è stata formata con lo stesso obiettivo quindi ci sarà da impegnarsi e divertirsi ».

Che promessa ti senti di fare ai tifosi biancorossi?

« Innanzitutto ci tengo a salutarli e a dir loro che ci vedremo molto presto! Noi sicuramente lavoreremo sodo per poter dare il nostro meglio con l’augurio di toglierci molte soddisfazioni nel corso della prossima stagione ».

Studio, hobby, curiosità: aiutaci a conoscerti meglio!

« Quando non sono in palestra sfrutto il tempo libero per studiare, sono iscritta al corso magistrale di Scienze della Nutrizione Umana. Attualmente è un’attività che occupa la maggior parte del mio tempo ma ovviamente mi piace dedicarmi anche ad altre attività! Amo cucinare, non appena ho l’occasione mi metto ai fornelli e se ho ospiti cucino ancora più volentieri. Inoltre appena ho un po’ di tempo libero lo dedico alla famiglia ed agli amici ».

Le parole del tecnico Michele Marchiaro

« Proprio il tecnico che l’ha allenata a Pinerolo spende per lei parole d’elogio: “Le qualità tecniche e tattiche sono note. Francesca, inoltre, ha un talento straordinario per l’organizzazione e per la capacità di assimilare i principi sottostanti ad ogni momento del lavoro. Questo talento, nella pratica quotidiana, ci aiuterà a rendere la squadra un posto migliore ogni giorno ».