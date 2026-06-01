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Volley Mercato: Melendugno porta in Puglia Aurora Micheletti

La ventunenne centrale bergamasca, dall'alto dei suoi 190 cm, garantirà potenza in attacco e a muro. E' reduce dall'esperienza in A1 con la squadra della sua città
2 min
MichelettiNarconon
Volley Mercato: Melendugno porta in Puglia Aurora Micheletti

MELENDUGNO (LECCE)-Aurora Micheletti scende al sud. La ventunne centrale bergamasca, dopo l'esperienza nella squadra della sua città in A1, ha deciso di tentare una nuova avventura con la maglia dellla Narconon Melendugno.

Aurora è nata in una famiglia dove il linguaggio della pallavolo era di casa. Suo padre Luca, ex giocatore e stimato dirigente, le ha trasmesso quella passione silenziosa che non si insegna, ma si respira. E lei ha saputo respirarla, coltivarla e poi spiccare il volo. Chi ha già vissuto l'A1 a vent'anni non si accontenta mai. E noi non vediamo l'ora di scoprire insieme fin dove può arrivare.

LA CARRIERA-

Cresciuta nel settore giovanile del Volley Bergamo, la sua città, la sua gente, ha poi lasciato tutto per intraprendere l'avventura del Club Italia, tre anni lontana da casa, forgiata nella fucina federale in A2 e B1. Un percorso che l'ha fatta crescere dentro e fuori dal campo.

Con la maglia della Nazionale italiana ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei Under 20, la conferma di un talento che il volley italiano conosce bene. Dopo un anno in A2 con la Nuvolì AltaFratte Padova, è tornata nella sua Bergamo per coronare il sogno che aveva da bambina: l'esordio in Serie A1, finalmente realtà. Oggi Aurora sceglie una nuova sfida. Lascia la certezza di casa per abbracciare il progetto della Narconon Volley Melendugno e noi abbracciamo lei, la sua storia, la sua fame di crescere ancora.

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