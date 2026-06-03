Volley Mercato: Sara Cakovic seconda regista di Offanengo

LA CARRIERA

Nata il 28 giugno 2007 a Cles (Trento), Sara Cakovic è figlia di genitori bosniaci (originari di Brcko) ed è cresciuta in Trentino a Mezzolombardo. Alta un metro e 72 centimetri, nelle giovanili è maturata in primis nel Basilisco Rotalvolley, squadra trentina con cui ha giocato under 16 (oltre a far parte dell’under 18) e serie C. Il biennio under 18, invece, l’ha vista protagonista a Chions Fiume Volley, cogliendo un quinto e un decimo posto nelle finali nazionali e disputando anche la B2. Infine, la scorsa stagione in A2 al Club Italia.

Le parole di Sara Cakovic

« La chiamata di Offanengo mi ha sorpreso, essendo terza palleggiatrice lo scorso anno al Club Italia non ho potuto mettermi in mostra nelle partite. La società e coach Aime nei colloqui mi hanno testimoniato molto interesse e fiducia e mi hanno fatto sentire molto a mio agio. Da avversaria a Offanengo avevo visto una squadra molto unita e diretta insieme verso l’obiettivo comune. In questa nuova avventura vorrei consolidare le cose che ho imparato al Club Italia e far vedere la mia crescita nonostante il ruolo di terza palleggiatrice che avevo. Adoro lavorare in palestra e migliorare, ho ancora molto margine per crescere e dare il meglio di me. Sono felice di ritrovare Emma Magnabosco, quando vai in un posto nuovo conoscere già qualcuno aiuta sempre soprattutto all’inizio per entrare a contatto con le altre persone ».