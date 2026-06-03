Volley Mercato: Nicole De Pos da Concorezzo a Fasano

Nativa di Belluno la promettente atleta veneta si appresta a disputare la sua seconda stagione di fila nel campionato di serie A2 dopo l’esperienza lombarda nelle fila del Concorezzo. Una passione per la pallavolo nata durante la scuola Primaria grazie alla spinta di sua sorella Veronica le cui gesta sportive hanno spinto la giovanissima Nicole ad intraprendere questo percorso sportivo. Ora per Nicole Da Pos si aprono le porte della Olio Pantaleo Fasano per una nuova esperienza in Serie A2.

LA CARRIERA-

Dopo una breve trafila nelle giovanili del Treviso nel 2023/24 il passaggio nella Volley Accadey Piacenza in B1. Appena un anno dopo il salto nella grande pallavolo: il suo passaggio nell’universo del Vero Volley Milano che durante la stessa stagione la convoca in diversi match facendola esordire in Cev Champions League. E qui che Nicole Da Pos ha la possibilità di allenarsi e confrontarsi con alcune delle più grandi protagoniste della pallavolo italiana e internazionale. Un bagaglio esperienziale notevole per l’atleta bellunese che nella scorsa stagione porta in quel di Concorezzo (A2).

Le parole di Nicole De Pos

« Fasano è una realtà emergente con grandi ambizioni e con un progetto importante. Il gruppo che sta costruendo la società saprà lavorare al meglio per dare il massimo durante il campionato. Da parte mia contribuirò portando energia, intensità e positività dentro e fuori dal campo ».