Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Mercato: Chiara Mason torna nella 'sua' Padova

La schiacciatrice di Camposampietro, dopo una stagione a Roma ha accolto le proposte del club del presidente Emanule Rizzo che riproverà a conqustare la promozione dopo aver perso la finale Play Off dello scorso anno
1 min
Nuvoli' AltafratteMason
Volley Mercato: Chiara Mason torna nella 'sua' Padova

PADOVA- La ventiseienne schiacciatrice veneta Chiara Mason, reduce dall’esperienza nella SMI Roma, torna a casa, chiamata a vestire la maglia della Nuvolì Altafratte Padova in vista del prossimo campionato di A2. Porterà in dote l’esperienza maturata in sei campionati nella categoria ma anche in tre stagioni nel massimo campionato.

LA CARRIERA-

Chiara Mason Nata a Camposampiero nel 2000, 183cm, gli anni del giovanile la vedono partire dalla selezione regionale del Veneto nel 2014 per proiettarsi poi verso la Brunopremi Bassano e la Volley Pool Piave. Tra le “grandi” inizia dalla Delta Informatica Trentino nel 2018, poi le sue tappe sportive la vedono a Soverato, Trento, Pinerolo in A1, Messina e Roma nella scorsa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS