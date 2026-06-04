PADOVA- La ventiseienne schiacciatrice veneta Chiara Mason, reduce dall’esperienza nella SMI Roma, torna a casa, chiamata a vestire la maglia della Nuvolì Altafratte Padova in vista del prossimo campionato di A2. Porterà in dote l’esperienza maturata in sei campionati nella categoria ma anche in tre stagioni nel massimo campionato.
LA CARRIERA-
Chiara Mason Nata a Camposampiero nel 2000, 183cm, gli anni del giovanile la vedono partire dalla selezione regionale del Veneto nel 2014 per proiettarsi poi verso la Brunopremi Bassano e la Volley Pool Piave. Tra le “grandi” inizia dalla Delta Informatica Trentino nel 2018, poi le sue tappe sportive la vedono a Soverato, Trento, Pinerolo in A1, Messina e Roma nella scorsa stagione.