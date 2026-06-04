Volley Mercato: Laura Franceschini, linfa verde per Messina

MESSINA – L'Akademia Sant’Anna Messina continua a investire sul futuro e sul talento italiano assicurandosi le prestazioni della centrale Laura Franceschini , giovane atleta che unisce qualità fisiche, esperienza nei Campionati Nazionali e un percorso già consolidato nelle selezioni Azzurre. Centrale moderna e fisicamente strutturata, Franceschini si distingue per presenza a muro, rapidità negli spostamenti e capacità di incidere nei primi tempi. Le sue caratteristiche, unite agli importanti margini di crescita ancora a disposizione, ne fanno uno dei profili più interessanti della nuova generazione del volley italiano.

L’approdo a Messina rappresenta – per la giovane centrale – una nuova opportunità nel contesto di un progetto ambizioso in cui si punterà a coniugare competitività e valorizzazione dei talenti emergenti.

Il suo arrivo porterà qualità e prospettiva nel reparto delle centrali messinesi, inserendo nel roster una giocatrice giovane ma già abituata a confrontarsi con ambiti di alto livello.

LA CARRIERA-

Originaria di Rieti, classe 2006, Franceschini è una centrale di 190 cm che approda a Messina dopo un percorso di crescita sviluppatosi in alcune delle realtà più importanti della pallavolo giovanile italiana, distinguendosi fin da giovanissima per potenzialità tecniche e rendimento.

Formatasi nel prestigioso Volleyrò Casal de’ Pazzi, società da sempre punto di riferimento per la crescita dei migliori talenti nazionali, ha collezionato importanti riconoscimenti e risultati di rilievo nelle competizioni giovanili, affermandosi tra le centrali più promettenti della propria generazione.

Nelle ultime stagioni, Franceschini ha maturato esperienza in Serie A2, indossando le maglie della Valsabbina Millenium Brescia e Olio Pantaleo Volley Fasano, confrontandosi con continuità in un campionato altamente competitivo e proseguendo il proprio percorso di crescita tecnica e personale.

Nel corso dell’ultima annata – in terra pugliese – ha calcato il taraflex in 30 gare con 163 punti complessivi all’attivo, dei quali 111 in attacco e il 47,8 %. A conferma della propria incisività al centro della rete, ha inoltre realizzato 38 muri, che si aggiungono ai 14 ace fatti registrare.

Con la maglia della Nazionale italiana ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Europeo Under 17 nel 2022, prendendo anche parte – l’anno successivo – all’EYOF (European Youth Olympic Festival).

Il suo percorso in Azzurro è proseguito anche negli ultimi mesi, con la partecipazione a due collegiali della Nazionale Under 22, ad ulteriore conferma della fiducia riposta nei suoi confronti dallo staff tecnico federale.