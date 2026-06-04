Volley Mercato: Giulia Angelina completa i posto 4 di Padova

PADOVA -Giulia Angelina, potente schiacciatrice piemontese reduce dall'esperienza a Roma, sarà nella prossima stagione una giocatrice della nuova Nuvolí AltaFratte Padova sarà Giulia Angelina .

LA CARRIERA-

Novarese da Grignasco, nata nel 1997, potente schiacciatrice da 193cm che negli ultimi anni è stata impegnata a difendere i colori della Entu Olbia (2016), Reale Mutua Fenera Chieri (2017 e 2018), Lardini Filottrano (2019), Banca Valsabbina Millenium Brescia (2020), Futura Giovani Busto Arsizio, Ipag Sorelle Ramonda ed Itas Trentino tra il 2021 e 2023. Una parentesi estera in Polonia al Biesko-Biala nel 2024 per tornare in Italia (Roma) nella scorsa stagione. Ad attendere Giulia la maglia numero 12 e le compagne di ruolo Giulia Bozzoli, Cristina Fiorio e Chiara Mason, per un posto4 completo!