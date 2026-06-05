Volley Mercato: Arianna Bovolenta dal Club Italia a Trento

TRENTO -La diciottenne Arianna Bovolenta lascia il Club Italia, dove per due stagioni ha fatto esperienza sotto la guida dei tecnici federali, approda all'itas Trentino. Doppia figlia d’arte, la mamma è l’ex palleggiatrice Federica Lisi, il padre l’indimenticato campione azzurro Vigor Bovolenta, è il secondo volto nuovo del mercato estivo gialloblù dopo l’ingaggio della regista Emma Rizzieri. Nella rosa dell’Itas Trentino le due new entry vanno ad aggiungersi alle confermate Sofia Monza, Alice Pamio, Virginia Ristori Tomberli, Emily Colombo, Greta Iob e Rebecca Laporta.

LA CARRIERA-

Arianna è nata a Roma il 15 luglio del 2008, mettendosi in mostra con la maglia del Volleyrò Casal De’ Pazzi e meritandosi la chiamata del Club Italia, il progetto federale che racchiude i principali prospetti del volley italiano, e delle Nazionali azzurre giovanili. Lo scorso anno il cammino di Arianna si è intrecciato con quello dell’Itas Trentino nel campionato di Serie A2, competizione nella quale la posto 3 capitolina ha firmato 195 punti, mostrando ottime qualità sia a muro, sia soprattutto in attacco, con una percentuale di positività del 50.5%. Con la maglia delle Nazionali giovanili ha conquistato una medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 17 del 2023, evento nel quale la nuova centrale dell’Itas Trentino ha vinto il premio di miglior posto 3 della manifestazione, grazie soprattutto ai 17 punti (con 8 muri) firmati nella finale con la Turchia. Quello di Arianna Bovolenta è il secondo volto nuovo del mercato estivo gialloblù dopo l’ingaggio della regista Emma Rizzieri. Nella rosa dell’Itas Trentino le due new entry vanno ad aggiungersi alle confermate Sofia Monza, Alice Pamio, Virginia Ristori Tomberli, Emily Colombo, Greta Iob e Rebecca Laporta.

Le parole di Arianna Bovolenta

« Ho scelto Trentino Volley perché rappresenta per me una grande opportunità di crescita, sia come atleta, sia come persona. Quando ho ricevuto questa possibilità, ho provato forti emozioni e, soprattutto, grande entusiasmo per questa nuova avventura e per le sfide che mi aspettano. Per questo arrivo a Trento con la voglia di migliorarmi e di mettermi in gioco. Dal punto di vista personale, il mio obiettivo è migliorare ogni giorno, acquisire maggiore sicurezza in campo e diventare una giocatrice sempre più completa. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, spero di creare un forte legame con le compagne, basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla collaborazione, perché credo che i risultati migliori arrivino quando un gruppo lavora unito verso un traguardo comune ».

Le parole del tecnico Alessandro Beltrami

« Siamo molto felici che Arianna entri a far parte del nostro rinnovato parco centrali . Giunge a Trento dopo un percorso di formazione importante, vissuto con la maglia del Club Italia e con quello delle Nazionali giovanili. Si tratta di un’atleta giovane e di talento, con un identikit che corrisponde a quello di tante altre giocatrici che faranno parte del roster della prossima stagione: oltre all’aspetto tecnico, sono ragazze che hanno voglia di emergere, di lavorare, di essere grintose, caratteristiche che abbiamo intravisto in Arianna anche nelle occasioni nelle quali abbiamo affrontato il Club Italia. Dal punto di vista tecnico, ha caratteristiche importanti in attacco e sono certo che saprà darci il suo contributo anche a muro ».