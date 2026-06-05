Volley Mercato: Perla Massaglia pronta per l'esordio in A2 con Melendugno

Classe 2008, 190 centimetri di straripante potenza fisica ed eleganza tecnica, l’atleta toscana rappresenta una delle promesse più cristalline del panorama pallavolistico italiano. Un colpo futuribile di grandissimo impatto, che porta nel Salento una giocatrice dotata di una precocità agonistica straordinaria e già abituata a calcare i palcoscenici internazionali. L’approdo di Perla Massaglia a Melendugno sposa una visione societaria lungimirante e attenta ai dettagli. Affrontare la Serie A2 alle soglie della maggiore età rappresenta una sfida entusiasmante, che la società ha deciso di supportare con un percorso tecnico su misura. Per garantire alla giovane schiacciatrice il fondamentale e costante contatto con il campo e con il “gioco giocato”, elemento vitale per l’evoluzione di ogni talento, Perla sarà attivamente impegnata anche nel progetto NextGen del club, fornendo il suo prezioso contributo nel campionato Under 19 ogni qualvolta gli impegni e i calendari della Serie A2 lo consentiranno. L’operazione Massaglia conferma la chiara visione strategica della Narconon Volley Melendugno, determinata a costruire un gruppo che unisca l’esperienza di atlete scafate alla travolgente energia dei migliori talenti d’Italia. Il Salento si prepara ad abbracciare un gioiello pronto a brillare sul taraflex del San Giuseppe da Copertino.

Certe scelte, d’altronde, non si spiegano con le semplici statistiche; si leggono negli occhi di chi dimostra una maturità che va già ben oltre la propria carta d’identità. Ad attendere Perla ci sarà un ambiente speciale e una tifoseria unica nel suo genere: un catino di passione ed entusiasmo guidato dall’energia contagiosa di ragazze, mamme, zie e nonne appassionate di pallavolo, capaci di trasformare ogni partita in un palazzetto festoso, colorato e ricco di cori coinvolgenti. Un vero e proprio abbraccio di famiglia, ideale per accogliere e far fiorire il talento della giovane schiacciatrice toscana.

LA CARRIERA-

Nata a Camaiore (LU) il 5 luglio 2008, Perla Massaglia mette in mostra doti atletiche fuori dal comune sin dai primi passi nel volley. Cresce e si mette in luce nel florido settore giovanile del Volley Art Il Bisonte Firenze, dove la sua rapidità in attacco e la sua fisicità debordante sotto rete non passano inosservate. Nel 2023 arriva la prestigiosa chiamata della Federazione Italiana Pallavolo: Perla entra a far parte del progetto Club Italia. Nei due anni trascorsi nel collegiale permanente della fucina federale, si confronta con il campionato di Serie B1 a soli quindici anni, accelerando in modo esponenziale il proprio percorso di maturazione tecnica, tattica e caratteriale sotto la guida dei migliori tecnici nazionali. Il nome di Perla Massaglia è indissolubilmente legato alla maglia delle Nazionali giovanili azzurre. Nell’estate del 2024 è tra le grandi protagoniste della memorabile spedizione dell’Italia ai Campionati Mondiali Under 17 svoltisi a Lima, in Perù, dove conquista una prestigiosa medaglia di bronzo, trascinando le compagne a suon di punti e prestazioni maiuscole. Un palmares internazionale impreziosito, nell’estate successiva, dallo splendido argento conquistato agli EYOF (European Youth Olympic Festival). Nella passata stagione, Perla ha difeso i colori della Savino Del Bene Scandicci, uno dei club più prestigiosi d’Europa e autentica culla di campionesse assolute, ritagliandosi un ruolo di primo piano nel campionato nazionale di Serie B1 e nell’Under 18 d’eccellenza, potendo beneficiare di metodologie di lavoro e di uno staff tecnico di livello internazionale.

Le parole di Perla Massaglia

« Scegliere la Narconon Volley Melendugno rappresenta una svolta e un passo importantissimo per il mio percorso. Quando la società mi ha illustrato il progetto e la filosofia del club, ho capito subito che questo era il posto giusto per me: un ambiente stimolante, serio e con uno staff tecnico che sa come lavorare con le giovani. Potermi confrontare con una categoria importante come la Serie A2 e, al tempo stesso, essere al centro del progetto Under 19 della NextGen è l’opportunità perfetta per me. Mi permetterà di non perdere mai il ritmo della partita e di accumulare esperienza preziosa. Arrivo nel Salento con una grandissima fame di imparare, di mettermi in gioco e di sudare in palestra ogni singolo giorno. Non vedo l’ora di iniziare e di sentire il calore del nostro meraviglioso pubblico! »