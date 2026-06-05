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Volley Mercato: Offanengo ha un nuovo libero, Alice Feduzzi

Arriva da Vallefoglia, dove ha disputato le ultime due stagioni in A1 come vice De Bortoli. Ora, a vent'anni ancora da compiere, l'occasione per dimostrare da titolare tutto il suo valore
2 min
FeduzziTrasporti Bressan
Volley Mercato: Offanengo ha un nuovo libero, Alice Feduzzi

OFFANENGO (CREMONA)- Arriva dall’A1 il nuovo libero della Trasporti Bressan Offanengo, che rinforza la seconda linea in vista del prossimo campionato di A2, il quinto della sua storia. La società neroverde dà il benvenuto ad Alice Feduzzi, reduce dall’esperienza a Vallefoglia nella massima serie. Il mosaico affidato a coach Emanuele Aime si arricchisce dunque di un altro importante tassello, avvicinandosi alla sua completezza.

LA CARRIERA-

Nata il 14 settembre 2006 a Urbino e originaria di Pesaro, Alice Feduzzi (alta 1 metro e 64 centimetri) è maturata nel Chions Fiume Volley, ottenendo piazzamenti alle finali nazionali giovanili, mentre nel 2024 ha vinto lo scudetto under 18 con l’Imoco in una rosa che contemplava anche un altro volto nuovo di Offanengo, la schiacciatrice Arianna Visentin. Nelle ultime due stagioni, il salto in A1 con la maglia di Vallefoglia, dove nella più recente annata ha conquistato anche la Challenge Cup.

Le parole di Alice Feduzzi

« Nei miei due anni a Vallefoglia, pur non avendo “assaggiato” molto il campo, ho maturato esperienza e sono cresciuta molto. Arrivata alla fine della scorsa stagione, mi sentivo pronta per fare un passo in più e trovare una squadra che mi potesse dar fiducia per provare a mettere in pratica quanto appreso. Offanengo ha creduto in me, io ho molta fiducia in questo progetto e sono contenta: sarà un’esperienza nuova, ma dove ci sono già dei buoni presupposti. Responsabilità e leadership in campo sono aspetti che acquisisci maggiormente giocando. A Vallefoglia davanti a me nel mio ruolo avevo Chiara De Bortoli, che mi ha dato tanti consigli e insegnato molte cose. Personalmente, a livello tecnico adoro la difesa ».

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