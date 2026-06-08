Volley Mercato: sarà Sofia Turlà la nuova palleggiatrice di Roma

ROMA- Sofia Turlà, alzatrice siciliana di ventotto anni reduce dall'esperienza in A1 con Perugia, guiderà la regia della Ferraro Smi Roma nella prossima stagione agonistica.
Giocatrice di carattere, dal talento cristallino, dotata di ottima elevazione e mobilità, si unisce alle Wolves nel pieno della sua maturità, dopo aver disputato importanti stagioni, alternando le sue esperienze, tra serie A1 e A2.
Sofia, che conosce già Roma, sarà una fonte di energia in campo e di coesione nello spogliatoio, portando con sé la passione e il calore della sua terra d’origine.
Nel suo percorso giovanile, dopo il cambio di ruolo da schiacciatrice a palleggiatrice, con Volleyrò, vanta la vittoria di tre Campionati d’Italia.
Tra le squadre in cui ha militato negli ultimi anni, prima dell’esperienza perugina, ci sono state Cremona, Bergamo, Sant’Elia, Modica, Marsala e un’esperienza in Bundesliga con la NawaRo Straubing.