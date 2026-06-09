Volley Mercato: Martina Susio altro giovane talento per Trento

LA CARRIERA-

Schiacciatrice bresciana (originaria di Gavardo), classe 2007, Martina ha iniziato la sua carriera nella Promoball Sanitars Brescia – con cui ha esordito giovanissima in B2 nel 2021 – per poi passare all’Anderlini Modena, prima del grande salto in Serie A2 con il progetto della Federazione Italiana Pallavolo che riunisce i migliori giovani talenti del panorama nazionale. L’arrivo di Susio rinforza ulteriormente il parco attaccanti di posto 4 dell’Itas Trentino, che può contare anche sulle confermate Alice Pamio e Virginia Ristori Tomberli.

Giocatrice molto dotata fisicamente grazie ai suoi 185 centimetri di altezza, ha nell’attacco il suo punto di forza, fondamentale che nella passata stagione le ha consentito di chiudere il campionato di A2 con 358 punti personali con il 37% di positività. Nelle due occasioni nelle quali il cammino del Club Italia si è incrociato con quello dell’Itas Trentino, durante la Regular Season della Pool A, Susio è risultata la best scorer delle azzurrine, realizzando in entrambe le occasioni 13 punti. Figura da diversi anni nel giro delle Nazionali giovanili, una presenza culminata nell’estate del 2024 in Romania quando con la maglia azzurra si mise al collo una prestigiosa medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 18; proprio in questi giorni è impegnata a Darfo Boario Terme in un collegiale con l’Italia Under 22 in vista della rassegna continentale di categoria che si terrà in Olanda a metà luglio.

Le parole di Martina Susio

« Sono molto felice ed emozionata di iniziare questa nuova avventura con Trentino Volley. Ho scelto Trento perché ho sempre considerato questa Società una realtà seria, ben organizzata e con un ambiente ideale per crescere. Mi aspetto una stagione stimolante, nella quale poter migliorare come giocatrice, imparando anche dalle compagne più esperte. L’attacco è sempre stato uno dei miei punti di forza, ma credo sia importante lavorare ogni giorno su tutti gli aspetti che possono farmi compiere un ulteriore salto di qualità ».

Le parole del tecnico Alessandro Beltrami

« Martina è un’attaccante pura che, nonostante la sua giovane età, nel corso dell’esperienza vissuta con il Club Italia ha dimostrato di essere una giocatrice davvero. Crediamo fortemente in lei e nelle sue qualità: l’abbiamo cercata e voluta con grande convinzione e siamo felici che, nonostante le diverse offerte ricevute in estate, abbia accettato di sposare il nostro progetto. Credo sia uno dei talenti principali del panorama nazionale, è una ragazza che ha fame, carattere e ambizione, caratteristiche fondamentali per poter sviluppare quello che è il suo potenziale. Completa con Alice Pamio una diagonale di posto 4 importante e affidabile in tutti i fondamentali ».

