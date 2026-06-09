Volley Mercato: la friulana Tomasetig rinforza i posto 3 di Melendugno

Con l’ingaggio della centrale friulana, il club salentino punta su un profilo di grande prospettiva, fisicità e spessore umano, ideale per affrontare con ambizione il prossimo campionato di Serie A2.

La Narconon Volley Melendugno accoglie Arianna Tomasetig con la consapevolezza di aver aggiunto un tassello fondamentale al proprio roster. La sua grinta silenziosa, il suo talento cristallino e quel sorriso che illumina lo spogliatoio prima ancora che il campo sono pronti a fare la differenza. Perché i grandi gruppi si costruiscono con le qualità tecniche, certo, ma anche con le persone giuste al posto giusto.

LA CARRIERA

Nata a Udine e alta 193 centimetri, Arianna Tomasetig incarna perfettamente la figura della centrale moderna. La sua è una storia di dedizione e passione pura, iniziata nel borgo di Cosizza e coltivata con pazienza nelle palestre friulane. Il suo percorso è una scalata esemplare: dai primi passi nel San Leonardo alla promozione in B2 con Martignacco, passando per le importanti esperienze a Cividale e Savigliano. La sua maturazione tecnica è proseguita con la Clementina 2020, per poi consacrarsi definitivamente nell’ultima stagione con il Volano Volley in B1, dove si è distinta come una delle migliori interpreti del ruolo, dominando sottorete grazie a un muro imperioso e a un primo tempo di rara efficacia.

Il debutto in Serie A2

Per Arianna, che le compagne chiamano affettuosamente “Toma”, l’approdo a Melendugno rappresenta il coronamento di un lungo viaggio e il debutto assoluto nel palcoscenico della Serie A2. La scelta della società di puntare su di lei nasce non solo dai numeri e dalle prestazioni tecniche, ma dalla scoperta di un’atleta completa a tutto tondo. Perché Toma non è solo centimetri e muri: è solarità, allegria contagiosa e quella leggerezza di spirito che in uno spogliatoio vale quanto un ace nel momento decisivo. Una presenza che scalda l’ambiente, capace di portare serenità nei momenti di tensione e che tiene unito il gruppo quando la stagione si fa dura. Doti rare, che chi allena ad alto livello impara presto a riconoscere e a non dare mai per scontate.

Le parole di Arianna Tomasetig

« Arrivare in Serie A2 per la prima volta è un traguardo che inseguo da anni e sono felicissima che sia Melendugno il posto dove viverlo. Ho scelto questo club perché credo nel progetto, nello staff e in quello che hanno già dimostrato di saper costruire. So che qui troverò l’ambiente giusto per continuare a crescere e per tirare fuori il meglio di me. La A2 è un campionato di altissimo livello e voglio affrontarlo con la massima determinazione, con umiltà e con una voglia immensa di lavorare. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, di scendere in campo e lottare insieme a loro, pronta a dare tutto per questo gruppo e per una tifoseria di cui mi hanno già raccontato meraviglie ».