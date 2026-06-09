Volley Mercato: Giada Di Mario secondo libero della Futura

LA CARRIERA

La giocatrice classe 2004 cresce nel prestigioso settore giovanile del Volleyrò, dove debutta in B1 nella stagione 2021/2022 dopo essersi cucita sul petto due scudetti grazie al successo nella finale nazionale Under 14 del 2017 (da schiacciatrice) e in quella Under 17 del 2021 (da libero). Il cammino nel volley “dei grandi” parte nel 2022/2023, stagione che segna l’esordio in A2 con l’Assitec Sant’Elia. Nell’annata successiva Giada compie il grande salto verso l’A1, chiamata dalla Wash4green Pinerolo di coach Michele Marchiaro. L’esordio nella massima serie ha il sapore della favola; il 19 novembre 2023 all’Allianz Cloud, in Vero Volley-Pinerolo, Di Mario entra in campo nel secondo set schierata non come libero ma con la maglia normale: si presenta sulla linea dei 9 metri e piazza subito un ace. Quello vissuto in Piemonte rappresenta un biennio di grande maturazione per la giocatrice romana, che raccoglie 53 presenze e un utilizzo importante da parte del coach che ora ritrova in biancorosso. La scorsa stagione Di Mario ha vestito la maglia della Trasporti Bressan Offanengo, risultando uno dei migliori liberi della A2.Cresciuta nel vivaio del Volleyrò, Di Mario ha fatto il proprio esordio nel massimo campionato italiano con la maglia di Pinerolo, proprio sotto la guida del tecnico piemontese, che ne traccia un identikit perfetto.

Le parole di Giada Di Mario

Da Offanengo a Busto Arsizio: cosa ti ha convinto a fare i bagagli e trasferirti alla Futura?

« La Futura è un’ottima società, seria e competitiva; tante persone già me ne avevano parlato bene e questo sicuramente è stato un punto a favore. In più ho già lavorato con coach Marchiaro negli anni a Pinerolo e so che con lui posso crescere sia a livello tecnico che a livello umano ».

Per una ex schiacciatrice sono proprio così scomodi gli abiti da libero?

« In totale sincerità… a volte sono nostalgica! Ma anche fare il libero, ruolo che ormai ricopro da anni, non mi dispiace. Fare una gran difesa o un gran recupero equivale a un bel punto in attacco ».

La Futura sta allestendo un roster competitivo: cosa sarà fondamentale per mantenere le aspettative?

« Dato che saremo una squadra giovane, credo che la costanza sarà molto importante. Lucidità, umiltà e coesione del gruppo a mio giudizio lo saranno altrettanto ».

Quali sono le emozioni legate al tuo esordio in A1 – con tanto di ace – ancora vive oggi?

« Sono state moltissime e indescrivibili; me lo ricordo come fosse ieri! C’è stata tanta adrenalina, è stato il momento in cui tutti i sacrifici fatti sono stati ripagati, così come il duro lavoro in palestra di una giovane ragazza che centra uno dei suoi obiettivi più belli; l’ace, poi, ha rappresentato il plus di felicità e di risate con le mie compagne ».

A2 con girone unico, ti piace l’idea?

« Ammetto che la novità del girone unico non mi è dispiaciuta per niente. Ci sarà l’opportunità di mettersi in gioco con tutte le squadre del campionato e quindi penso che ci divertiremo tanto! In più credo anche che questa nuova formula sia più meritocratica ».

Avrai come compagna un’altra romana DOC come Serena Scognamillo: sarà derby o gemellaggio?

« Senza ombra di dubbio gemellaggio… sempre tifare Roma! Inconcepibile essere romana e non essere romanista! ».

Quali sono le tue passioni al di fuori del campo?

«Studio giurisprudenza e inaspettatamente è stata una bella scoperta che da vera secchiona mi ha appassionato molto. Voi direte che noia e avete ragione ma non mi appassiona solo questo! Mi piace molto viaggiare, prendermi cura di me stessa, soprattutto consolarmi con lo shopping! Ultima cosa ma non meno importante, passare del tempo con le persone a cui voglio bene ».

Le parole del tecnico Michele Marchiaro

« È una giocatrice altamente reattiva, tatticamente intelligente e istintiva. Nel nostro roster rappresenterà un secondo libero di lusso; è in possesso di una buona battuta e potrà essere utilizzata nel giro dietro, risultando un prezioso jolly. La vedremo spesso in campo, dove potrà riversare tutta la sua energia. Caratteristica che apprezzo molto assieme alla sua ironia e alla capacità di stare in gruppo in maniera esemplare. La sua dote più grande è l’intraprendenza: qualsiasi cosa accada, Giada è pronta; le sue doti naturali vengono fuori quando la squadra ne ha più bisogno ».