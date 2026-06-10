Volley Mercato: Martina Ferrara è il libero di Altino

ALTINO (CHIETI)- Martina Ferrara è il primo rinforzo di Altino Volley in vista della prossima stagione. La giocatrice campana, libero di ruolo, porterà in abruzzo esperienza, personalità e qualità in seconda linea. Lettura, difesa, ricezione e capacità di dare ordine alla squadra saranno elementi fondamentali nel percorso che il gruppo rossoblù si prepara ad affrontare.

LA CARRIERA

Nata ad Avellino il 28 gennaio 1999, alta 168 cm, Ferrara arriva ad Altino con un percorso importante alle spalle, costruito tra Serie A1 e Serie A2. Un profilo di esperienza e affidabilità, chiamato a portare qualità, equilibrio e personalità nel reparto di seconda linea.

Nel corso della sua carriera Martina ha maturato esperienze significative con club di primo piano del panorama nazionale. Dopo il percorso giovanile con il Volleyrò Casal de’ Pazzi, ha vissuto l’esperienza con il Club Italia Crai in Serie A1, per poi proseguire nella massima serie con la Savino Del Bene Scandicci. Ha vestito anche le maglie di Casalmaggiore, Roma Volley Club, CDA Volley Talmassons FVG e, nell’ultima stagione, Akademia Sant’Anna Messina.

Particolarmente importante il biennio con la Roma Volley Club, con cui ha vissuto un percorso di alto livello tra Serie A2 e Serie A1, conquistando la Coppa Italia di A2 e la promozione nella massima serie. Successivamente, con Talmassons, ha affrontato un’altra esperienza in Serie A1, confermando solidità e continuità in un contesto competitivo di alto livello.

Le parole di Martina Ferrara

« Sono estremamente felice di giocare ad Altino la prossima stagione, in una società solida dal punto di vista umano e tecnico. Sono sicura che sarà un anno in cui lottare sarà la parola chiave e che la qualità dell’ambiente e del lavoro ci permetteranno di ottenere grandi risultati ».