Volley Mercato: a 34 anni Anna Caneva riparte da Fasano

FASANO (BRINDISI) - Una scelta di cuore per un'atleta iconica del campionato di A2 femminile (dove disputerà la dodicesima stagione della sua lunghissima carriera). Anna Caneva , dopo due stagioni ad Offanengo, ha firmato per l'Olio Pantaleo Fasano tornando a giocare dove ha lasciato bellissimi ricordi di se a San Vito e a Cutrofiano.

LA CARRIERA

Trentaquattro anni, 186 cm di altezza e residente a Rossano Veneto (VI) Anna Caneva ha letteralmente speso la sua vita per la pallavolo che l’ha portata in giro per tutto lo stivale grazie ad un amore incondizionato per questo sport. La sua carriera comincia a prender forma nelle giovanili del Bassano del Grappa salvo poi esplodere nel 2006/07 nel Club Italia di serie B1. Ben tre le stagioni disputate con il Club Italia con la quale raccoglie partecipazioni a livello europeo con l’Under 18 del club, fino al suo esordio in serie A2 nella stagione 2009/2010. La Puglia però è nel destino di Anna Caneva. Infatti sono ben due le stagioni che disputa in terra pugliese indossando prima la maglia del San Vito dei Normanni (BR) e successivamente quella del Cutrofiano (LE). Nel suo curriculum spiccano le due Coppa Italia di serie A2 vinte rispettivamente nel 2017/18 col San Giovanni in Marignano e col Brescia nel 2021/22. Nel 2024 il suo arrivo ad Offanengo dove disputa due campionati consecutivi prima di rimettersi in gioco rispondendo alla chiamata della Olio Pantaleo Fasano. Un ritorno in Puglia per continuare ad accrescere quella fame di successi e vittorie che non l’hanno mai abbandonata.

Le parole di Anna Caneva

« Torno in Puglia piena di entusiasmo, carichissima e con la voglia di toglierci più soddisfazioni possibili, mettendo la mia esperienza e la mia personalità a disposizione della squadra e dello staff. Se scelgo di continuare a giocare è per poter raggiungere sempre nuovi obbiettivi e continuare a provare certe emozioni che solo il campo sa dare. E questa società mi ha trasmesso proprio ciò che cercavo. Non vedo l’ora di tornare a vivere la Puglia, il palazzetto pieno e il nuovo campionato ».