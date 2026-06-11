Volley Mercato: Roma si riprende Margherita Muzi

LA CARRIERA

Nata a Roma, 32 anni, 182 cm, Margherita è una giocatrice esperta, che, nelle stagioni precedenti, aveva avuto altre esperienze di serie A2 con Messina ed Orvieto. È stata la seconda palleggiatrice delle Wolves, nelle ultime due stagioni in serie A1, contribuendo, in questo ruolo, alla qualifica della squadra di Roma ai primi quarti di finale e ai primi playoff scudetto della sua storia oltre che alla conquista della WEVZA Cup 2024 e della storica CEV Challenge Cup 2025. Ha disputato l’ultima stagione di serie A2 con la maglia dell’Olio Pantaleo Volley Fasano.