Volley Mercato: Genevieve Lewis è la seconda opposta di Padova 

PADOVA- La seconda opposta della Nuvolì AltaFratte Padova arriva direttamente dagli Stati Uniti. La giocatrice texana Genevieve Lewis sarà per la prima volta in Italia per dimostrare tutto il suo valore tecnico.
LA CARRIERA
L’atleta statunitense è nata a Cedar Hill in Texas 22 anni fa, la sua annata tra le tigri gialloblù sarà la prima oltreoceano dopo 3 anni presso la University of Denver dove la lunga (198cm) giocatrice ha difeso i colori dei Denvers Pioneers. Per lei quindi non solo prima annata all’estero ma anche tra i professionisti. Tra le fila della Nuvolí Genevieve indosserà la maglia numero 15 e sarà un terminale d’attacco che in posto2 la vedrà affiancare la confermata padovana Giorgia Mazzon (18).