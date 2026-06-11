Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Mercato: Genevieve Lewis è la seconda opposta di Padova 

Arriva dal Texas la schiacciatrice alta 198 cm, alla prima esperienza lontano dal suo Paese, che vuole trovare in Italia il pieno sviluppo del suo talento
1 min
LewisNuvolì Altafratte
Volley Mercato: Genevieve Lewis è la seconda opposta di Padova 

PADOVA- La seconda opposta della Nuvolì AltaFratte Padova arriva direttamente dagli Stati Uniti. La giocatrice texana Genevieve Lewis sarà per la prima volta in Italia per dimostrare tutto il suo valore tecnico.

LA CARRIERA

L’atleta statunitense è nata a Cedar Hill in Texas 22 anni fa, la sua annata tra le tigri gialloblù sarà la prima oltreoceano dopo 3 anni presso la University of Denver dove la lunga (198cm) giocatrice ha difeso i colori dei Denvers Pioneers. Per lei quindi non solo prima annata all’estero ma anche tra i professionisti. Tra le fila della Nuvolí Genevieve indosserà la maglia numero 15 e sarà un terminale d’attacco che in posto2 la vedrà affiancare la confermata padovana Giorgia Mazzon (18).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS