Volley Mercato: Elena Arici sarà la vice De Gennaro a Conegliano

LA CARRIERA

Nata a Bedizzole, in provincia di Brescia, l’8 luglio 2007, Elena “Nina” Arici cresce pallavolisticamente nel Volley Bedizzole, nel 2022 conquista il trofeo delle Regioni con la Lombardia da miglior libero della competizione. Nel 2023 passa nel vivaio dell’Imoco Next Gen dove indossa la maglia della Cortina Express Imoco San Donà nel campionato di B1, mentre con la U18 di coach Stefano Gregoris conquista lo Scudetto di categoria. Nella stagione 2024-25, Elena viene aggregata nel pre-season al gruppo della Prosecco DOC Imoco agli ordini di coach Daniele Santarelli, entrando nel roster per la Courmayeur Cup e la Supercoppa di Roma conquistata dalle Pantere. Nella stessa stagione Arici si ripete da capitana delle Panterine nella Juniores e in B1, vincendo per la seconda volta lo Scudetto U18 a fine stagione.

LA SUA STAGIONE

Nella stagione appena conclusa, Arici ha vinto ancora: la sua Valsabbina Millenium Brescia ha conquistato ai play-off la promozione in Serie A1. Nella prima stagione tra le grandi della Serie A2, Elena ha giocato ben 35 partite ricevendo 385 palloni in seconda linea. Il suo apporto è stato decisivo anche ai play-off, dove è stata impiegata in 7 occasioni, rispondendo puntuale con difese e una ricezione perfetta al 32%. Ad attendere Elena, tra poco, c’è la prova della Maturità all’Istituto Bazoli-Polo di Desenzano, indirizzo Amministrazione finanza e Marketing.

Le parole di Elena Arici

« La chiamata di Conegliano mi permette di realizzare un sogno, ma mi mette di fronte a un notevole impegno e a una grande responsabilità: dovrò allenarmi al massimo per dimostrarmi all’altezza, imparare qualcosa ogni giorno dalle migliori giocatrici del mondo sarà uno stimolo enorme. Imoco Next Gen è una realtà di qualità che ti fa sentire ogni giorno una piccola professionista, è un onore essere una di quelle che ha fatto il salto in prima squadra. Ritroverò Meme (Adigwe) che è sempre stata un riferimento dai tempi del settore giovanile a San Donà, per questo sono entusiasta di poter condividere con lei anche questo nuovo percorso in prima squadra. Le prime volte che ho avuto la fortuna di affiancare De Gennaro mi batteva il cuore all’impazzata e mi sentivo davvero privilegiata: oggi, al pensiero di condividere con lei un’intera stagione, provo ancora un’emozione difficile da descrivere. Cercherò di osservare e imparare da ogni suo gesto, da ogni dettaglio, dentro e fuori dal campo. Per me è da sempre un punto di riferimento: è il miglior libero del mondo da molti anni ed è stata, e continua a essere, il mio idolo. Sono certa che stare in palestra ogni giorno insieme a lei mi offrirà un’opportunità unica di crescita. Nell’ultima stagione a Brescia ho capito che nella pallavolo nessuno ti regala nulla, ho avuto la possibilità di giocare con continuità e questo mi ha permesso di accumulare esperienza, crescere e acquisire maggiore consapevolezza delle mie capacità. Grazie alle giocatrici più esperte del gruppo sono maturata dentro e fuori dal campo. Indosserò il numero 13, che per me ha un significato davvero speciale e racchiude due valori fondamentali. Il primo è legato a mia sorella maggiore, Chiara, una persona importantissima nella mia vita e nel mio percorso sportivo. Era il numero con cui giocava lei e, quando avevo sei anni, ho scelto di indossarlo proprio per assomigliarle. Il 13 poi ha assunto un valore ancora più speciale durante il mio ultimo anno in Under 18, una stagione che considero la più bella e significativa della mia carriera fino a oggi. Un’annata ricca di emozioni e soddisfazioni, culminata con la conquista dello Scudetto Under 18, il coronamento del mio percorso nel vivaio ».