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Volley Mercato: Camilla Riccardi torna a giocare ad Offanengo

Il libero di Manerbio, che ha già indossato la maglia neroverde in B1 nella stagione 2017/2018, chiude il roster a disposizione di Emanuele Aime
2 min
Volley Mercato: Camilla Riccardi torna a giocare ad Offanengo

OFFANENGO (CREMONA)-La Trasporti Bressan Offanengo chiude il roster, ora composto da 12 giocatrici, con lìingaggio del libero Camilla Riccardi, che fu protagonista con la maglia neroverde nella stagione 2017/2018.

LA CARRIERA

Nata il 5 aprile 2000 a Manerbio (Brescia) e originaria di Orzinuovi, Camilla Riccardi aveva già militato a Offanengo in B1 nella stagione 2017/2018, per poi tornarci dal 2019 al 2021 nella stessa categoria dopo l’esperienza in terza serie a Ospitaletto. Nell’ultimo quinquennio, le avventure a Soresina (2021/2022, serie C), Ostiano (B1 nell’annata 2022/2023), Torbole Casaglia (B2 nella stagione 2023/2024 e B1 nell’annata 2025/2026) e Millenium Brescia in A2 (2024/2025).

Le parole di Camilla Riccardi

 « La chiamata di Offanengo mi ha un po’sorpreso perché era passato già qualche anno, sono veramente felice di vivere la mia quarta avventura neroverde in un ambiente per me familiare. Sono molto contenta di questa scelta, avevo l’ambizione e la soddisfazione personale di tornare in serie A e lavorare a certi livelli. In queste stagioni, sono cresciuta sotto tanti punti di vista, caratterialmente mi sento sempre carica e volenterosa di allenarmi in palestra con tanta energia. Mi aspetto un’A2 di livello molto alto e una stagione intensa con il girone unico. Sicuramente sarà molto bello vivere il tifo di Offanengo e un palazzetto accogliente come il PalaCoim ».

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