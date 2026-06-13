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Volley Mercato: 'mamma' Martinelli torna in campo con Roma

La centrale di Genzano, dopo un anno di stop per dare alla luce una bambina, è stata chiamata dalle wolves per portare la sua esperienza e la sua potenza in attacco e a muro nel nuovo roster affidato a Di Peco
1 min
MartinelliFerraro Smi
Volley Mercato: 'mamma' Martinelli torna in campo con Roma

ROMA- Ancora un innesto nel roster della Ferraro SMI Roma Volley che riporta in campo, dopo la maternità, la centrale Melissa Martinelli che porterà in giallorosso una grandissima esperienza maturata fra A1 e A2.

LA CARRIERA

Nata a Genzano di Roma, 33 anni, 189 cm, è una giocatrice di grandissima esperienza che ha disputato tantissime stagioni come titolare in Serie A2, intervallate da due stagioni in Serie A1.

Ha vestito da protagonista le maglie di Messina, Macerata, Vallefoglia, Torino, Brescia e Trento, tra le altre. Inoltre ha vinto una Coppa Italia di Serie A2 nella stagione 2020/21, ottenendo anche il premio di MVP della finale.

Fermatasi nella stagione 2024/25 per dare alla luce una bimba, la scorsa stagione è tornata in campo, ripartendo dal campionato di Serie B1 con San Giorgio Piacentino.

Giocatrice solida, completa, efficace a muro e in attacco, arriva fortemente motivata dalla possibilità di vestire finalmente la maglia della sua città e poter così contribuire alla creazione di un gruppo che senta fortemente l’identità e l’importanza dei colori della Capitale.

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