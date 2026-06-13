Volley Mercato: Elena Rolando sarà il secondo libero di Messina

MESSINA -Elena Rolando, classe 1999, libero piemontese originario di Alba approda nell’ Akademia Sant’Anna Messina , dopo l’esperienza in Francia con il Racing Club de Cannes. Nel suo percorso anche la Serie A1 con Chieri, la conquista della CEV Cup e diverse stagioni da protagonista tra Serie A2 e campionati nazionali. Insieme a Sofia Gazzola rafforzerà la seconda linea giallorossa.

L’Akademia Sant’Anna Messina completa così il reparto dei liberi con l’arrivo dell’atleta piemontese, pronta a mettere a disposizione del progetto messinese esperienza, qualità tecnica e letture preziose nei fondamentali di seconda linea. Giocatrice dinamica, sensibile nelle letture difensive e particolarmente attento alla qualità della ricezione, Rolando abbina ordine, personalità e disponibilità al lavoro. In passato si è raccontata come un’atleta umile, altruista e volenterosa: parole semplici, ma molto vicine all’identità di una giocatrice abituata a mettere il gruppo davanti alla vetrina personale.

Il suo arrivo nell’ Akademia Sant’Anna rappresenta un innesto importante nella costruzione del nuovo roster. Accanto a Sofia Gazzola, Rolando contribuirà a rafforzare uno dei reparti più delicati della squadra, offrendo allo staff tecnico una soluzione esperta e pronta a inserirsi in un progetto che vuole continuare a crescere con equilibrio, identità e ambizione.

Dall’esperienza in Piemonte ai palcoscenici europei, passando per la recente parentesi francese, Elena Rolando porta a Messina un bagaglio tecnico e umano prezioso. Per lei si apre adesso una nuova tappa in giallorosso, dentro una stagione da vivere mettendo al servizio della squadra tutto ciò che il suo percorso le ha consegnato

Anche il suo percorso formativo racconta un legame profondo con lo sport. Elena ha infatti portato avanti gli studi nell’ambito delle Scienze Motorie, aggiungendo alla dimensione agonistica una sensibilità ulteriore verso il lavoro quotidiano, la cura del dettaglio e la crescita dell’atleta..

LA CARRIERA

Nata ad Alba, in provincia di Cuneo, il 16 luglio 1999, Rolando è un libero di 165 centimetri cresciuto dentro un cammino fatto di pazienza, continuità e responsabilità. I primi passi arrivano nell’Alba Volley, società della sua città, prima del passaggio a LPM Mondovì. Con il club monregalese vive stagioni importanti, prendendo parte anche alla promozione dalla Serie B1 alla Serie A2 e proseguendo poi il proprio percorso nella seconda categoria nazionale.

Successivamente veste le maglie di Pisogne, Tecnoteam Albese e Green Warriors Sassuolo, maturando esperienza nei campionati nazionali e consolidando un profilo tecnico sempre più riconoscibile. Con Albese contribuisce alla promozione in Serie A2 e si conferma nella categoria, diventando un riferimento per ordine, attenzione e capacità di dare equilibrio alla squadra.

Il salto nel massimo campionato arriva nella stagione 2023/24, quando viene chiamata dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76. In Piemonte debutta in Serie A1 e vive due annate in un contesto tecnico di altissimo livello, arricchendo il proprio percorso con la conquista della CEV Cup 2023/24 e con la finale di Challenge Cup raggiunta nella stagione successiva. Proprio nell’ultima stagione vissuta a Chieri, Rolando ha condiviso lo spogliatoio con Gaia Guiducci, che ritroverà adesso a Messina

Nell’ultima annata sceglie poi la prima esperienza all’estero trasferendosi in Francia al Racing Club de Cannes, una delle società più riconoscibili del panorama europeo. Con il club transalpino prende parte alla Saforelle Power 6, aggiungendo un ulteriore tassello internazionale a una carriera alimentata negli anni con costanza e determinazione.