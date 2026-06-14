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Volley Mercato: Perugia mette al centro Giulia Mancini

La ventottenne romana, cresciuta nel Volleyrò, lascia Scandicci dopo due stagioni per approdare nel roster delle Black Angels, convinta dalla proposta del presidente Bartoccini
3 min
ManciniBartoccini
Volley Mercato: Perugia mette al centro Giulia Mancini

PERUGIA-Giulia Mancini, centrale romana ventottenne, nelle ultime stagioni a Scandicci, ha deciso di rimettersi in gioco e di accettare le proposte del presidente Bartoccini e di scendere in A2 per vestire la maglia delle Black Angels di Perugia. La giocatrice è sbarcata al Pala Barton Energy nel pomeriggio di venerdì 12 giugno per le foto di rito e le prime dichiarazioni ufficiali.

LA CARRIERA

 La centrale romana ha iniziato a disputare i campionati nazionali nella stagione 2015-2016 con la maglia di Volley Rò Casal de Pazzi, per poi passare in A1 tra le fila del Club Italia, Scandicci, Cuneo e Filottrano. Nel 2020-2021 l’unica esperienza in A2 a Macerata e di nuovo la massima serie Vallefoglia, Firenze e ancora Scandicci. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze e messo a segno 12 punti.

Le parole di Giulia Mancini

« Ho scelto Perugia perché sono anni che vengo in questo palazzetto. Conosco bene la società e la serierà con cui opera. Sono davvero entusiasta di questa scelta. Sono chiaramente venuta qui per vincere il campionato: è un grande stimolo. Faremo il possibile per riportare Perugia in serie A1 ».

Scendere in A2 dopo sei stagioni consecutive nella massima serie rappresenta una bella sfida per Mancini.

« Avevo bisogno di trovare continuità di impiego e soprattutto la voglia di lottare da protagonista per obiettivi importanti. Negli ultimi due anni sono stata bene, ho vissuto un ambiente molto stimolante, ma ho giocato poco ».

Nella stagione appena conclusa la centrale romana ha vissuto professionalmente accanto ad un volto noto della pallavolo perugina, Gaia Traballi.

« Mi ha parlato benissimo della città, della società e in generale di tutto l’ambiente. Le sue parole sono state un ulteriore stimolo per dare seguito a questa scelta. Che giocatrice sono? Mi piace stare in palestra, lavorare e in campo mettere tutta la mia grinta ».

Ad accogliere Mancini nel suo primo giorno da Black Angels non è voluto mancare il Presidente Antonio Bartoccini.

« Giulia è una giocatrice di grande esperienza e il fatto che ci ha scelto è motivo di grande soddisfazione. Con lei va completandosi un roster importante, che abbiamo allestito convinti di poter fare bene. Tutte le giocatrici che abbiamo contattato hanno risposto con entusiasmo e questo testimonia la bontà del lavoro fatto in questi anni, al di là di qualche risultato sportivo che è andato come non volevamo ».

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