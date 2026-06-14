Volley Mercato: Altino ha ingaggiato l'opposto Sara Stival

LA CARRIERA

Nata il 27 marzo 2001 in provincia di Torino e alta 182 cm, Stival arriva ad Altino con un percorso costruito tra Serie A2 e Serie B1, campionati nei quali ha maturato esperienza, continuità e consapevolezza tecnica. Attaccante dotata di fisicità e personalità, porterà al roster rossoblù soluzioni offensive, energia e determinazione. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Seap Dalli Cardillo Aragona, Narconon Volley Melendugno, Clai Imola Volley e, nell’ultima stagione, Clerici Auto Concorezzo, società con cui ha disputato il campionato di Serie A2. Un percorso che le ha permesso di confrontarsi con contesti competitivi e di consolidare il proprio profilo nel panorama nazionale.

Le parole Sara Stival

« Sono molto contenta di entrare nella famiglia di Altino, che anno dopo anno si è confermata essere una bella realtà. Fin da subito ho percepito un ambiente organizzato, ambizioso e con tanta voglia di fare bene. Sarà un campionato lungo e competitivo e sono sicura che abbiamo tutte le carte in regola per far bene e toglierci grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di conoscere la società, lo staff e le nuove compagne per lavorare insieme e iniziare questa nuova avventura. Sono sicura che vivremo belle emozioni, anche grazie al calore dei nostri tifosi ».