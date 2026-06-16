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Volley Mercato: Paola Ruggeri sarà il secondo libero di Brescia

La società lombarda, neo promossa in A1, affianca la capitana Beatrice Parrocchiale con la diciottenne teramana che ha appena vinto il campionato Under 18 con il Volleyrò Casal de Pazzi
1 min
RuggeriValsabbina
Volley Mercato: Paola Ruggeri sarà il secondo libero di Brescia

BRESCIA- Paola Ruggieri giovane libero proveniente dal fertile vivaio del Volleyrò Casal de Pazzi, approda alla Valsabbina Millenium Brescia per ricoprire il ruolo di vice Beatrice Parrocchiale.

LA CARRIERA

Classe 2008, di Teramo, Paola Ruggieri cresce pallavolisticamente nella Montorio Volley, per poi essere ingaggiata, nell’estate del 2022, dalla Volley Academy Piacenza, con cui ha disputato le Finali Nazionali Under 16. Risale all’anno successivo la chiamata da uno dei club più prestigiosi a livello giovanile, il Volleyrò Casal de’ Pazzi. Rimane a Roma per tre stagioni, disputando sia il campionato di Serie B1 sia quello giovanile (prima Under 16, poi Under 18). Per il libero teramano, il percorso giovanile si è chiuso con la gioia più grande: la vittoria del titolo nazionale Under 18.

A soli 18 anni, Paola è pronta al salto nel “mondo delle grandi”: la stagione 2026/2027 coinciderà, infatti, con il suo esordio assoluto in Serie A.

Paola Ruggieri sarà presentata ufficialmente, insieme alla schiacciatrice Rachele Nardelli, giovedì 18 giugno, alle ore 13, sui canali YouTube e Facebook di Volley Millenium Brescia.

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