Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Mercato: Monviso porta in A2 l'opposta Olimpia Cicogna

Ventinove anni, ha sviluppato la sua carriera in Piemonte, in particolare nella Parrella Torino dove ha militato per dodici stagioni. Nell'ultimo campionato si è messa in luce in B1 nelle file di Garlasco
2 min
cicognaMonviso Volley
Volley Mercato: Monviso porta in A2 l'opposta Olimpia Cicogna

PINEROLO (TORINO)-Olimpia Cicogna chiude il roster di Monviso Volley. L'opposta mancina classe 1997, ha visto i suoi esordi nel settore giovanile del Parella Torino, società con cui ha condiviso gran parte della propria carriera, indossandone la maglia per ben dodici stagioni. Nel suo percorso sportivo ha inoltre maturato esperienze con Piossasco ed Acqui Terme. Nelle ultime due annate vissute al Parella si è messa in evidenza nel campionato di B1 sotto la guida di coach Barisciani, tecnico ritrovato successivamente a Bra nella stagione 2023-2024. Da lì è proseguito il suo percorso da protagonista con la maglia del Libellula per due stagioni, prima dell’esperienza più recente a Garlasco, ancora in Serie B1, nel corso dell’ultimo campionato.

Le parole di Olimpia Cicogna

« Sono felicissima di entrare a fare parte della famiglia del Monviso Volley. È una società di grande valore e molto ambiziosa, nota anche per il suo grande pubblico che sarà un valore aggiunto durante tutta la stagione. Sono davvero emozionata all’idea di indossare questa maglia che ha un grande valore per me e non vedo l’ora di mettermi alla prova in questa nuova avventura. Sono curiosa di conoscere le ragazze e lo staff e di iniziare a lavorare per costruire un gruppo solido e determinato. Ci vediamo presto al palazzetto ».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS