Volley Mercato: Monviso porta in A2 l'opposta Olimpia Cicogna

PINEROLO (TORINO)- Olimpia Cicogna chiude il roster di Monviso Volley . L'opposta mancina classe 1997, ha visto i suoi esordi nel settore giovanile del Parella Torino, società con cui ha condiviso gran parte della propria carriera, indossandone la maglia per ben dodici stagioni. Nel suo percorso sportivo ha inoltre maturato esperienze con Piossasco ed Acqui Terme. Nelle ultime due annate vissute al Parella si è messa in evidenza nel campionato di B1 sotto la guida di coach Barisciani, tecnico ritrovato successivamente a Bra nella stagione 2023-2024. Da lì è proseguito il suo percorso da protagonista con la maglia del Libellula per due stagioni, prima dell’esperienza più recente a Garlasco, ancora in Serie B1, nel corso dell’ultimo campionato.

Le parole di Olimpia Cicogna

« Sono felicissima di entrare a fare parte della famiglia del Monviso Volley. È una società di grande valore e molto ambiziosa, nota anche per il suo grande pubblico che sarà un valore aggiunto durante tutta la stagione. Sono davvero emozionata all’idea di indossare questa maglia che ha un grande valore per me e non vedo l’ora di mettermi alla prova in questa nuova avventura. Sono curiosa di conoscere le ragazze e lo staff e di iniziare a lavorare per costruire un gruppo solido e determinato. Ci vediamo presto al palazzetto ».