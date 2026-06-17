Volley Mercato: Giulia Biagianti chiude la rosa di Perugia

PERUGIA - Ultimo colpo in entrata per la Bartoccini MC Restauri Perugia che ha ingaggiato il secondo opposto da mettere a disposizione di Stefano Micoli. Le Black Angels accolgono Sofia Biagianti che sarà l'alternativa all'esperta tedesca Lena Grosse Scharmann. Con l'arrivo di Biagianti si completa il roster perugino. Sui lati in organico Natasza Ornoch, Alessia Fiesoli, Francesca Michieletto e Carolina Martinelli. In regia spazio alle qualità di Cecilia Nicolini e alla voglia di emergere di Giovanna Fratangelo. Al centro Giulia Mancini e Claudia Consoli rappresentano due innesti di altissimo livello, senza dimenticare chiaramente le doti di Valentina Colombo. Nel ruolo di libero spazio alla gioventù di Stefania Recchia e Aurora Brambilla.

LA CARRIERA

Opposta classe 2007 e originaria di Fermo. Biagianti è reduce dall’esperienza in B1 con il Volley Parella Torino ed ha mosso i primi passi con il Volley Angels Lab di Porto Sant’Elpidio, per poi proseguire nel Club 76 Fenera Chieri e nell’US Torri. In Umbria ritroverà Giovanna Fratangelo, con cui ha condiviso la recente esperienza di Torino.

Le parole di Sofia Biagianti

« Un’emozione davvero forte entrare in questo palazzetto e pensare all’esperienza che andrò ad affrontare. Non vedo l’ora di iniziare, per me sarà una stagione importante. Ho trovato un ambiente molto accogliente, credo che mi troverò bene ».

Le parole del presidente Antonio Bartoccini

« Abbiamo pensato di mettere insieme gioventù ed esperienza in una posizione di campo molto importante. Biagianti viene da un percorso virtuoso a livello giovanile e crediamo che con noi potrà crescere ulteriormente e soprattutto dare un contributo prezioso sia durante la settimana che in occasione delle partite ».