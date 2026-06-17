Volley Mercato: Altamura centra il primo colpo, Lea Orlandi

ALTAMURA (BARI) – Parte col botto il mercato della PanBiscò Leonessa Altamura in chiave “novità“ ed in vista della stagione 2026-2027 di Serie A2. Ecco il primo e nuovo importantissimo volto che andrà a comporre il roster: si tratta del talento cristallino di Lea Orlandi , centrale veneziana classe 2006, proveniente da una stagione trionfale in Lombardia. Nonostante la giovanissima età, il profilo di Lea Orlandi è quello di una vincente nata. Nell’ultima stagione è stata una delle grandi protagoniste della cavalcata della Valsabbina Millenium Brescia, conquistando la promozione in Serie A1 attraverso la vittoria dei play-off. Chiamata in causa nei momenti chiave, la giocatrice veneta ha stupito tutti per maturità e solidità, ritagliandosi spazi fondamentali e facendosi trovare sempre pronta a dare un contributo decisivo alla compagine lombarda.

Alta, fisicamente dirompente e forte mentalmente , Lea è una giocatrice capace di far sentire la propria presenza sul taraflex. Oltre alle indubbie doti tecniche, a colpire lo staff tecnico altamurano sono state la sua determinazione, la grinta agonistica e una spiccata attitudine al gioco di squadra, caratteristiche che la rendono un innesto di assoluto valore per la categoria.



LA CARRIERA

Quello con Brescia è solo l’ultimo traguardo di una carriera che, seppur agli inizi, viaggia già a ritmi altissimi. Orlandi vanta infatti nel suo palmarès: 2 Promozioni in Serie A1, oltre a quella recente con Brescia, ha conquistato il massimo campionato anche con la maglia di Macerata; 2 Scudetti Under 18, cuciti sul petto durante la sua trafila nel settore giovanile d’eccellenza dell’Imoco Conegliano.

Le parole di Lea Orlandi

« Sono molto contenta di iniziare questa nuova stagione ad Altamura. Mi aspetto entusiasmo, impegno e grinta in ogni allenamento e in ogni partita. Sono motivata e pronta a vivere questa esperienza in una grande famiglia, dando il 100% di me stessa. Il campionato che ci aspetta sarà difficile e pieno di adrenalina, ma proprio per questo non vedo l’ora di affrontarlo ».