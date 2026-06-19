Volley Mercato: Brunella Fusco nel roster della Futura

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Un concentrato di esplosività ed energia va ad aggiungersi al reparto schiacciatrici della Futura Volley Giovani grazie all’arrivo di Brunella Fusco. La posto 4 campana classe 2007 è pronta a mettere il proprio talento e la propria carica positiva al servizio del progetto biancorosso, con la voglia di compiere un ulteriore salto di qualità dopo la stagione d’esordio in A2 con il Volley Modena. Dopo le positive esperienze maturate nelle ultime stagioni, ed una formazione giovanile “marchiata” Volleyrò, Fusco approda a Busto Arsizio con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita; un innesto in grado di portare energia, entusiasmo e nuove soluzioni all’interno di un gruppo che continua a prendere forma con ambizione e attenzione ai dettagli. Un profilo giovane, quello di Brunella, ma già abituato ai ritmi e alle sfide della categoria, come confermano i 268 punti messi a segno nel passato campionato, dove è risultata la terza miglior realizzatrice del Volley Modena. Un innesto prezioso, dunque, voluto per rafforzare il roster e aggiungere nuove soluzioni tecniche alla squadra.

LA CARRIERA

Brunella cresce nel vivaio dell’Arzano Volley, iniziando a giocare da piccola. A 14 anni ha già all’attivo diversi titoli giovanili regionali e provinciali e viene considerata uno dei talenti emergenti della pallavolo campana, tanto che nel 2021 viene convocata ad un collegiale della Nazionale giovanile femminile diretta da Marco Mencarelli. Nel 2022 bissa la chiamata per uno stage azzurro a Chianciano Terme. Il cammino di Fusco nel volley prosegue in un settore giovanile di alto livello come quello del Volleyrò; con la maglia del club romano si affaccia alla serie B1 e nel 2023 si cuce sul petto lo scudettino Under 16, vincendo le finali nazionali di categoria grazie al successo per 3-1 contro l’Imoco. La scorsa estate arriva la chiamata del Volley Modena, con l’esordio nel campionato di A2. Interessanti le cifre della prima annata “da grande” della schiacciatrice campana, che mette a referto 26 presenze, 268 punti, 11 ace e 8 muri.

Le parole di Brunella Fusco

Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta della Futura Volley?

« Fin dai primi contatti ho percepito grande interesse nei miei confronti e tanta ambizione da parte della società. La Futura è una realtà importante per la categoria e credo che sia l’ambiente ideale per continuare il mio percorso di crescita ».

Come hai vissuto il primo distacco da casa quando giovanissima ti sei trasferita al Volleyrò?

« Non è stato semplice lasciare la mia famiglia e le mie abitudini, soprattutto all’inizio. Però sapevo che era un’opportunità importante per inseguire il mio sogno. Quell’esperienza mi ha aiutato a maturare molto e a diventare più indipendente ».

Com’è stato l’impatto con la serie A2 nella tua stagione d’esordio a Modena?

« L’impatto è stato molto positivo ma anche impegnativo. Ho trovato un campionato di alto livello, con tante giocatrici esperte e ritmi diversi rispetto a quelli a cui ero abituata. Ho cercato di farmi trovare pronta e di imparare il più possibile ogni giorno ».

Quali sono i tuoi obiettivi personali per il prossimo campionato?

« Il mio obiettivo è quello di continuare a crescere, migliorare sotto ogni aspetto e mettere le mie qualità al servizio della squadra ».

C’è una giocatrice alla quale ti ispiri particolarmente?

« La giocatrice alla quale mi ispiro sempre è Myriam Sylla anche se cerco comunque di osservare e imparare da tutte le atlete di alto livello. Mi piace guardare come affrontano le partite e come gestiscono i momenti più delicati ».

Con il roster che sta allestendo, che ruolo potrà giocare nella prossima A2 la Futura?

« Credo che la società stia costruendo una squadra molto competitiva con giocatrici molto esperte. Personalmente penso che ci siano tutti i presupposti per fare un campionato importante e provare a essere protagoniste ».

Cosa ti piace fare nel tempo libero, quando non ti alleni?

« Mi piace stare con la famiglia e gli amici, ascoltare musica e sicuramente la cosa che amo di più è prendermi cura di me stessa. Inoltre, adoro fare shooting fotografici e vivere nuove esperienze davanti alla macchina fotografica ».

Le parole del tecnico Michele Marchiaro

« Dai colloqui avuti con Brunella, ciò che mi ha stupito a dispetto della sua giovane età, è che è una ragazza dalle idee molto chiare; e le comunica in modo altrettanto chiaro. La qualità che mi ha colpito di più è stata la sua energia, sufficiente per sé ma anche pronta da offrire alla squadra. Questo sarà fondamentale per il tipo di roster che stiamo allestendo, assieme al suo profondo agonismo positivo. È una giocatrice di grande esplosività muscolare, l’attacco è la sua espressione migliore ed in più ha passione, ama giocare a pallavolo ».