Volley Mercato: Chiara Salvatori è una nuova centrale di Fasano

LA CARRIERA

Chiara è approdata giovanissima al Volleyrò Casal de Pazzi (Roma), dove conquista un terzo posto nazionale Under 16 e successivamente un secondo in Under 18. Esperienza importante per la giovane pallavolista bolognese che nel 2021/22 l’ha vede esordire in A2 all’Olimpia Teodora Ravenna, per poi passare al San Giovanni in Marignano dove vi rimane per ben 2 stagioni. Nel 2024/25 il passaggio ad Offanengo e la stagione successiva ad Imola. Campionati che affinano sempre più le sue grandi capacità nel fondamentale a muro. Da qualche settimana l’abbraccio con la Olio Pantaleo Fasano per un’altra stagione al meglio delle sue possibilità.

Le parole di Chiara Salvatori

« Sono davvero molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Fasano. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di conoscere meglio l’ambiente e le persone con cui lavorerò. La Puglia è una regione che amo profondamente: ci sono stata tantissime volte e ho sempre apprezzato sia la bellezza del territorio che anche il suo cibo La società mi ha trasmesso ottime sensazioni fin dai primi contatti. Già lo scorso anno, da esterna, percepivo un clima sereno e familiare, e questo è stato uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpita e convinta. Credo che lavorare in un ambiente positivo sia fondamentale per esprimersi al meglio.Sono consapevole che ci aspetta tanto lavoro, ma sono pronta a dare il massimo e spero che ci toglieremo tante soddisfazioni ».