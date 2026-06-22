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Antropova torna opposto. E l’Italia trita il Giappone!

«L’ho rimessa nel suo ruolo naturale e credo che i risultati siano stati evidenti, è troppo importante per far funzionare meglio il nostro gioco»
Piero Giannico
1 min
PallavoloItalia femminile
Antropova torna opposto. E l’Italia trita il Giappone!© GALBIATI FIORENZO

Sì, l'Italia trita il Giappone per 3-0 (25-20; 25-23; 25-18), cancella di colpo la battuta d'arresto contro gli Usa e chiude la Pool 5 della seconda week di VNL a Pasig City, nelle Filippine, a sole due lunghezze dalle capolista Usa e Brasile che di punti ne hanno 20. Non solo perchè la Nazionale di Julio Velasco infligge alle nipponiche la prima sconfitta di questa week asiatica e rilancia proprie ambizioni verso le Finals di Macao.&nbs

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