Antropova torna opposto. E l’Italia trita il Giappone!

Sì, l'Italia trita il Giappone per 3-0 (25-20; 25-23; 25-18), cancella di colpo la battuta d'arresto contro gli Usa e chiude la Pool 5 della seconda week di VNL a Pasig City, nelle Filippine, a sole due lunghezze dalle capolista Usa e Brasile che di punti ne hanno 20. Non solo perchè la Nazionale di Julio Velasco infligge alle nipponiche la prima sconfitta di questa week asiatica e rilancia proprie ambizioni verso le Finals di Macao.&nbs