Volley Mercato: Fasano si assicura la schiacciatrice Beatrice Pozzoni

LA CARRIERA

Trentuno anni, 187 cm di altezza, la giocatrice originaria di Monza, comincia a coltivare la sua passione per il volley alla tenera età di 6 anni cominciando la sua carriera come opposto. Sviluppa il suo talento in quel di Monza presso il Vera Volley con la quale esordisce nel 2013/14 in serie A2. I primi successi arrivano nel 2017/18 con la maglia del Martignacco con il quale vince il campionato di serie B1 e porta a casa la Coppa Italia di categoria. Al suo ritorno in serie A2 la pallavolista lombarda cambia la sua posizione in campo passando al ruolo di schiacciatrice. Nel 2021/22 il suo passaggio al Costa Volpino con la quale vince il campionato di B1 oltre al secondo posto nella Coppa Italia di categoria targato 2022/23. Nel 2024/25 Beatrice sbarca in quel di Marsala. Il suo talento contribuisce a portare la squadra siciliana ad un passo dalla promozione in serie A2, sfumata nel doppio confronto finale proprio contro la Olio Pantaleo Fasano. Un ritorno nella serie cadetta rimandato di qualche mese in quanto la squadra siciliana partecipa comunque alla serie A2 (2025/26) conquistando la salvezza matematica. Oggi l’arrivo in quel di Fasano.

Le parole di Beatrice Pozzoni

« Sono molto contenta di poter giocare per la Olio Pantaleo Fasano. Avendo avuto occasione di parlare e confrontarmi con l’allenatore, con lo staff tecnico e con la dirigenza mi sono sentita subito a mio agio e ho deciso di abbracciare il loro progetto, che condivido a pieno. Mi sento pronta ad iniziare con entusiasmo ed energia questa nuova avventura che sono sicura ci regalerà tante emozioni positive. Non vedo l’ora di poter conoscere le mie compagne e i tifosi con cui condividere questo nuovo viaggio ».