Volley Mercato: Nicole Mastrangelo, figlia d'arte ad Altamura

ALTAMURA (BARI) – Un colpo suggestivo e di grande prospettiva per la PanBiscò Altamura che ha ingaggiato Nicole Mastrangelo, figlia di Gigi Mastrangelo, per anni simbolo della pallavolo italiana e della nazionale.

Nicole Mastrangelo è una delle promesse più fulgide del panorama pallavolistico italiano. Per Nicole, la sfida con la maglia della PanBiscò Leonessa rappresenterà l’esordio assoluto nel campionato di Serie A2. Una scelta che sposa perfettamente la filosofia del club: dare spazio a giovani tenaci, complete tecnicamente e pronte a fare il salto di qualità. La fisicità, la completezza nei colpi d’attacco e, soprattutto, la straordinaria determinazione di Nicole saranno armi fondamentali nello scacchiere a disposizione di coach Dell’Anna. Il DNA, d’altronde, non mente.

LA CARRIERA

Classe 2008, schiacciatrice dotata di una fisicità notevole e di una straordinaria varietà di colpi in attacco, Nicole arriva ad Altamura con un palmarès da fare invidia alle atlete più esperte, nonostante la sua giovanissima età.



Cresciuta nelle giovanili di una società prestigiosa come Cuneo, Nicole si è trasferita successivamente nel florido vivaio del Volleyrò Casal de Pazzi, la compagine laziale con cui ha letteralmente dominato a livello giovanile nella stagione appena conclusa. Nel suo palmarès personale spiccano:

due scudetti giovanili: l’ultimo, freschissimo, conquistato solo pochi mesi fa nella categoria Under 18, che bissa il titolo nazionale già conquistato precedentemente nell’Under 16.

Esperienza in B1 e B2: due stagioni vissute da titolare e da protagonista nei massimi campionati nazionali di serie con il Volleyrò.

Trionfo al Torneo delle Regioni: conquistato nella stagione 2022/2023 con la selezione del Comitato Regionale Lazio.



Il talento di Mastrangelo non è certo sfuggito ai radar delle nazionali giovanili. Già protagonista agli Europei Under 17 nel 2023 con la maglia dell’Italia, Nicole è stabilmente nel giro azzurro. Proprio in queste settimane, la neo leonessa è impegnata nel collegiale della Nazionale Under 20, gli allenamenti intensivi che preparano le migliori atlete del Paese in vista delle più importanti competizioni internazionali.

Le parole di Nicole Mastrangelo

« ’ ò . à, à ’ . , . ’ ! ».