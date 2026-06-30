Volley Mercato: Ndoci, alla Futura dopo Samanta arriva Emili

Giovane, talentuosa e desiderosa di mettersi alla prova in un contesto ambizioso, Emili Ndoci raccoglie idealmente il testimone della sorella maggiore, aggiungendo un nuovo capitolo ad una storia familiare che torna a intrecciarsi con quella della Futura Volley, dando il via ad un percorso tutto da scrivere per una giovane atleta che ha saputo mettersi in evidenza per qualità tecniche, personalità e margini di crescita.

Emili approda a Busto Arsizio con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di maturazione in un ambiente ambizioso e attento alla valorizzazione delle giovani atlete. L’ingaggio della schiacciatrice di Arona rappresenta un investimento sul presente e sul futuro per la società biancorossa, che aggiunge al proprio roster una giocatrice dalle interessanti caratteristiche tecniche e umane. Per Emili si tratta di una nuova sfida da affrontare con entusiasmo e determinazione, sulle orme di Samanta ma con la volontà di costruire una storia tutta sua.

LA CARRIERA

Emili inizia a giocare a pallavolo a sei anni ripercorrendo, e non potrebbe essere altrimenti, le orme della sorella maggiore Samanta, che seguiva ovunque. Muove i primi passi nella società della sua città, Arona, dove resta per sette anni. Quando capisce che il volley può essere qualcosa di più serio nella sua vita, Emili si trasferisce a Trecate, dove viene impiegata sia nel giovanile che in serie C. I due anni mezzo trascorsi alla Igor si rivelano molto importanti per la crescita di Emili che però a metà della terza stagione a Trecate decide di smettere di giocare, senza sapere ovviamente cosa le avrebbe riservato il destino. Dopo qualche mese torna però in campo e la scelta si rivela azzeccata; veste per tre annate la maglia del San Maurizio facendosi le ossa in serie C e giungendo ad un passo dalla promozione. La scorsa estate arriva la chiamata in B1 da parte dell’Issa Novara ed Emili si dimostra all’altezza disputando una stagione di buon livello, accrescendo il proprio bagaglio tecnico e d’esperienza.

Le parole di Emili Ndoci

Un’altra Ndoci alla Futura Volley!

« Sì è vero, dopo mia sorella eccomi qua a continuare quello che lei ha cominciato. La proposta di unirmi alla Futura è stata inaspettata e soprattutto è arrivata in un momento di incertezza su quello che sarebbe stato l’anno prossimo. Ha scaturito una grande emozione in me, è una grande opportunità che non poteva essere lasciata andare. L’ambiente ambizioso della Futura mi convince del fatto che sarà un’annata piena di soddisfazioni importanti. Non vedo l’ora di dare il massimo per questa nuova stagione! ».

Che cosa ricordi della stagione in cui tua sorella Samanta ha giocato a Busto Arsizio?

« Sicuramente tante emozioni. Vedere mia sorella giocare è sempre stato qualcosa di speciale perché volevo diventare come lei. È indimenticabile la vittoria del campionato nel 2019 con la Futura che ha conquistato l’A2! Ero così felice per lei, ed ora sono qua a giocare per tutte e due ».

Quali sono state le tue emozioni quando hai ricevuto la chiamata della Futura Volley?

« Quando ho capito di avere questa opportunità ho provato gioia e gratitudine. Emozioni forti che non potevo non sentire in me, vedendo i miei obiettivi prendere forma ».

Cosa rappresenta per te l’approdo in A2?

« L’approdo in serie A rappresenta per me un passo enorme: sono cambiate tante cose in pochissimo tempo e poter iniziare a vivere questa categoria mi dà tanta forza e consapevolezza. Tutto l’impegno messo fino ad ora si racchiude in questo piccolo ma grande obiettivo che mi permette di avere ancora più determinazione e voglia di fare! ».

Che tipo di giocatrice sei? Come ti descriveresti?

« Sono grintosa, non perdo mai le speranze. Mi piace aiutare la squadra e crederci fino alla fine. Sono anche quella compagna che ti strappa un sorriso quando c’è bisogno di tranquillità ».

Cosa porterai in dote al gruppo di coach Marchiaro?

« La determinazione e la voglia di fare. Sono giovane e ho tantissimo da imparare ma so anche trascinare verso il successo ».

Ci racconti qualcosa di te per poterti conoscere meglio?

« Sono una ragazza semplice che fa una vita semplice. La mia gioia più grande sono i miei due nipotini. Le mie due sorelle mi hanno dato entrambe la possibilità di essere zia e non c’è cosa più bella al mondo! Il loro sorriso dona la forza per una vita intera ».

Le parole del tecnico Michele Marchiaro

« Per me Emili rappresenta esattamente lo spirito di crescita che cerchiamo. Lei ha fortemente voluto far parte del progetto e noi abbiamo da subito confidato nella sua grande ambizione e nella sua voglia di mettersi in gioco ».