Volley Mercato: la slovena Siftar raggiunge Marchiaro alla Futura

BUSTO ARSIZIO (VARESE) -Ultimo colpo, e che colpo ! per la Futura Volley Busto Arsizio che ha ingaggiato per la prossima stagione, Mija Šiftar, schiacciatrice slovena classe 2006 in arrivo dal Monviso Volley.

Fisico longilineo ma potente, Šiftar è considerata uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Nonostante la giovanissima età, Mija si è già ritagliata uno spazio importante ai massimi livelli europei tra campionato francese, italiano ed esperienze con la Nazionale della Slovenia. Col Mulhouse, in particolare, ha saputo mettersi in evidenza, per poi sbarcare nel campionato italiano, dove nell’ultima stagione ha affrontato il suo primo anno in serie A1 mostrando personalità e qualità tecniche. Potente in attacco ma al tempo stesso ordinata nei fondamentali di seconda linea, dotata di notevoli qualità fisiche e tecniche, Šiftar abbina un’elevata capacità realizzativa ad una spiccata predisposizione al lavoro di squadra, caratteristiche che le hanno permesso di bruciare le tappe fin dalle categorie giovanili. La slovena è una banda moderna, capace di interpretare il ruolo a 360 gradi. Il suo attacco, caratterizzato da un’elevazione importante e da una grande varietà di colpi, si abbina a buone qualità in ricezione e difesa e ad una buona predisposizione a muro. La sua età lascia inoltre intravedere margini di crescita ancora considerevoli, sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello tattico.

La Futura Volley offrirà alla giovane schiacciatrice un ambiente ideale per continuare a crescere, affidandole un ruolo da protagonista all’interno di un progetto tecnico interessante ed ambizioso, che verrà portato avanti con un roster capace di unire entusiasmo, talento e prospettiva. Lo confermano le statistiche della sua stagione d’esordio in Italia con la maglia di Brescia, chiusa come seconda miglior schiacciatrice del campionato con 454 punti, 20 ace, il 39,2% in attacco e 49 muri.

LA CARRIERA

Šiftar cresce nel settore giovanile del Calcit Kamnik con un percorso di crescita costante che nella stagione 2021/22 la porta ad esordire in prima squadra, vincendo subito campionato sloveno e Coppa di Slovenia. Nel 2022 si trasferisce nella Ligue A francese indossando prima la maglia del Saint-Raphael e successivamente quella del Volley Mulhouse Alsace dove, allenata dal coach italiano François Salvagni, disputa la CEV Champions League, contribuendo alla conquista del terzo posto in campionato e della finale di Coppa di Francia. Nell’annata 2024/25 sbarca in Italia, alla Millenium Brescia, risultando subito assoluta protagonista in A2, chiudendo come seconda miglior schiacciatrice del campionato. A suon di prestazioni convincenti, arriva la chiamata dall’A1 di Pinerolo, con coach Michele Marchiaro in panchina. Mija compie un percorso di notevole crescita anche con la Nazionale della Slovenia, dalle selezioni Under 16, Under 17 e Under 19 fino alla Nazionale maggiore, dove risulta impegnata anche in questo periodo. Nel 2023 vince l’oro all’European Youth Olympic Festival, arricchito dal titolo di MVP della manifestazione.

Lo confermano le statistiche della sua stagione d’esordio in Italia con la maglia di Brescia, chiusa come seconda miglior schiacciatrice del campionato con 454 punti, 20 ace, il 39,2% in attacco e 49 muri.

Šiftar cresce nel settore giovanile del Calcit Kamnik con un percorso di crescita costante che nella stagione 2021/22 la porta ad esordire in prima squadra, vincendo subito campionato sloveno e Coppa di Slovenia. Nel 2022 si trasferisce nella Ligue A francese indossando prima la maglia del Saint-Raphael e successivamente quella del Volley Mulhouse Alsace dove, allenata dal coach italiano François Salvagni, disputa la CEV Champions League, contribuendo alla conquista del terzo posto in campionato e della finale di Coppa di Francia. Nell’annata 2024/25 sbarca in Italia, alla Millenium Brescia, risultando subito assoluta protagonista in A2, chiudendo come seconda miglior schiacciatrice del campionato. A suon di prestazioni convincenti, arriva la chiamata dall’A1 di Pinerolo, con coach Michele Marchiaro in panchina. Mija compie un percorso di notevole crescita anche con la Nazionale della Slovenia, dalle selezioni Under 16, Under 17 e Under 19 fino alla Nazionale maggiore, dove risulta impegnata anche in questo periodo. Nel 2023 vince l’oro all’European Youth Olympic Festival, arricchito dal titolo di MVP della manifestazione.

Le parole di Mija Šiftar

Perchè hai deciso di accettare la sfida che ti ha proposto la Futura Volley?

« Penso che Futura sia il posto giusto per me. Il prossimo campionato di A2 sarà di alto livello, sono contentissima della scelta che ho fatto e non vedo l’ora di iniziare ».

Cosa pensi di poter dare alla nuova squadra dal punto di vista tecnico e umano?

« Dal punto di vista tecnico posso dare una mano in attacco, a muro e anche in battuta. In ricezione bisognerà lavorare un po’ ma anche lì farò sentire il mio aiuto! Dal punto di vista umano voglio portare tanta energia positiva e tantissimi sorrisi ».

Conosci già qualcuna delle tue future compagne di squadra?

« Sì; Serena Scognamillo è stata mia compagna di squadra a Brescia, altre ragazze le ho affrontate da avversarie ma in generale non vedo l’ora di fare la conoscenza di tutto il gruppo! ».

Conosci già anche coach Marchiaro e il suo modo di lavorare, vero?

«Michele mi ha allenato lo scorso anno a Pinerolo. Mi piace molto il suo modo di lavorare in palestra e anche per questo motivo penso che Busto Arsizio sia il posto giusto per me. Sono contenta e convinta della scelta che ho fatto ».

Quali obiettivi personali ti sei posta per questa nuova avventura?

« Il mio obiettivo personale è quello di imparare ancora tanto in tutti i fondamentali. Ritengo ci siano alcune cose sulle quali dovrò concentrare l’attenzione, ad esempio la ricezione, la difesa, il muro e la battuta. Ho molto da imparare ma ce la metterò tutta per dare una mano alla squadra ».

Cosa servirà per affrontare un campionato competitivo come quello di A2?

« Servirà lavorare tanto e bene, essere positivi anche quando le cose magari non andranno benissimo. Giocheremo tante partite, arriveranno momenti difficili e in quelle occasioni bisognerà avere pazienza e stare unite ».

Come hai imparato così bene e in fretta l’italiano?

« Adesso finalmente parlo l’italiano. Sin dalla prima stagione a Brescia, avendo avuto anche prima allenatori italiani, capivo un po’ la vostra lingua. A Pinerolo ho iniziato a comprendere tutto ma non parlavo ancora perchè sono un po’ timida. Ad un certo punto le mie compagne mi hanno detto che era ora di iniziare a parlare italiano e l’ho fatto! Sbagliavo qualcosa, mi capita anche adesso, devo imparare ancora tanto ma è bello. Sono contenta di essermi sbloccata e ora è tutto più facile ».

Ci racconti chi è Mija fuori dal campo? Quali sono le tue passioni?

« Fuori dal campo mi piace stare con la mia famiglia, anche perchè durante la stagione non riusciamo a vederci molto. Amo conoscere posti nuovi, curiosare per il centro delle città, girare e vedere le bellezze del posto bevendo un caffè ».

Le parole del tecnico Michele Marchiaro

« Proseguirò con estremo piacere il lavoro iniziato con Mija al Monviso Volley. Atleta solare e lavoratrice eccezionale. Lei è qui per esprimere il suo talento seguendo l’istinto, senza troppe sovrastrutture tattiche. Il nostro compito sarà metterla in condizione di scaricare a terra tutta la sua potenza, facendole sentire la fiducia e il calore della squadra. Quando Mija gioca leggera e sente il gruppo alle spalle, diventa semplicemente devastante ».