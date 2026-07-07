Volley Mercato: Leo Barbieri chiama Martina Pegoraro a Messina

Il suo innesto completa un reparto nel quale il club ha scelto di affiancare profili giovani ad atlete già consolidate, con l’obiettivo di garantire equilibrio, alternative tecniche e profondità d’organico. Una scelta che conferma la volontà di Akademia di costruire una squadra nella quale qualità individuali e affidabilità collettiva procedano nella stessa direzione.

LA CARRIERA

Originaria di Schio, alta 186 centimetri, Pegoraro compie gran parte della propria formazione sportiva all’Anthea Vicenza, società nella quale attraversa tutte le principali tappe del settore agonistico. Dalla Serie C alla B2, quindi la B1 e l’esordio in Serie A2 nella stagione 2021/22: un’evoluzione lineare, nella quale ogni categoria rappresenta il naturale passaggio verso quella successiva.

Dopo l’esperienza nella seconda serie nazionale, prosegue il proprio cammino con lo Spakka Volley Villa Bartolomea in Serie B1, prima di fare ritorno a Vicenza. Tre stagioni che le consentono di consolidare il proprio bagaglio tecnico, confrontarsi con contesti differenti e assumere responsabilità sempre maggiori all’interno del gruppo.

Nel tempo, il suo profilo si è definito con caratteristiche ben precise. Centrale fisica, efficace nel gioco sopra la rete e ordinata nell’interpretazione del ruolo, Pegoraro ha affinato progressivamente letture di gioco, tempi a muro e capacità di gestione delle diverse situazioni tattiche, costruendo una presenza costante all’interno del sistema di squadra.

L’approdo a Messina rappresenta il naturale sviluppo di questo cammino. Akademia Sant’Anna inserisce nel proprio organico una giocatrice che arriva nel pieno della maturità sportiva, pronta a mettere la propria esperienza al servizio di un gruppo costruito per affrontare un campionato di alto livello.