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Volleyball Nations League, Nervini si rilassa: "Con tutte le top ritorno piccolina…"

Italia-Belgio con punti in chiave finali: "Contro di noi tutte col coltello tra i denti"
Piero Giannico
1 min
Volleyball Nations League, Nervini si rilassa: "Con tutte le top ritorno piccolina…"© EPA

Il successo per 3-1 sull'Ucraina ha irrobustito la posizione dell'Italia in Volleyball Nations League, confermandola tra le prime tre potenze della classifica generale. Oggi alle 14.30 italiane, a Hong Kong, le azzurre tornano in campo contro il Belgio con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione alle Finals in programma a Macao dal 22 al 26 luglio. La squadra di Julio Velasco, che in questa terza week ha ritrovato Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla e Anna

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