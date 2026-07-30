A2 Femminile: ecco il calendario della nuova stagione

La Serie A è pronta per la nuova stagione. Dopo l’uscita del calendario della LVF A1 Fineco oggi, giovedì 30 luglio, è giunto il momento anche per la LVF A2 Fineco di scoprire il proprio destino.

Le 17 squadre partecipanti si affronteranno in un campionato simmetrico di 34 giornate, con un turno di riposo all’andata e uno al ritorno. La partenza è prevista il 3-4 ottobre, l’ultimo weekend di Regular Season sarà quello del 10-11 aprile. Ci saranno sei turni infrasettimanali feriali (14 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo) e una pausa lunga come per l’A1 tra il 27 dicembre e il 6 gennaio.

Al termine della Regular Season, la squadra classificatasi al primo posto verrà direttamente promossa in A1. Le squadre dalla seconda alla nona si affronteranno invece in quarti, semifinali e finali playoff, tutti con formula andata/ritorno ed eventuale Golden Set, per stabilire la seconda promozione.

Come da accordi con la FIPAV, le retrocessioni in Serie A3 dipenderanno dalla posizione del Club Italia: con la squadra federale classificata nel peggiore dei casi al dodicesimo posto, retrocederanno le squadre dalla 14^ alla 17^ posizione e la 13^ disputerà un Play-Out con la 4^ migliore della Serie A3; con le azzurrine in posizione peggiore della dodicesima ci saranno invece quattro retrocessioni dall’A2 e tre promozioni dall’A3.

In Coppa Italia Frecciarossa A2 accederanno le migliori quattro classificate al termine del girone d’andata di Regular Season.

Tutte le gare della LVF A2 Fineco saranno visibili su DAZN e sui social seconda una programmazione che verrà stabilita nelle prossime settimane.

Il calendario di A2 femminile 2026/2027

1^ GIORNATA - ANDATA 4 ottobre 2026 - RITORNO 10 gennaio 2027

C.B.L. Costa Volpino-Sigel Seap Marsala Volley

Futura Giovani Busto Arsizio-Bartoccini +energia Perugia (and. 5/10)

Panbiscò Leonessa Altamura-VBC Cremonese

Clai Imola Volley-Club Italia

Ferraro SMI Roma Volley- Akademia Sant'Anna Messina

Nuvolì Altafratte Padova-Narconon Volley Melendugno

Tenaglia Altino Avastese Volley-Wash4Green Monviso Volley

Dragons Offanengo-Itas Trentino

Olio Pantaleo Volley Fasano riposa

2^ GIORNATA - ANDATA 11 ottobre 2026 - RITORNO 17 gennaio 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Futura Giovani Busto Arsizio

Ferraro SMI Roma Volley-C.B.L. Costa Volpino

Bartoccini +energia Perugia-Panbiscò Leonessa Altamura

Akademia Sant'Anna Messina-Club Italia

Wash4Green Monviso Volley -Nuvolì Altafratte Padova

VBC Cremonese-Tenaglia Altino Avastese Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano-Dragons Offanengo

Itas Trentino-Clai Imola Volley

Narconon Volley Melendugno riposa

3^ GIORNATA - ANDATA 14 ottobre 2026 - RITORNO 20 gennaio 2027

Panbiscò Leonessa Altamura -Sigel Seap Marsala Volley

C.B.L. Costa Volpino-Akademia Sant'Anna Messina

Futura Giovani Busto Arsizio-Ferraro SMI Roma Volley

Club Italia-Itas Trentino

Nuvolì Altafratte Padova-VBC Cremonese (and. 15/10)

Tenaglia Altino Avastese Volley-Bartoccini +energia Perugia

Dragons Offanengo-Narconon Volley Melendugno

Clai Imola Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano

Wash4Green Monviso Volley riposa

4^ GIORNATA - ANDATA 18 ottobre 2026 - RITORNO 24 gennaio 2027

Tenaglia Altino Avastese Volley-Sigel Seap Marsala Volley

Futura Giovani Busto Arsizio-C.B.L. Costa Volpino

Panbiscò Leonessa Altamura-Ferraro SMI Roma Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano-Club Italia

Bartoccini +energia Perugia-Nuvolì Altafratte Padova

Itas Trentino-Akademia Sant'Anna Messina

Wash4Green Monviso Volley-Dragons Offanengo

Narconon Volley Melendugno-Clai Imola Volley

VBC Cremonese riposa

5^ GIORNATA - ANDATA 25 ottobre 2026 - RITORNO 31 gennaio 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Nuvolì Altafratte Padova

C.B.L. Costa Volpino-Panbiscò Leonessa Altamura

Akademia Sant'Anna Messina-Futura Giovani Busto Arsizio (and. 27/10)

Club Italia-Narconon Volley Melendugno

Ferraro SMI Roma Volley-Tenaglia Altino Avastese Volley

Dragons Offanengo-VBC Cremonese

Itas Trentino-Olio Pantaleo Volley Fasano

Clai Imola Volley-Wash4Green Monviso Volley

Bartoccini +energia Perugia riposa

6^ GIORNATA - ANDATA 1 novembre 2026 - RITORNO 3 febbraio 2027

Tenaglia Altino Avastese Volley-C.B.L. Costa Volpino

Futura Giovani Busto Arsizio -Panbiscò Leonessa Altamura

Wash4Green Monviso Volley -Club Italia

Nuvolì Altafratte Padova-Ferraro SMI Roma Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano-Akademia Sant'Anna Messina

Dragons Offanengo-Bartoccini +energia Perugia

Narconon Volley Melendugno-Itas Trentino

VBC Cremonese-Clai Imola Volley

Sigel Seap Marsala Volley riposa

7^ GIORNATA - ANDATA 8 novembre 2026 - RITORNO 7 febbraio 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Dragons Offanengo

C.B.L. Costa Volpino-Nuvolì Altafratte Padova

Futura Giovani Busto Arsizio-Tenaglia Altino Avastese Volley

Panbiscò Leonessa Altamura-Akademia Sant'Anna Messina

Club Italia-VBC Cremonese

Itas Trentino-Wash4Green Monviso Volley

Clai Imola Volley-Bartoccini +energia Perugia

Olio Pantaleo Volley Fasano-Narconon Volley Melendugno

Ferraro SMI Roma Volley riposa

8^ GIORNATA - ANDATA 15 novembre 2026 - RITORNO 14 febbraio 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Clai Imola Volley

Nuvolì Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Altino Avastese Volley-Panbiscò Leonessa Altamura

Bartoccini +energia Perugia-Club Italia

Dragons Offanengo-Ferraro SMI Roma Volley

Akademia Sant'Anna Messina-Narconon Volley Melendugno

VBC Cremonese-Itas Trentino

Wash4Green Monviso Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano

C.B.L. Costa Volpino ripos

9^ GIORNATA - ANDATA 18 novembre 2026 – RITORNO 21 febbraio 2027

Club Italia-Sigel Seap Marsala Volley

C.B.L. Costa Volpino-Dragons Offanengo

Panbiscò Leonessa Altamura-Nuvolì Altafratte Padova

Ferraro SMI Roma Volley-Clai Imola Volley

Akademia Sant'Anna Messina -Tenaglia Altino Avastese Volley

Itas Trentino-Bartoccini +energia Perugia

Narconon Volley Melendugno -Wash4Green Monviso Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano -VBC Cremonese

Futura Giovani Busto Arsizio riposa

10^ GIORNATA - ANDATA 22 novembre 2026 - RITORNO 28 febbraio 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Itas Trentino

Clai Imola Volley-C.B.L. Costa Volpino

Dragons Offanengo-Futura Giovani Busto Arsizio

Ferraro SMI Roma Volley-Club Italia

Nuvolì Altafratte Padova-Tenaglia Altino Avastese Volley

Wash4Green Monviso Volley-Akademia Sant'Anna Messina

Bartoccini +energia Perugia-Olio Pantaleo Volley Fasano

Narconon Volley Melendugno-VBC Cremonese

Panbiscò Leonessa Altamura riposa

11^ GIORNATA - ANDATA 29 novembre 2026 - RITORNO 3 marzo 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano

Club Italia-C.B.L. Costa Volpino

Futura Giovani Busto Arsizio-Clai Imola Volley (and. 30/11)

Panbiscò Leonessa Altamura-Dragons Offanengo

Itas Trentino-Ferraro SMI Roma Volley

Nuvolì Altafratte Padova-Akademia Sant'Anna Messina

VBC Cremonese-Wash4Green Monviso Volley

Bartoccini +energia Perugia-Narconon Volley Melendugno

Tenaglia Altino Avastese Volley riposa

12^ GIORNATA - ANDATA 6 dicembre 2026 - RITORNO 7 marzo 2027

Narconon Volley Melendugno-Sigel Seap Marsala Volley

C.B.L. Costa Volpino-Itas Trentino

Futura Giovani Busto Arsizio-Club Italia (and. 5/12)

Clai Imola Volley-Panbiscò Leonessa Altamura

Olio Pantaleo Volley Fasano-Ferraro SMI Roma Volley

Akademia Sant'Anna Messina-VBC Cremonese

Tenaglia Altino Avastese Volley-Dragons Offanengo

Wash4Green Monviso Volley-Bartoccini +energia Perugia

Nuvolì Altafratte Padova riposa

13^ GIORNATA - ANDATA 13 dicembre 2026 - RITORNO 14 marzo 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Wash4Green Monviso Volley

C.B.L. Costa Volpino-Olio Pantaleo Volley Fasano

Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio

Club Italia-Panbiscò Leonessa Altamura

Ferraro SMI Roma Volley-arconon Volley Melendugno

Dragons Offanengo-Nuvolì Altafratte Padova

Clai Imola Volley-Tenaglia Altino Avastese Volley

VBC Cremonese-Bartoccini +energia Perugia

Akademia Sant'Anna Messina riposa

14^ GIORNATA - ANDATA 16 dicembre 2026 - RITORNO 21 marzo 2027

VBC Cremonese-Sigel Seap Marsala Volley

Narconon Volley Melendugno-C.B.L. Costa Volpino

Futura Giovani Busto Arsizio-Olio Pantaleo Volley Fasano

Panbiscò Leonessa Altamura-Itas Trentino

Club Italia-Tenaglia Altino Avastese Volley

Wash4Green Monviso Volley-Ferraro SMI Roma Volley

Nuvolì Altafratte Padova-Clai Imola Volley (and. 17/12)

Bartoccini +energia Perugia-Akademia Sant'Anna Messina

Dragons Offanengo riposa

15^ GIORNATA - ANDATA 20 dicembre 2026 - RITORNO 28 marzo 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Bartoccini +energia Perugia

Wash4Green Monviso Volley-C.B.L. Costa Volpino

Narconon Volley Melendugno-Futura Giovani Busto Arsizio

Olio Pantaleo Volley Fasano-Panbiscò Leonessa Altamura

Nuvolì Altafratte Padova-Club Italia

Ferraro SMI Roma Volley-VBC Cremonese

Akademia Sant'Anna Messina-Dragons Offanengo

Tenaglia Altino Avastese Volley-Itas Trentino

Clai Imola Volley riposa

16^ GIORNATA - ANDATA 26/27 dicembre 2026 - RITORNO 4 aprile 2027

Sigel Seap Marsala Volley-Akademia Sant'Anna Messina

C.B.L. Costa Volpino-VBC Cremonese

Futura Giovani Busto Arsizio-Wash4Green Monviso Volley

Panbiscò Leonessa Altamura-Narconon Volley Melendugno

Bartoccini +energia Perugia-Ferraro SMI Roma Volley

Itas Trentino-Nuvolì Altafratte Padova

Tenaglia Altino Avastese Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano

Dragons Offanengo-Clai Imola Volley

Club Italia riposa

17^ GIORNATA - ANDATA 6 gennaio 2027 - RITORNO* 11 aprile 2027

Ferraro SMI Roma Volley-Sigel Seap Marsala Volley

C.B.L. Costa Volpino-Bartoccini +energia Perugia

VBC Cremonese-Futura Giovani Busto Arsizio

Wash4Green Monviso Volley-Panbiscò Leonessa Altamura

Dragons Offanengo-Club Italia

Nuvolì Altafratte Padova-Olio Pantaleo Volley Fasano (and. 7/01)

Clai Imola Volley-Akademia Sant'Anna Messina

Narconon Volley Melendugno-enaglia Altino Avastese Volley

Itas Trentino riposa

Tutte le partite casalinghe del Club Italia sono fissate alle 16 del sabato.

*prevista contemporaneità per squadre con medesimi obiettivi