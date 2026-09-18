Presentata la nuova Roma, novità in società e nel roster

ROMA - Nuovo corso per la Ferraro Smi Roma . La società e la squadra, pronte al nuovo campionato di A2, sono state presentate ieri ufficialmente, in una affollata e qualificata conferenza stampa svoltasi al Circolo Canottieri Aniene di Roma, una delle location iconiche dello sport capitolino.

La serata ha visto gli interventi, tra gli altri, dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, alla sua ultima uscita ufficiale, e del Presidente FIPAV Roma Claudio Martinelli.

Al centro della presentazione il nuovo progetto della Roma Volley Club, che affronta la nona stagione consecutiva in Serie A con un assetto societario rafforzato dall’ingresso del Gruppo Ferraro e di SMI Group, anche co-main sponsor, al fianco di Roma Sport Investimenti.

A raccontare il nuovo corso sono intervenuti i co-Presidenti Antonio Ferraro e Cesare Pizzuto, insieme al Vicepresidente Cristiano Di Giosa e al co-fondatore del Club e membro del CdA Roberto Mignemi. Un progetto che punta a consolidare il ruolo della Capitale nella pallavolo femminile nazionale, proseguendo un percorso che negli ultimi anni ha portato Roma dalla conquista della Coppa Italia e del Campionato di A2, alla Serie A1 e ai successi internazionali nella WEVZA Cup e nella CEV Challenge Cup 2025.

Momento centrale della serata la presentazione ufficiale dello staff e delle atlete della Ferraro SMI Roma Volley 2026/27, entrate in scena con la nuova maglia ufficiale. Sono quindi intervenuti la Direttrice Sportiva Barbara Rossi, il Capo Allenatore Adriano Di Peco e le Capitane, Nikoleta Perovic e Giorgia Zannoni.

Le Wolves si preparano ora ad affrontare una Serie A2 a girone unico con 17 squadre, con l'obiettivo di competere ai massimi livelli e inserirsi nella corsa alla promozione in Serie A1. Il debutto è previsto il 3 ottobre al Palazzetto dello Sport di Roma contro Akademia Sant'Anna Messina.

La presentazione si è conclusa con la foto ufficiale insieme a squadra, dirigenti e rappresentanti istituzionali, seguita da un momento conviviale con gli ospiti.

Le parole dell’Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, Alessandro Onorato

« Accogliamo con entusiasmo l’inizio di questo nuovo corso societario, che vuole riportare la Roma Volley ai più alti livelli nel volley femminile. Lo meritano i tifosi e lo merita la nostra città, che deve ambire sempre al massimo. Buon lavoro e in bocca al lupo alla società e alla squadra, che non è solo un club sportivo di alto livello ma è un vero e proprio punto di riferimento per migliaia di giovani e per l’intero movimento sportivo romano ».

Le parole del presidente della Lega Femminile Mauro Fabris

« Negli ultimi anni abbiamo costruito una Serie A fortissima, come mai in passato, in continua crescita, con un numero di fan digitali secondi solo alla massima serie di calcio. Per raggiungere questo risultato, ho sempre inteso la Serie A LVF come una sola cosa tra A1 e A2. Per questo sono orgoglioso che oggi la Serie A2 sia arrivata ad un livello sportivo e organizzativo di eccellenza, come dimostrano tutte le sue società e anche questa presentazione di assoluto livello al prestigioso CC Aniene. Solo una Serie A2 di eccellenza garantisce la continuità della qualità della Serie A1. Spero continui ad essere così anche in futuro. Grazie a Pietro Mele, a Roberto Mignemi, all’Assessore Onorato, ai nuovi importanti sponsor per aver colmato una lacuna che minava la crescita della Serie A LVF: la mancanza di una presenza stabile nella Capitale d’Italia. Anche questa è stata una sfida vinta. Grazie Roma ».

Le parole del presidente della Fipav Roma, Claudio Martinelli

« Siamo molto felici di questa nuova avventura da parte della Roma Volley nel campionato di Serie A2. Il comitato e il movimento pallavolistico romano e laziale saranno al fianco della rinnovata compagine societaria per sostenere tutte le iniziative che verranno messe in atto per portare in alto i valori e i risultati che la città merita ».

Le parole del presidente, Antonio Ferraro

« La pallavolo insegna qualcosa che va oltre il campo: fidarsi degli altri e sapere che ogni contributo può fare la differenza. Con Roma Volley vogliamo trasmettere questi valori ai più giovani e rendere lo sport un luogo capace di unire persone con storie e possibilità diverse. È l’impegno che prendiamo con le nostre atlete e con Roma: mettere la nostra esperienza al servizio della città perché ogni traguardo della squadra possa diventare un valore per tutta la comunità ».

Le parole del presidente, Cesare Pizzuto

« Ogni squadra nasce da molti talenti, ma diventa qualcosa di più quando quei talenti imparano a respirare insieme. Roma Volley porta in campo una città, i suoi colori, la sua energia. La meta conta, ma ciò che resta è il viaggio: le cadute, le ripartenze, la fatica condivisa e quella strada che, punto dopo punto, trasforma un gruppo in una storia ».

Le parole del vicepresidente Cristiano Di Giosa

« Oggi inizia una nuova tappa per questo Club giovane ma vincente, ed è d’obbligo ringraziare i fondatori Pietro Mele e Roberto Mignemi. Un grazie speciale al CC Aniene, alle autorità e agli sponsor. Con imprenditori di valore come Antonio Ferraro e Cesare Pizzuto sosteniamo un progetto ambizioso: riportare Roma dove merita, nel miglior campionato del mondo. Lavoreremo ogni giorno per far crescere la passione della città e i valori di uno sport in forte espansione ».

Le parole del al co-fondatore del Club Roberto Mignemi Roberto Mignemi

« Questa serata segna uno step di crescita fondamentale per la Roma Volley, fondata nel 2013 insieme a Pietro Mele. Sin dal primo giorno ci siamo mossi su due valori guida: costruire una forte appartenenza alla comunità e portare Roma ai vertici della pallavolo, traguardi che abbiamo raggiunto sul campo e sul territorio. Oggi rafforziamo le basi per il futuro. Insieme ai nuovi soci vogliamo riportare la Capitale al massimo livello, rendendo Roma co-protagonista della ‘golden age’ del volley femminile. Ci attende un campionato molto competitivo in cui faremo la nostra parte, mantenendo ben saldi i nostri valori e rappresentando nel migliore dei modi la Capitale d’Italia ».