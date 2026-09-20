Memorial Avalle: bis per Perugia

Ottime indicazioni per Coach Stefano Micoli in vista dell’esordio in campionato che si avvicina sempre di più. In grande spolvero Ornoch, Michieletto e Scharmann, ma bene anche la difesa guidata da Recchia e le ragazze subentrate dalla panchina.

Coach Stefano Micoli sceglie uno starting six formato dalla diagonale Nicolini-Scharmann, da Colombo e Mancini al centro, da Ornoch e Michieletto in banda e con Recchia nel ruolo di libero. Il primo set si apre nel segno dell’equilibrio, ma il primo allungo perugino arriva sul 6-5 grazie ad un’ottima presenza a muro e alle diagonali vincenti di Scharmann (9-5). A metà frazione l’ace di Michieletto mantiene Perugia a +2 (13-11), prima di uno scambio interminabile sul 20-15 chiuso ancora da una grande giocata di Michieletto. Le umbre gestiscono il margine fino al definitivo 25-21 siglato da un mani-out di Scharmann. Nel secondo parziale l’avvio è ancora punto su punto. Perugia trova il primo strappo sul 5-4 con la solita Scharmann per poi allungare con il muro di Ornoch (11-7). Conducendo 14-10 a metà set, le ragazze di coach Micoli contengono il rientro delle capitoline e, nonostante qualche imprecisione nel finale, chiudono sul 25-22 portandosi sul 2-0. Il terzo set vede la reazione di Roma. Dopo una fase iniziale di sostanziale parità, le capitoline alzano il ritmo e piazzano il break decisivo sul 13-17. Micoli attinge dalla panchina ruotando alcune effettive per scuotere le sue: la Bartoccini +energia si riavvicina con determinazione, ma Roma riesce a spuntarla per 22-25 riaprendo la sfida. Nel quarto e decisivo set, Perugia parte forte (6-4), ma Roma risponde subito (9-9). Le Black Angels alzano la voce a metà parziale (14-11), costringendo la panchina romana al time-out di fronte alle difese spettacolari di Recchia e alla concretezza del reparto d’attacco umbro. Al rientro sul taraflex arriva l’ace di Fiesoli e Perugia spicca il volo (18-12). Il tentativo finale di rientro delle lupacchiotte non basta: le Black Angels chiudono in grande stile sul 25-18.

Numerose le autorità presenti al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano: l'On. Luciano Crea, presidente della commissione Sport della Regione Lazio; l'on. Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina; l'On . Ferdinando Bonessio, presidente della commissione sport di Roma Capitale; l'Assessore Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, turismo, eventi e moda di Roma Capitale, Maura Catalani, Ufficio Scolastico Regionale.

Nella finale per il terzo posto la Tenaglia Altino Avastese Volley ha superato per 3-1 la CO.GE. Vesuvio Oplonti al termine di una gara altalenante e molto intensa.

Il tabellino della finale

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA – FERRARO-SMI ROMA VOLLEY 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-18)

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Biagianti, Martinelli, Nicolini 3, Michieletto 6, Consoli 6, Colombo 4, Recchia (L1), Mancini 5, Fiesoli 10, Grosse Scharmann 22, Ornoch 13, Fratangelo. N.e.: Brambilla (L2). All. Stefano Micoli. Ass.: Guido Marangi

FERRARO-SMI ROMA VOLLEY: Perovic 24, Turlà 3, Polesello 6, Bosso 18, Pecorari 3, Biesso 8, Muzi, Martinelli, Baratella (L2), Zannoni (L1), Escamilla 2, Torok. All. Adriano Di Peco. Ass.: Francesco Antonazzo.

PERUGIA: b.s. 11, ace 3, muri 11, ric. pos. 41% (prf. 21%), att. 38%, err. 8

ROMA: b.s. 14, ace 5, muri 7, ric. pos. 64% (prf. 28%), att. 33%, err. 14

Durata set: 28’, 30’, 29’ e 26' Tot: 113'