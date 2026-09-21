Le stelle dell’A1 brillano per la Courmayeur Cup

Un torneo che è diventato una tradizione e un prestigioso vernissage della nuova stagione di serie A1 femminile. È in programma, il prossimo weekend, la 3ª edizione della Courmayeur Cup, il torneo organizzato da Lega Volley Femminile e Spike Media. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, l'Igor Gorgonzola Novara, la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano si ritroveranno il 26 e il 27 settembre al Courmayeur Sport Center per confront