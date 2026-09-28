Un torneo internazionale ricordando Simonetta Avalle a Rossano Corigliano

Il palazzetto un quadrangolare al quale prenderanno parte Klubi Sportiv Tirana, tra le società più titolate della pallavolo albanese; Kvf Pristina 75, protagonista del massimo campionato del Kosovo; Lory Volley Pizzo e Pallavolo Rossano
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Pubblicato il 28.09.2026, 17:32

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Torneo InternazionaleSimonetta AvalleCorigliano RossanoPallavolo Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)-Anche la Calabria dedica un Torneo Internazionale alla compianta ed indimenticata Simonetta Avalle. A Corigliano Rossano, sabato 3 e domenica 4 ottobre, è in programma un quadrangolare al quale prenderanno parte Klubi Sportiv Tirana, tra le società più titolate della pallavolo albanese; Kvf Pristina 75, protagonista del massimo campionato del Kosovo; Lory Volley Pizzo e Pallavolo Rossano, società organizzatrice recentemente approdata al campionato nazionale di Serie B2. Il torneo si svolgerà nel palazzetto dello sport “Felice Calabrò”.

Un appuntamento che nasce con l’ambizione di andare oltre la dimensione agonistica e di fare dello sport uno strumento di incontro, dialogo e promozione del territorio, valorizzando in particolare le comunità arbëreshë della Calabria e i profondi legami storici e culturali che uniscono la regione all’Albania e all’intera area balcanica.

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