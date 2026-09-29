Vito Cozzoli succede a Mauro Fabris alla presidenza della Lega Femminile
Già al timone di Sport e Salute il nuovo numero 1 ha battuto la concorrenza di Massimo Beduschi
BOLOGNA-L’Assemblea Ordinaria Elettiva ha espresso il proprio verdetto, eleggendo Vito Cozzoli come nuovo Presidente della Lega Volley Femminile
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