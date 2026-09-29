Vito Cozzoli succede a Mauro Fabris alla presidenza della Lega Femminile

Già al timone di Sport e Salute il nuovo numero 1 ha battuto la concorrenza di Massimo Beduschi
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Pubblicato il 29.09.2026, 18:00

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BOLOGNA-L’Assemblea Ordinaria Elettiva ha espresso il proprio verdetto, eleggendo Vito Cozzoli come nuovo Presidente della Lega Volley Femminile

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