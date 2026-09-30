Al Gran Teatro La Fenice di Venezia presentati i campionati femminili

VENEZIA - Il Gran Teatro La Fenice ha ospitato questa mattina il vernissage dei Campionati 2026-27 della Lega Volley Femminile . Ospiti istituzionali e sportivi si sono ritrovati in uno dei simboli della città di Venezia per ripercorrere la stagione passata e proiettarsi verso la stagione che verrà.

Dopo l’emozionante video sulla storia e la ricostruzione della Fenice dopo l’incendio del 1996, raccontato dalla voce dell’attore, doppiatore e regista Gabriele Lavia, la presentatrice Melita Toniolo ha introdotto i premi della passata stagione. Dai dovuti tributi alle squadre vincitrici dei trofei nazionali e internazionali fino ai premi personali, squadre, staff e giocatrici si sono alternate sul palco della Sala Apollinea Grande. Oltre i premi già elencati, sono stati annunciati il Premio Carlo Gobbi al miglior progetto di comunicazione, vinto nella sua seconda edizione dalla Granda Volley Cuneo, e l’intitolazione dei premi ai migliori arbitri di A1 e A2 a Luciano Gaspari, recentemente scomparso, vinti da Ilaria Vagni e Claudia Lanza.

Spazio poi al passaggio di consegne tra il past president Mauro Fabris e il neoeletto Vito Cozzoli, pronto a prendere il ruolo di Presidente della Lega Volley Femminile. E ancora l’intervento di Fabrizio Lingesso, Chief Marketing & Communication Officer Fineco, Title Sponsor dei campionati, e di Simone Tomassetti, che da General Manager di Spike Media ha introdotto alcune novità nella gestione dei diritti marketing e media di LVF, prima che l’Amministratore Delegato di Lega Volley Femminile, Enzo Barbaro, raccontasse a sua volta le novità sportive della stagione.

Infine, dopo qualche scambio di battute sul palco con le atlete di LVF A1 Fineco e LVF A2 Fineco, la mattinata è stata chiusa dell’attrice Federica Di Martino, che ha concluso così il suo intenso monologo: « Le luci sono accese. Il pubblico è qui. Il sipario sta per aprirsi. Si va in scena. Oggi comincia il primo atto, in bocca al lupo! ».

Le parole del presidente Spike Media e presidente uscente LVF, Mauro Fabris

« Non è stata una scelta casuale quella di ritrovarci alla Fenice, teatro rinato dalle ceneri dell’incendio, un simbolo di quello che rappresentano questi vent’anni di lavoro. La rinascita di un movimento che dal punto di vista sportivo aveva già raggiunto traguardi importanti. Non c’era la giusta valorizzazione di questo movimento. Venendo da fuori per me era qualcosa di nuovo, ma questo ci ha permesso di fare cose innovative e forse rivoluzionarie. Siamo contenti di dove siamo arrivati, abbiamo numeri eccezionali anche grazie all’ultima scelta fatta insieme alle Società, ovvero Spike Media. Per la prima volta siamo riusciti a distribuire risorse ai club e questo era un mio grande obiettivo. Ringrazio tutti per questi vent’anni insieme, dai Consorziati allo staff, sono certo che ora si andrà avanti nel migliore dei modi ».

Le parole del presidente della Lega Volley Femminile, Vito Cozzoli

« La pallavolo femminile italiana è ai vertici del mondo: la nostra sfida è ora trasformare questo straordinario successo sportivo in valore economico, mediatico e sociale. La Lega sarà il motore industriale del movimento, un supporto concreto al servizio delle società per generare ricavi, attrarre investitori e valorizzare le nostre atlete. Vogliamo palazzetti sempre più pieni e vivi, capaci di offrire un’esperienza unica a famiglie e giovani, portando il nostro sport anche nelle scuole e nei territori. Crescita, sostenibilità e partecipazione guidano questo nuovo corso. La Lega seguirà un metodo concreto, basato su ascolto, decisioni condivise e risultati misurabili ».

Le parole del General Manager di Spike Media, Simone Tomassetti

« Siamo contenti per tutte le grande aziende che hanno deciso di sposare questo progetto, da Fineco a FIAT, da Frecciarossa a MD, fino a Regione Autonoma Valle d’Aosta, R101, Vivaticket e Advanced Distribution. Passione e lavoro sono fondamentali nello sport e in generale come filosofia di vita per fare qualcosa, anche dietro le scrivanie. Abbiamo convinto queste grandi società a investire nel mondo della pallavolo trasmettendo l’entusiasmo di quello che facciamo. Non basta la passione, serve anche il lavoro, fare in modo che gli investimenti abbiano un ritorno per chi decide di stare con noi, investendo in creazione di contenuti, nuovi asset, continuando a innovare. Ad esempio nella distribuzione: vogliamo essere ovunque, far fruire i nostri contenuti non solo a casa ma da tutti i mezzi disponibili. Invece di convincere le persone a venire a vederci, vogliamo andare noi da loro, con una strategia capillare. Vogliamo diventare la Lega sportiva più accessibile e visibile in Italia ».

Le parole dell’ Amministratore Delegato di Lega Volley Femminile, Enzo Barbaro

« Ci tengo innanzitutto a ringraziare Mauro Fabris, per questi anni passati lavorando insieme, e a dare il benvenuto al nuovo presidente Vito Cozzoli, avremo un bel po’ di lavoro da fare e non vedo l’ora di iniziare. Le novità dei campionati riguardano principalmente la Serie A2: non solo gestiremo finalmente un campionato a girone unico, con una formula chiara a tutti, ma organizzeremo anche un evento dedicato al campionato cadetto come la Final Four di Coppa Italia, fortemente voluta da tutte le Società. Per quanto riguarda la Serie A1 stiamo andando velocemente verso la Supercoppa di Bari, siamo un pelo in ritardo per alcune autorizzazioni arrivate all’ultimo ma sappiamo che la struttura è in grado di gestire questi eventi, come ha fatto lo scorso anno per la Coppa Italia di Torino. Una location che stiamo cercando di confermare per la prossima Coppa Italia e su cui cominceremo a ragionare subito dopo Bari ».