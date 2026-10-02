Otto partite a giornata con una squadra a riposo, l’Olio Pantaleo Volley Fasano la prima giornata, interamente visibili su DAZN, che avrà in esclusiva quattro sfide e condividerà le altre quattro con il canale Youtube di Lega Volley Femminile. La trasmissione su DAZN sarà in freemium: basterà iscriversi per guardare il campionato, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

Il via alle danze sarà domani, sabato 3 ottobre, con due partite affatto scontate e che faranno prontamente capire il livello raggiunto dalla Serie A2. Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano dalle 16, la nuova Ferraro SMI Roma Volley di coach Adriano Di Peco ospiterà la Cosedil F3 Motors Akademia Messina di coach Leonardo Barbieri, una garanzia del campionato cadetto. Un’ora più tardi, altro scontro che si prospetta pirotecnico tra l’Erreci Busto Arsizio e la Bartoccini +energia Perugia, due formazioni con chiari e conclamati obiettivi d’alta classifica.

Dopo aver lasciato una buona impressione alla prima stagione in Serie A, la Panbiscò Leonessa Altamura dovrà confermarsi quest’anno. Il primo test sarà domenica alle 16 contro una squadra profondamente rinnovata sia nei ranghi societari che nella formazione come la Caldaie Melgari VBC Cremonese. Alle 17, gli altri cinque confronti. Le campionesse dell’ultima Coppa Italia di A2 della Cbl Costa Volpino se la vedranno contro la Sigel Seap Marsala Volley, mentre le azzurrine del Club Italia, cresciute rispetto all’ultimo anno, faranno visita alla Clai Imola Volley. Spazio anche al match tra la Trasporti Bressan Offanengo di coach Emanuele Aime, chiamato alla prima stagione da head coach, e l’Itas Trentino di Alessandro Beltrami, un allenatore di lunga esperienza in A2.

Infine, a dimostrazione della capillarità del campionato, due trasferte molto lunghe: la Narconon Volley Melendugno salirà lo Stivale verso Trebaseleghe per affrontare la Nuvolì Altafratte Padova, finalista playoff la scorsa stagione, mentre l’ex A1 Wash4Green Monviso Volley taglierà l’Italia in diagonale scendendo in casa della Tenaglia Altino Avastese Volley.

Trentaquattro giornate di grandi emozioni, due soli posti per la Serie A1. La caccia è riaperta.

TUTTE LE SFIDE

C.B.L. Costa Volpino - Sigel Seap Marsala Volley

Esordio casalingo per la Pallavolo CBL che ospita Marsala. Luciano Cominetti, dopo il gran lavoro fatto negli ultimi due mesi per trasformare in squadra un gruppo ampiamente rinnovato rispetto alla scorsa, vincente, stagione, chiede risposte alla prima ufficiale. Archiviata la pre season ora per le volpine ci sono in palio i primi punti del campionato e la spinta del pubblico potrà essere un valore aggiunto come spesso lo è stata anche nella passata stagione.

Erreci Busto Arsizio - Bartoccini +energia Perugia. È finalmente tempo di campionato per la Erreci Busto Arsizio. Domani, sabato 3 ottobre alle ore 17.00, le biancorosse scenderanno in campo alla Soevis Arena di Castellanza per la prima giornata di Serie A2, subito di fronte a una delle formazioni più attrezzate del girone unico: la Bartoccini Perugia. La formazione umbra, retrocessa dalla Serie A1 nella passata stagione, si presenta con un roster di grande esperienza e qualità, che comprende tra le altre le due ex Francesca Michieletto e Cecilia Nicolini, Giulia Mancini, Lena Grosse Scharmann, Claudia Consoli e Natasza Ornoch. Per la squadra di coach Michele Marchiaro sarà dunque un debutto subito impegnativo, al termine di una lunga preparazione estiva. Cagnin e compagne arrivano all'appuntamento con il morale alto dopo la vittoria nel 18° Trofeo Bruna Forte contro la CBL Costa Volpino e sono pronte a giocarsi i primi punti della stagione. L'appuntamento è alla Soevis Arena: la Erreci avrà bisogno anche del calore del proprio pubblico per iniziare con il piede giusto il nuovo campionato.

PRECEDENTI: 2 (2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nicole Gamba a Marsala Volley nel 2021/2022



Francesca Dell’Orto (C.B.L. Costa Volpino)- « Sicuramente c’è tanta emozione per questa prima giornata di campionato, perché dopo settimane di lavoro finalmente si comincia e abbiamo tutte voglia di scendere in campo. Stiamo bene, stiamo lavorando tanto e giorno dopo giorno, stiamo trovando sempre più intesa come squadra. Sappiamo che siamo ancora all’inizio e che ci sono tante cose da migliorare, però arriviamo a questa partita con entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Contro Marsala ci aspettiamo una partita combattuta, come spesso succede alla prima giornata, dove magari c’è anche un po’ di tensione e bisogna subito trovare il ritmo giusto. Noi cercheremo di entrare in campo concentrate, aiutarci tanto tra di noi e mettere in pratica tutto quello su cui abbiamo lavorato in queste settimane. Non vediamo l’ora di iniziare e di vivere insieme questa nuova stagione ».

Giulia Caserta (Sigel Seap Marsala Volley)- « Tutto può succedere, è la prima di Campionato ed è difficile dire che risposta avremo in campo. Il morale comunque è buono e stiamo partendo per la sfida contro Costa Volpino con la consapevolezza di aver lavorato sodo e di aver preparato la sfida al meglio delle nostre capacità. Abbiamo un gruppo squadra molto coeso che fisicamente sta molto bene e pensiamo di poter dire la nostra in questa prima uscita dalle mura amiche, ce lo siamo detto più volte: sarà il battesimo del fuoco in un torneo in cui non ci si potrà risparmiare sia fisicamente che mentalmente. Non vediamo l'ora di scendere in campo ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Caldaie Melgari VBC Cremonese

È tutto pronto per l’inizio della Serie A2 Fineco 26/27. Domenica 4 ottobre, alle ore 16:00, le Leonesse della PanBiscò scenderanno in campo al PalaBaldassarra di Altamura per la prima giornata di campionato, dove affronteranno la Caldaie Melgari VBC Cremonese. La formazione pugliese arriva al primo appuntamento ufficiale della stagione al termine di una preseason in crescendo, durante la quale il gruppo ha progressivamente consolidato intesa, condizione e identità di gioco. Settimana dopo settimana, il lavoro svolto ha permesso alla squadra di prepararsi all’avvio del campionato e di arrivare all’esordio con crescente fiducia e consapevolezza. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione cremonese ambiziosa, ricca di esperienza e qualità, per un debutto che si preannuncia subito impegnativo. La Leonessa sarà chiamata a mettere in campo il lavoro sviluppato durante la preparazione, cercando fin dalle prime azioni di imporre il proprio gioco e affrontare ogni fase della gara con attenzione e determinazione. Il primo appuntamento della stagione avrà inoltre un significato particolare per la formazione di Altamura, che potrà contare sul sostegno del pubblico del PalaBaldassarra. È qui che la PanBiscò Leonessa Volley inaugurerà il proprio percorso nella nuova stagione di Serie A2 Fineco, dando il via a un campionato ricco di nuove sfide e obiettivi. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un pomeriggio ricco di emozioni e divertimento.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura, 1 successo Caldaie Melgari VBC Cremonese)

EX: Valeria Caracuta a Casalmaggiore nel 2022/2023



Valeria Caracuta (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Mi aspetto una partita molto difficile sotto molti aspetti, emotivo e tattico-tecnico. È la prima partita e come ogni stagione quando si inizia chiaramente molti pensieri ed emozioni scenderanno in campo. Affronteremo un avversaria di grande valore, con giocatrici forti , esperte. Quindi sarà importante affrontare la partita con la giusta determinazione e attenzione dal primo punto. Penso che saranno i dettagli a fare la differenza proprio perché come ho detto prima sarà un esordio contro una squadra costruita bene e anche se ci conosciamo poco sappiamo il livello del campionato che ci aspetta. Quindi sarà importante trovare sin da subito la nostra identità di squadra e lottare su ogni pallone. Avremo bisogno del supporto di tutti domenica ».

Arianna Gambini (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- «Nel primo mese e mezzo di preparazione, ci siamo conosciute per bene, tra giocatrici e staff. In campo siamo riuscite a capire meglio quali sono i nostri punti di forza e di debolezza. Le ragazze sono tutte disponibili e pronte a dare il 100% in palestra ogni giorno. Alla base di tutto ci sono sacrificio e dedizione, secondo me, dunque ci siamo messe tutte alla prova. Oltretutto, abbiamo giocato delle amichevoli che ci hanno permesso di conoscere il nostro gioco di squadra. Sono state fondamentali per capire ciò che si può migliorare in allenamento. Per quanto riguarda la gara di domenica, sicuramente Altamura sarà una squadra tosta che ci darà del filo da torcere. Hanno individualità importanti che conosco dagli anni passati. Saremo anche in casa loro, tuttavia questo non dev’essere un alibi ma uno stimolo per aprire le danze al meglio. Non vediamo l’ora di scendere in campo! ».

Clai Imola Volley - Club Italia

Clai, a Imola c’è il Club Italia, come alla fine della stagione passata Al PalaRuggi di Imola la Serie A2 ricomincia da dove era finita: il 22 marzo scorso Clai Imola – Club Italia fu l’ultima partita ospitata nell’impianto imolese e, domenica 4 ottobre alle ore 17, sarà la prima della nuova stagione. Stesso palcoscenico, ma protagoniste quasi tutte diverse in entrambe le squadre. La Clai ha confermato solo Sofia Cavalli, la capitana, ed Elena Foresi, l’altra palleggiatrice. Il Club Italia ha invece tre giocatrici che erano presenti lo scorso anno: Solovei, Caruso e Tosini, oltre all’allenatore Juan Cichello. L’obiettivo principale della squadra tricolore è quello di far crescere le giovani; quello della Clai sarà invece la conferma della categoria, che la società imolese affronta per la terza stagione consecutiva. Il precampionato delle ragazze imolesi ha detto che la squadra ha dei valori, ma allo stesso tempo ha evidenziato che il lavoro del neo tecnico Marco Gazzotti deve ancora continuare alla ricerca dei giusti equilibri. Nel roster spicca sicuramente la presenza di Serena Ortolani, la più titolata giocatrice che abbia mai vestito la maglia della Clai Imola. La sua infinita esperienza è stata fin da subito messa al servizio del gruppo, che conta una rosa in cui si trovano atlete che hanno già frequentato la categoria e talenti tutti da scoprire, a cominciare dalla schiacciatrice croata Zolota, classe 2008, che ha saltato l’ultima amichevole Clai-Modena perché impegnata nelle qualificazioni Under 20 con la sua nazionale. In sintesi, domenica per entrambe le squadre sarà il primo passo di una stagione in cui alzare il proprio livello rappresenterà il primo obiettivo.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Club Italia, 1 successo Clai Imola Volley)

EX: Lisa Esposito a Club Italia nel 2021/2022, 2022/2023



Elena Foresi (Clai Imola Volley)- « A livello di intese siamo a buon punto e ogni amichevole ha rappresentato un passo avanti. Non siamo ancora al 100% e non abbiamo sempre la continuità che vorremmo, ma la cosa positiva è che, giorno dopo giorno, sentiamo di migliorare. Il percorso sta andando nella direzione giusta. Non vediamo l’ora di iniziare. La prima partita è sempre una gara a sé, quella che apre i giochi, e anche per questo può essere più imprevedibile: le emozioni avranno sicuramente il loro peso. Dovremo cercare di stare tranquille e pensare al nostro gioco e a tutto quello che abbiamo costruito durante la preparazione. Siamo molto cariche ed è bellissimo poter iniziare in casa: speriamo di trovare un PalaRuggi pieno. Ci sentiamo pronte, poi sarà il campo a dire la sua. Ma noi ci siamo ».

Juan Cichello (Allenatore Club Italia)- « È la prima gara di questa nuova stagione e ci presentiamo con una squadra profondamente rinnovata: 11 ragazze su 14 sono alla loro prima esperienza con il Club Italia e nel campionato di Serie A2. Anche Imola ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, quindi sarà un esordio tutto da scoprire. Affronteremo questa partita con lo stesso spirito con cui affrontiamo ogni allenamento, ossia con tanta voglia di imparare e di crescere attraverso le situazioni che incontreremo. Le ragazze stanno vivendo una nuova avventura che ha comportato cambiamenti importanti nella loro vita: dalla scuola al modo di allenarsi, fino alla vita quotidiana e un periodo di assestamento sarà più che naturale. Sono molto soddisfatto del lavoro dello staff, che sta seguendo le ragazze con grande attenzione e le accompagna in questo percorso. Rispetto alla passata stagione abbiamo un gruppo più omogeneo per età, ma con meno esperienza. Sarà interessante vedere come si svilupperà nel corso dell'anno. Ci aspetta un percorso che riteniamo bellissimo e che affrontiamo con grande entusiasmo. Il nostro obiettivo principale è riuscire a giocare ogni partita meglio della precedente. Se saremo capaci di farlo, potremo puntare anche al nostro obiettivo sportivo, che è la salvezza. Raggiungerla sarebbe una bella soddisfazione. Per il momento vogliamo concentrarci soprattutto sulla nostra metà campo. Siamo una squadra che deve imparare a riconoscere e risolvere le diverse situazioni di gioco. Domenica, affronteremo una formazione competitiva, nella quale gioca un'atleta come Serena Ortolani: e sarà un piacere per le ragazze confrontarsi con lei. Imola è un'avversaria che potrà metterci alla prova e aiutarci a crescere. Per noi sarà un esordio importante, da affrontare con entusiasmo e voglia di imparare ».

Ferraro SMI Roma Volley - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Sabato 3 ottobre, alle ore 16, al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro (conosciuto da molti come PalaTiziano), ci sarà l’atteso debutto stagionale delle Wolves, che riceveranno la Cosedil Akademia Messina nella partita inaugurale dell’82ª edizione del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile Fineco 2026/2027. La squadra capitolina si presenta ai nastri di partenza con il nome di Ferraro SMI Roma Volley, grazie al rafforzamento societario derivato dall’ingresso del Gruppo Ferraro e di SMI Group, anche co-main sponsor, al fianco di Roma Sport Investimenti. Oltre alle due capitane delle Wolves, l’opposta Nikoleta Perović e il libero Giorgia Zannoni, sono rimaste nella Capitale anche il libero Federica Baratella, la centrale Chiara Biesso e le schiacciatrici Carolina Pecorari e Teresa Maria Bosso. Alla corte del nuovo capo allenatore Adriano Di Peco sono arrivate le palleggiatrici Sofia Turlà e Margherita Muzi (di ritorno dopo una sola stagione), le centrali Giulia Polesello e Melissa Martinelli e due schiacciatrici internazionali, la spagnola Ana Escamilla e l’ungherese Kata Török. Il calendario ufficiale del nuovo format a girone unico da 17 squadre prevede sei turni infrasettimanali e una breve pausa tra il 27 dicembre e il 6 gennaio. Al termine della regular season, che si concluderà nel weekend del 10-11 aprile 2027, la squadra classificatasi al primo posto verrà promossa direttamente in Serie A1. Le squadre dalla seconda alla nona posizione si affronteranno invece in quarti, semifinali e finale playoff, con formula andata/ritorno ed eventuale golden set, per stabilire la seconda promozione.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Ferraro SMI Roma Volley)

EX: Melissa Martinelli a Messina Akademia nel 2022/2023, 2023/2024; Margherita Muzi a Messina Akademia nel 2022/2023; Gaia Guiducci a Roma Volley nel 2025/2026



Giorgia Zannoni (Ferraro SMI Roma Volley)- « Abbiamo lavorato bene in palestra sia dal punto di vista collettivo che individuale e siamo pronte per l’esordio in campionato. Dovremo essere brave a gestire l’aspetto emotivo, oltre a quello tecnico-tattico, e a trasformare in energia positiva la nostra voglia di iniziare questa nuova avventura ».

Fabio Collina ( II Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Roma è una squadra ambiziosa, come possiamo esserlo anche noi. Ha tre laterali molto importanti: penso a Bosso, Escamilla e Perovic. Poi c’è Zannoni, che credo sia uno dei migliori liberi della A2. È una squadra importante, che vuole stare in alto, e giocheremo in un palazzetto molto particolare come il PalaTiziano, con pochi punti di riferimento. Ci sarà da combattere. Da parte nostra mi piacerebbe vedere la determinazione che le ragazze hanno messo in queste sette settimane e quella voglia di giocare che stanno aspettando di poter esprimere da tanto tempo. Vorrei soprattutto che affrontassero la partita spensierate: il campionato è lungo, è normale che ci sia pressione, ma non dobbiamo aggiungerne altra. Dobbiamo giocare veramente insieme ».

Nuvolì Altafratte Padova - Narconon Volley Melendugno

Ottobre, mese dell’autunno, di castagne, zucche, funghi e… dell’inizio dei campionati di pallavolo! Ed infatti domenica prossima, 4 ottobre, sarà quella che darà il via al campionato italiano numero 82 che da questa stagione avrà come main sponsor Fineco. Una serie A2 che si svolgerà per la prima volta, almeno per quanto riguarda la Nuvolí AltaFratte Padova, in un girone unico, 17 formazioni che si daranno battaglia, chi per centrare la prima posizione (con approdo in A1), chi per entrare in zona playoff (dalla seconda alla nona posizione), tutte per evitare assolutamente la zona retrocessione (ultimi quattro posti). Domenica 4 ottobre alle ore 17:00 il Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe ricomincerà ad ascoltare il suono deciso e risolutivo dei fischietti dei direttori di gara chiamati a dirigere i match interni della Nuvolí AltaFratte Padova e delle sue avversarie. La prima di queste sarà la leccese Narconon Volley Melendugno, salita in A2 al termine della stessa annata delle tigri padovane (2022-23) ed autrice sempre di belle annate. Gara1 di campionato proporrà a Trebaseleghe già la prima ex di turno nella bergamasca Aurora Micheletti, alla Nuvolí due stagioni orsono, in una stagione sfortunata per la centrale, vittima di due infortuni in sequenza che in breve tempo l’hanno tolta dalle possibili scelte di coach Sinibaldi. E’ pareggio nel bilancio storico tra le due formazioni, 3-3 nel conto vittorie con, nell’ultima stagione, vittoria delle tigri gialloblù a Trebaseleghe (3-1) e vittoria leccese in Puglia (3-2).

PRECEDENTI: 6 (3 successi Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Narconon Volley Melendugno

EX: Aurora Micheletti a Alta Fratte Volley Padova nel 2024/2025



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Abbiamo effettuato più allenamenti congiunti e devo dire che sono soddisfatto di quello che siamo riusciti a provare, non saremo ovviamente al top ma questa sarà sicuramente una condizione generale, con squadre che raggiungeranno il loro apice a campionato in corso. Domenica contro Melendugno sarà una gara tosta contro un’avversaria che ha saputo formare un roster di assoluto livello, con più atlete esperte che potranno trascinare le pugliesi. Giorgia Avenia in palleggio è l’esperienza in regia, l’opposta Polina Malik la affrontiamo già da più stagioni ed è attaccante esperta e pericolosa, la schiacciatrice polacca Natalia Lijewska sarà una cliente difficile per tutte, il libero Aurora Morandini arriva da un’ottima stagione e anche lei ha esperienza di quella che è la serie A2. Sono contento di iniziare tra le mura amiche, le scorse stagioni il nostro pubblico caldo ed appassionato è stato una grossa arma a nostro vantaggio e mi auguro che questo possa ripetersi già da domenica, noi da parte nostra ce la metteremo tutta per dargli più soddisfazioni possibili ».

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Arriviamo a questo debutto dopo settimane di grande impegno e sacrificio. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino ad oggi, il gruppo ha risposto con grande maturità e fame di migliorarsi. Non vediamo l’ora di giocare quest’esordio con una formazione quotata come quella di Nuvolì AltaFratte Padova. Da parte nostra metteremo tutto per portare la gara a casa, sfruttando quelle che sono le nostre peculiarità e quell’energia che si percepisce in allenamento ».

Tenaglia Altino Avastese Volley - Wash4Green Monviso Volley

La Serie A torna a Vasto. Al Pala BCC arriva la Wash4Green Monviso Volley. Fischio d’inizio alle ore 17:00. Dopo una lunga e intensa fase di preparazione, sviluppata tra il lavoro sulla sabbia e quello in palestra e arricchita da numerosi test match e tornei pre-season, la Tenaglia Altino Avastese Volley è pronta ad affrontare una nuova e avvincente stagione di Serie A2 femminile. Domenica 4 ottobre, alle ore 17:00, le ragazze di coach Tortorici faranno il loro esordio casalingo, in una sfida subito di grande spessore contro la Wash4Green Monviso Volley, guidata da Andrea Giovi e Claudio Basso. La squadra ha già mostrato segnali importanti nel corso delle amichevoli disputate in queste settimane. Grinta, carattere e continuità sono stati gli ingredienti messi in campo da Ferrara e compagne, capaci di affrontare ogni appuntamento con determinazione e con la voglia di migliorarsi partita dopo partita. Un atteggiamento particolarmente significativo considerando la giovane età di molte delle atlete a disposizione dei tecnici frentani e che lascia intravedere le potenzialità di un gruppo desideroso di crescere insieme. Dall’altra parte della rete ci sarà una Monviso Volley costruita con un roster di grande qualità e che si presenta ai nastri di partenza come una delle formazioni più complete e ambiziose del campionato. Una sfida che avrà anche un sapore particolare per il pubblico di casa: tra le fila della formazione piemontese ci saranno infatti due ex giocatrici, Maria Irene Ricci e Ludovica Mennecozzi, entrambe in cabina di regia.

EX: Ludovica Mennecozzi a Altino Volley nel 2024/2025



Martina Ferrara (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Domenica sarà la nostra prima partita ufficiale in casa e non vediamo l’ora di giocarla. Abbiamo svolto un’ottima preparazione sia dal punto di vista fisico che tecnico e siamo più che pronte per iniziare questo campionato. Dopo i primi mesi di allenamenti posso affermare che siamo un gruppo volenteroso, che in palestra spinge tanto e ha voglia di crescere. Essere tra le più esperte per me è molto stimolante perché, avendo più consapevolezza, puoi dare dei consigli alle più giovani ed essere loro di supporto nella gestione dei momenti no. Ci aspettiamo un campionato lungo e difficile, in cui ogni partita sarà una vera e propria battaglia. Rispetto agli scorsi anni è cambiata la formula, che prevede un girone unico a 17 squadre con diversi turni infrasettimanali. Sarà quindi fondamentale, oltre che gestire il recupero, che tutte siano pronte a dare il proprio contributo. Quella di domenica sarà una gara molto impegnativa contro Monviso Volley, che è una squadra di assoluto valore, costruita proprio per il salto di categoria. Abbiamo la fortuna di giocare questo match in casa e sarebbe bello avere dalla nostra parte il giocatore in più. Colgo quindi l’occasione per invitare tutti gli appassionati a seguirci a Vasto.».

Andrea Giovi (Allenatore Wash4Green Monviso Volley) « Finalmente si comincia! Iniziamo conoscendo poco il nostro avversario, in questo momento della stagione dovremmo essere bravi a pensare più alla qualità della nostra pallavolo. Domenica inizia il campionato ma continua il nostro percorso iniziato ad agosto. Questa volta in palio ci saranno i punti ma affronteremo comunque l’avversario con la stessa serenità con cui abbiamo affrontato tutte le partite del pre campionato ».

Trasporti Bressan Offanengo - Itas Trentino

Offanengo e Trento di fronte per la prima stagionale al PalaCoim, proprio come due stagioni fa nell'apertura della stagione 2024/2025 (3-1 per le ospiti all'epoca guidate da Davide Mazzanti). Quello in arrivo è il sesto duello tra le due squadre in A2, con l'Itas che si conferma bestia nera delle neroverdi, sempre sconfitte quando dall'altra parte della rete c'era la formazione trentina. Sempre due stagioni fa, le due squadre hanno dato vita a una delle due semifinali di Coppa Italia, con Trento a sorridere nell'occasione al Sanbàpolis. La schiacciatrice di Offanengo Jessica Joly è l'ex di turno, avendo militato in maglia gialloblù nella stagione 2022/2023. Non mancano le curiosità legate a questo match: nelle fila locali militano due giocatrici trentine, la centrale Sara Pedrolli e la palleggiatrice Sara Cakovic, mentre coach Emanuele Aime farà il suo esordio in A2 da primo allenatore .

PRECEDENTI: 5 (5 successi Itas Trentino)

EX: Jessica Joly a Trentino Volley nel 2022/2023



Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Finalmente iniziamo, è un po' come il primo giorno di scuola. Il campionato è molto lungo e questo avvio è più per il cuore e per l'aggressività rispetto alla tecnica e alla tattica. Mi aspetto una partita non bellissima sotto quest'ultimo punto di vista, ma molto mentale, con la voglia di vincere ago della bilancia per la conquista dei tre punti. La nostra idea di pallavolo rimane quella che stiamo cercando di portare avanti dall'inizio degli allenamenti: aggredire con la battuta, toccare tante palle a muro e rigiocare e avere un cambiopalla stabile che ci permetta di far punti anche in quella situazione. Sono tutte cose che ho rivisto nella squadra nella pre-season e sono tranquillo sotto questo punto di vista. Trento? Anche l'Itas ha alcune debuttanti in categoria e l'emozione ci sarà anche per loro, mentre elementi di esperienza come Monza e Pamio daranno un contributo importante anche in termini di grinta per cercare di conquistare il match ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Non vediamo l'ora di iniziare, perché il percorso iniziato il 10 agosto è stato particolarmente lungo e intenso. Quasi sessanta giorni di lavoro che ci hanno permesso di conoscerci, di capire chi siamo e dove potremo arrivare, pur consapevoli che questo processo sarà ancora molto lungo. Ora è il momento di scoprire anche questo girone di Serie A2, che si prospetta davvero di altissimo livello, con tante formazioni competitive e con molte giocatrici di prima fascia, aspetti che rendono il campionato ancora più avvincente. La prima giornata è sempre un po' un impegno a scatola chiusa, ognuno ha compiuto il proprio percorso ma sarà in queste prime gare che ogni squadra scoprirà realmente se stessa e le avversarie che sfiderà di volta in volta. Offanengo è una squadra che vanta attaccanti esperte per la categoria come Taborelli e Joly e che in generale sa attaccare e battere molto bene: dovremo avere pazienza nel corso della gara per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di iniziare la stagione con un risultato positivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 3 ottobre 2026, ore 16.00

Ferraro SMI Roma Volley - Cosedil F3 Motors Akademia Messina Arbitri: Polenta Martin, Annese Gianmarco

Sabato 3 ottobre 2026, ore 17.00

Erreci Busto Arsizio - Bartoccini +energia Perugia Arbitri: Lambertini Alessio, Peccia Luigi



Domenica 4 ottobre 2026, ore 16.00

Panbiscò Leonessa Altamura - Caldaie Melgari VBC Cremonese Arbitri: Mancuso Alberto, De Luca Lorenzo

Domenica 4 ottobre 2026, ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino - Sigel Seap Marsala VolleY Arbitri: Lorenzin Ruggero, Galletti Denise

Clai Imola Volley - Club Italia Arbitri: Mannarino Matteo, Burrascano Erika

Nuvolì Altafratte Padova - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Vangone Deborah, Cervellati Giulio

Tenaglia Altino Avastese Volley - Wash4Green Monviso Volley Arbitri: Ayroldi Raffaella, Martini Maurizio

Trasporti Bressan Offanengo - Itas Trentino Arbitri: Testa Antonio, Coppola Davide

Riposa: Olio Pantaleo Volley Fasano