Per Chieri e Novara colpi esterni al tie break, Conegliano riparte forte

ROMA- Una prima giornata all'insegna del bel gioco quella che ha dato il via al campionato di A1 femminile . Nelle partite di oggi successi importanti in trasferta per Chieri, Novara (entrambe al tie break) e Talmassons all'esordio in A1, sul campo di Brescia. Vittorie interne per Bergamo e Vallefoglia.

Fuochi d’artificio a Palazzo Wanny per il big match di giornata tra la Savino Del Bene Scandicci e la Reale Mutua Fenera Chieri. Dopo due ore e mezza di partita, sono le collinari di coach Negro a festeggiare, prendendosi il tie-break con il punteggio di 11-15. Le toscane vanno due volte in vantaggio 25-22, ma Chieri trova prima il pareggio nel finale di secondo parziale (23-25) e poi fa il 2-2 con la quarta frazione vinta 21-25. A giocare un ruolo determinante la regia di Van Aalen, MVP della gara grazie ad una distribuzione perfetta. Le tre laterali Németh, Nervini e la nuova arriva Egglestone fanno 65 punti in tre, Lubian si presenta da ex firmando 15 punti con ben 6 muri. Alle padrone di casa non bastano i 25 punti di Van Ryk.

Non è da meno il derby del Ticino tra la Laica Cioccolato Uyba e l’Igor Gorgonzola Novara. Dopo due ore e venti di gioco, sono le novaresi a prendersi i due punti al Biella Forum, palazzetto casalingo temporaneo delle farfalle. È proprio la squadra di coach Enrico Barbolini a partire meglio, andando avanti 25-22. La reazione delle ragazze di coach Massimo Barbolini non si fa attendere e prima le ospiti impattano lasciando le avversarie a 15, poi effettuano il sorpasso con il 19-25 del terzo gioco. Ma spinte da una Grozer già in palla, autrice di 26 punti a fine partita, le bustocche trovano la forza per pareggiare vincendo il quarto set 25-22. Il tie-break è un testa a testa che nel finale prende la via di Novara, trascinata dai 24 punti di Tolok (4 ace, 3 muri). In generale, ottima prova di squadra per le piemontesi, ben innescate dalla solita, preziosa regia di Cambi.

Al Palaverde di Villorba, le campionesse d’Italia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano imperversano sulla Granda Volley Cuneo, che si arrende in un’ora e venti con parziali chiusi a 13, 15 e 20. Con Fahr e Gabi a riposo e Haak e Wolosz usate solo per brevi momenti nel doppio cambio, a prendersi la scena è Adigwe, MVP con 14 punti e il 45% dal campo. Stessi punti anche per Zhu, ma buona prova anche della tedesca Cekulaev, che chiude a 9 (58%). La nota più positiva per coach Tisci è la prestazione di Ferrarini, 9 punti con l’88% di efficienza.

Partita molto equilibrata a Pesaro tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e l’Omag Consolini Volley 1907. Dopo il primo set vinto dalle ospiti 22-25, le ragazze di coach Pistola conquistano gli altri tre 25-23, 25-23 e 25-20. Per le biancoverdi da segnalare i 20 punti di Bolzonetti e i 29 in coppia, con 8 muri totali, delle centrali Kochurina e Candi. Tra le romagnole molto bene Bracchi e Adelusi, a segno entrambe con 21 punti. Stesso risultato al PalaFacchetti di Treviglio, dove la ChorusLife Volley Bergamo festeggia contro la Cbf Balducci Hr Macerata. La squadra di coach Cervellin non trema nelle prime due frazioni (25-17 e 25-23), rischia la rimonta facendo rientrare le arancionere (16-25), ma poi guadagna tre punti con il 25-21 finale. Brilla subito la luce dell’ex di giornata Allaoui, MVP dell’incontro, al suo fianco bene Pietrini (18) e Kipp (14). Per coach Lionetti 22 punti di Decortes e 15 di Gardini.

Infine, senza storia lo scontro tra le due neopromosse. La Valsabbina Millenium Brescia fa il suo esordio stagionale al PalaGeorge subendo un netto 0-3 contro la Cda Volley Talmassons FVG. Le giallonere di coach Solforati cedono a 15 primo e terzo set e a 19 il secondo, surclassate in tutti i fondamentali: 6 ace a 0 e 14 muri a 1 per le friulane. A condire la buona serata di coach Parazzoli anche i 20 punti di Frosini (51% di efficienza).

TUTTE LE SFIDE

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Il confronto fra Savino Del Bene Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 termina ancora al tie-break, proprio come nelle due precedenti partite giocate nel 2026, ma a sorridere stavolta sono le biancoblù che sbancano al quinto set il Pala BigMat di Firenze. Un successo che contro le toscane, detentrici del Mondiale per Club, mancava dal gennaio 2021. Un’impresa che frutta 2 punti d’oro e permette d’iniziare alla grande il cammino nella Serie A1 Fineco.

Coach Negro punta sulla diagonale Van Aalen-Nemeth, Lubian-Stuut al centro, Nervini-Eggleston in banda, Spirito libero. Coach Gaspari risponde con Ognjenovic-Van Ryk, Aleksic-Nwakalor, Bosetti-Skinner, Armini.

Com’è comprensibile che sia a inizio stagione le due squadre danno vita a una partita di alti e bassi, segnata in alcune fasi da diversi errori. Chieri ne commette tanti in battuta, ben 24 (8 dei quali nel solo terzo set), ma è anche protagonista di una partita in crescendo che frutta un meritatissimo risultato.

Il primo set vede le biancoblù condurre fino al 14-19, qui sale in cattedra il servizio di Scandicci che capovolge il punteggio in 25-22.

Chieri soffre la battuta toscana anche nelle fasi iniziali del secondo set (9-2) ma, ritrovati gli equilibri, recupera, pareggia a 17-17 ed esulta 23-25 grazie ai punti di Nemeth ed Eggleston.

Il terzo set, in bilico fino al 18-18, è deciso da un break di 2 punti di Scandicci che le chieresi non riescono più a recuperare (25-22).

Splendida e avvincente la quarta frazione che dopo diversi capovolgimenti Chieri fa sua 21-25, con tre muri consecutivi nel finale della coppia Lubian-Eggleston.

Nel tie-break spicca Nervini che trascina la sua squadra con 6 punti (75% di efficacia), fino all’11-15 siglato a muro da Lubian.

Nel tabellino chiudono in doppia cifra Nemeth (25 punti), Nervini (22), Eggleston (18) e Lubian (15), mentre il premio di MVP va alla palleggiatrice Van Aalen.

Nervini con un tap-in sigla il primo punto della stagione. Lo score cresce rapidamente a favore di Chieri grazie ai muri di Lubian e Van Aalen e all’ace di Nemeth (1-5). Gaspari chiama time-out. Alla ripresa del gioco Scandicci accorcia con Van Ryk (3-5) ma le biancoblù subito rispondono con Nemeth (3-6). La stessa Nemeth ripristina il +4 (6-10), a cui segue il +5 con Nervini (6-11). Gaspari esaurisce i suoi time-out dopo il 14-19 di Nervini. Da qui l’inerzia gira a favore di Scandicci che ricuce a 17-19 grazie a due attacchi di Nwakalor e un errore al servizio di Eggleston. Sul 18-20 l’ingresso in battuta di D’Odorico per Nwakalor è la mossa che spezza il set. La schiacciatrice realizza subito l’ace del 19-20, quindi con un ficcante turno di battuta propizia l’azione a rete di Bosetti e Aleksic che firmano il sorpasso (21-20). Negro spende in rapida sequenza i suoi time-out. Chieri si sblocca con Nervini (21-21). Sul 22-22 l’errore in battuta di Lubian e l’attacco di Skinner danno due palle set alle toscane. Van Ryk sfrutta al meglio la prima occasione mettendo a terra il 25-22.

Nella prima fase del secondo set si assiste a un monologo di Scandicci che da 2-2 scappa a 9-2 grazie al devastante servizio di Van Ryk e ai punti di Aleksic. Dopo il time-out di Negro l’errore in battuta di Van Ryk sblocca Chieri che inizia a macinati punti con Eggleston e Stuut (11-6) ritrovando ritmo e convinzione. Le biancoblù accorciano ulteriormente grazie ai colpi di Nemeth ed Eggleston (13-11) e agguantano la parità a 15 con un muro di Eggleston su Skinner. Sul 17-17 Nemeth e un errore di Nwakalor portano le chieresi sul 17-19. Le padrone di casa tornano avanti (20-19) con Van Ryk che sigla anche il 22-20. Seguono il 22-21 di Lubian, il 23-21 di Snakalor e il 23-22 di Nemeth. Su servizio di Nervini salgono in cattedra il muro-difesa chierese che argina tutte le azioni toscane, e i contrattacchi di Eggleston che con tre punti consecutivi chiude 22-25.

Nel terzo parziale inizia meglio Chieri (1-4, Nervini) ma Scandicci resta in scia con Skinner e pareggia a 7 con Ognjenovic. Si prosegue con una lunga fase di punto a punto con ora una squadra ora un’altra avanti di un’incollatura. Il set si decide di fatto sul 18-18 quando Van Ryk e Bosetti danno alla formazione toscana un +2 (20-18) che le biancoblù non riescono più a recuperare. Dopo il 24-22 di Skinner la squadra di Gaspari chiude 25-22 al primo tentativo grazie a un errore in attacco di Nemeth. Sull’esito del set pesano i tanti errori punti, 4 di Scandicci contro i 12 di Chieri di cui ben 8 al servizio.

Alla ripresa del gioco sul 5-5 Chieri ottiene un break a 6-9 con Eggleston, Nemeth e Nervini. Ancora sotto 9-12, da 11-13 Scandicci pareggia a 13 con Bosetti e torna avanti 14-13 con un attacco di Van Ryk che poi realizza anche l’ace del 15-13. Le biancoblù reagiscono e con Nemeth tornano sopra 16-17. Seguono il controsorpasso di Scandicci a 18-17 con muro di Nwakalor su Nemeth), il controconcontrosorpasso di Chieri a 21-22 con un attacco di Eggleson. Il turno di servizio di Nervini prosegue fino al termine del set che le biancoblù si aggiudicano 21-25 grazie a tre muri consecutivi su Lubian ed Eggleston su Van Ryk.

Nel tie break sul 3-2 l’attacco di Nemeth, l’errore di Skinner, il muro di Lubian e l’errore di Van Ryk spingono Chieri sul 3-6. Skinner cede il posto a Bergmann che con due attacchi e un ace ricuce a 5-6. Van Ryk con un muro su Eggleston ripristina la parità sul 7-7. Chieri è avanti 7-8 al giro di campo grazie a Nemeth. Sul 9-9 Nervini firma il 9-10 e manda sulla linea dei 9 metri Akrari che entra al posto di Stuut. Nervini e Nemeth ridanno il +3 a Chieri (9-12). Sull’11-13 la diagonale di Nervini vale l’11-14. Nello scambio successivo Lubian mura Bergmann e regala la vittoria alla sua squadra (11-15).

I protagonisti

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Una partita particolare. Si è visto soprattutto nei primi quattro set: due squadre che hanno cercato di spingere al massimo, tutte e due, chi in un modo, chi nell’altro, con tante imprecisioni. Il primo set è stato una nostra rimonta clamorosa, il secondo set è stata una rimonta subita. Mi è piaciuta molto la reazione del terzo, ma nel quarto set, in quella condizione, su un turno al servizio di Nervini, che batteva semplicemente per evitare l’errore visto l’alto numero di errori in battuta, non dico che bisognava mettere la palla a terra, ma con i numeri di cambio palla che avevamo dovevamo essere cinici. Perché in questa fase di campionato, dove ancora non sappiamo bene quali saranno gli equilibri e i bilanciamenti della nostra rosa, se fossimo stati cinici in quel momento sarebbe stata una partita incredibile. Brava Chieri, perché ha giocato meglio in attacco, questa è fuori discussione, ma ho visto per tre set e tre quarti una Savino Del Bene Volley che sembrava insieme da più tempo. Ci sono state chiaramente delle situazioni negative, ma questo, in questa fase della stagione, è abbastanza normale ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Siamo molto contente per questa vittoria al quinto set e di essere finalmente riuscite a vincere un tie-break con Scandicci (ride). Siamo a inizio stagione e comprensibilmente ci sono stati tanti alti e bassi da parte di entrambe le squadre, ma per noi è davvero un’ottima partenza».

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 2-3 (25-22; 23-25; 25-22; 21-25; 11-15)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 6, Van Ryk 25, Aleksic 7, Nwakalor 11, Bosetti 7, Skinner 13; Armini (L); Eze, D’Odorico 1, Bergmann 3. N. e. Van Hecke, Graziani, Alberti, Sirressi (2L). All. Gaspari

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Neneth 25, Stuut 7, Lubian 15, Nervini 22, Eggleston 18; Spirito (L); Glaab, Guezen, Giacomello, Eckl, Regoni, Akrari. N. e. Reagan. All. Negro.

ARBITRI: Verrascina, Giardini

Durata set: 26′, 28′, 29′, 28′, 18′. Tot: 129’

Errori in battuta: 10-24. Ace: 6-4. Ricezione positiva: 73%-68%. Ricezione perfetta: 41%-33%. Positività in attacco: 39%-47%. Errori in attacco: 9-6. Muri vincenti: 8-13.

MVP: Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1933

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Omag Consolini Volley 1907

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia batte in quattro set una tenacissima Omag San Giovanni in Marignano, che è restata in corsa sino alla fine della partita ed ha ceduto secondo, terzo e quarto parziale combattendo sino all’ultimo pallone. Eccellenti Bracchi e Adelusi (21 punti a testa) tra le ospiti, tra le tigri decisive le due ex Bolzonetti (20 punti) e Kochurina (16 punti) e il finale di terzo set di Bici. Nella Megabox è stata tenuta precauzionalmente a riposo Gray, che comunque si è riscaldata con le compagne), e Frantti ha giocato solo qualche scampolo di partita. A riposo anche Giuliani nella Omag. È stata una partita appassionante, entrambe le squadre hanno tanto lavoro da compiere, ma in campo hanno messo tutta la determinazione possibile.

Nel primo set Pistola schiera Bici opposta a Bridi, Giovannini e Bolzonetti posti 4, al centro Candi e Kochurina, libero De Bortoli. San Giovanni strappa subito un mini break (3-1), Wilson manda out ed è il pareggio a quota 6. Tre muri in fila su Bici e Kochurina fanno scappare le ospiti 10-6, Bici manda out l’attacco successivo e Adelusi allunga ancora. L’errore di Bolzonetti sigla un parziale di 1-7 (e il punto delle tigri viene da un errore in battuta di Adelusi). Bici dimezza il distacco (10-13), ma un ace di Bracchi allunga nuovamente a +5. Una difesa di Candi consente a Bici il nuovo -3, ora si combatte. Giovannini e Bici riportano sotto la Megabox, pareggia Bridi di prima intenzione (17-17). Un muro di Rivero su Kochurina dà il nuovo mini break alle ospiti, le tigri sbagliano due battute in fila, fa altrettanto la Omag. Bracchi conserva il +2, ma poi Giovannini mura il nuovo pareggio a 22. La battuta di Bolzonetti resta sul nastro, Adelusi trova gli ultimi due attacchi per il 25-22 finale.

Nel secondo set si comincia in perfetto equilibrio, sul 5-6 esce Bici per Davidovic. Un ace di Bolzonetti dà il primo doppio vantaggio per le tigri, Bracchi pareggia a 10. La Megabox strappa nuovamente il mini break con Bolzonetti (14-12), che poi manda out la palla del nuovo pareggio. Bracchi sorpassa di nuovo, un ace di Candi riporta avanti le tigri 18-17, Bolzonetti aggiunge un muro per il nuovo +2. Kochurina conserva il vantaggio. Entra per un giro davanti anche Frantti, Nardo manda out (21-18), poi Wilson mura Kochurina e riporta sotto San Giovanni. Pareggia Sylves a muro su Bolzonetti (23-23), ma la schiacciatrice delle tigri trova il set-point al termine di uno scambio interminabile. È proprio lei a chiudere il parziale 25-23.

Nel terzo set Kochurina inizia mettendo a segno due muri, Bici trova il primo mini break e Bolzonetti e un ace della centrale russa allungano 9-5. Bracchi ricuce con due attacchi in fila (9-10), ma un muro di Giovannini ed uno di Candi mandano la Megabox sul 14-9. Il pallonetto del capitano biancoverde sigla un parziale di 5-0, ma la Omag non si arrende: un errore di Giovannini dimezza il distacco. L’azzurra mette a terra la palla successiva, Eroktay manda out e le tigri tornano a +5 (17-12). La Omag torna sotto (16-17), entra Frantti per Giovannini, ma il turno di battuta di Wilson riapre il set. Jehlarova sciupa l’attacco del pareggio, Frantti segna il suo primo punto in maglia biancoverde mantenendo il +2. Jehlarova sbaglia un nuovo attacco (20-17 Megabox), ma si rifà subito e riporta a ridosso le compagne. Pareggia e sorpassa Bracchi (break di 4-0 sul turno di servizio di Rivero), il muro di Bolzonetti su Jehlarova dà il 22-21. Si finisce testa a testa, Bici sigla il nuovo vantaggio delle tigri, Bracchi replica, poi l’albanese decide di chiuderla lei (due attacchi in fila per il 25-23).

Nel quarto set parte 2-0 la Megabox, si procede a forza di cambi palla.Rivero pareggia a quota 7, sorpassa Adelusi. Bracchi mura Kochurina per il 12-10 per la Omag, pareggia e sorpassa Bolzonetti (15-14). Jehlarova mura il possibile +2 di Bolzonetti, ma Bici mantiene avanti la Megabox. Kochurina beffa Morello in un duello a rete per il 20-18, Giovannini firma un ace su Bracchi, la quale poi subisce un muro da Kochurina per il +4. È la stessa russa a piazzare un altro muro cruciale su Bracchi (23-19), Bolzonetti trova il match-point sul 24-20, chiude il muro di Bici (25-20).

I protagonisti

Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « È stata una vittoria di squadra, ed è stata soprattutto premiata la determinazione di un gruppo che sta cercando ancora l’unione e che sta cercando di tirare fuori il meglio di sé in una serie di momenti dove ancora non è tutto preciso e definito. Abbiamo dimostrato che in certi momenti è la determinazione che fa la differenza, tutte hanno cercato nei momenti di difficoltà di aiutare le proprie compagne. È molto importante cercare di fare il lavoro di squadra e soprattutto l’emozione non ha aiutato nell’avvio della partita. Passo dopo passo riusciremo a trovare la forza del gruppo che ha bisogno di aumentare la fiducia in se stesso ».

Il tabellino

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 3-1 (22-25 25-23 25-23 25-20) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bridi 1, Bolzonetti 20, Candi 13, Bici 14, Giovannini 7, Kochurina 16, De Bortoli (L), Davidovic 2, Frantti 1, Varela Gomez, Blasi (L). Non entrate: Omoruyi, Gray, Bierria. All. Pistola.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Wilson 4, Morello 2, Bracchi 21, Jehlarova 10, Adelusi 21, Rivero 7, Panetoni (L), Sylves 1, Eroktay 1, Nardo, Bagnoli, Scialanca. Non entrate: Giuliani, Brandi. All. Bellano.

ARBITRI: Carcione, Grossi.

Durata set: 32′, 31′, 33′, 31′; Tot: 127′.

BATTUTE: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4 ace, 16 err; Omag Consolini Volley 1907 2 ace, 10 err. ATTACCHI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 58 vinc, 8 err; Omag Consolini Volley 1907 54 vinc, 8 err. MURI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 vinc; Omag Consolini Volley 1907 11 vinc.

MVP: Chiara De Bortoli ( Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 1087

Laica Cioccolato Uyba - Igor Gorgonzola Novara

Si apre con una maratona vincente il campionato della Igor Volley di Massimo Barbolini, che a Biella supera 2-3 Busto Arsizio al termine di un match tiratissimo. Ottimo l’apporto offensivo di Tolok (24 punti) protagonista di un duello testa a testa con Grozer (26): alla prima il premio di MVP, alla seconda il titolo di best scorer della sfida; da sottolineare anche la prestazione di Squarcini: 14 punti con 4 muri e 81% in attacco.

Busto Arsizio in campo con Seki in regia e Wada in diagonale, Torcolacci e Munarini centrali, Battista e Grozer schiacciatrici e Pelloni libero; Igor con Grobelna opposta a Cambi, Bonifacio e Squarcini al centro, Tolok e Herbots in banda e Moro libero.

Il primo break lo fa Novara (0-4), Battista accorcia (3-4) e poco dopo trova la parità a quota 8, innescando un bel testa a testa che vede Novara prendersi due volte l’inerzia a favore con Herbots, a segno in diagonale e in pallonetto. Battista chiude uno scambio lungo e sorpassa (16-15), Busto scappa +2 e Novara ricuce con Tolok che manda però out la palla del 20-17, Bonifacio accorcia (20-19) e un muro di Squarcini tiene in gioco le azzurre sul 23-22. Busto non si ferma: Grozer fa 24-22 in diagonale e poi firma l’ace dell’1-0 (25-22).

Grobelna va a segno tre volte in fila e scava subito il solco (2-7), Busto chiama timeout ma dopo il maniout di Grozer (5-9) e quello di Battista (7-10), le azzurre scappano di nuovo con Cambi che fa 9-14 con una magia in palleggio e Grobelna a muro ipoteca il parziale sul 10-16. Busto non reagisce, Bonifacio (muro) e Tolok (ace) avvicinano il traguardo, tagliato da Grobelna in parallela (15-25).

Novara riparte forte con Grobelna (4-7), Squarcini mura Grozer (4-8) e poi tiene le distanze in primo tempo, sul 7-11; Grozer reagisce (9-11), Battista chiude uno scambio lungo e riapre la contesa (13-14) ma Squarcini scappa di nuovo a muro, sul 14-18, costringendo Busto al timeout. Tolok fa 17-20 e poi allunga in parallela sul servizio di Cambi (17-23) e poco dopo Grobelna chiude i conti 19-25.

Busto reagisce (4-4), Seki firma l’ace del +2 (8-6) mentre Novara si aggrappa a Herbots per rimanere in scia (9-8) con Tolok che a muro fa 10-10; Battista sbaglia (12-13) e nel punto a punto è un muro sulla neoentrata Alsmeier a rompere l’equilibrio sul 18-15, mentre Tolok sfrutta due difese in serie di Moro e Grobelna per riaprire tutto sul 19-19 e firmare poi il sorpasso (19-20). Novara pasticcia, Battista e un ace di Grozer valgono il set point (24-22) con Wada che manda tutti al tie-break (25-22).

Testa a testa nel tie-break con l’ace di Seki (6-5) e il sorpasso firmato da Tolok che prima concretizza una gran difesa di Squarcini e poi mura Wada (7-8). Ancora Tolok per il +3 (9-12, ace) che non muta più: chiude Herbots in diagonale, 12-15.

I protagonisti

Matilde Munarini (Laica Cioccolato Uyba)- « Siamo molto soddisfatte di questa partita: ovviamente abbiamo avuto tanti alti e bassi, ma credo sia normale visto che siamo al completo da soli quattro giorni. Mi è piaciuta in particolar modo la voglia di vincere che abbiamo messo in campo, ora dobbiamo solo affinare la nostra intesa ».

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Non possiamo essere soddisfatte al cento per cento, perché non siamo riuscite a chiudere da tre punti ma in situazioni come queste la cosa più importante è vincere, al di là del risultato. Complimenti a Busto Arsizio che ha fatto una grande partita, noi siamo state brave a sopperire con grande grinta nei momenti di maggior difficoltà ».

Il tabellino

LAICA CIOCCOLATO UYBA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (25-22 15-25 19-25 25-22 12-15) –

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 3, Battista 10, Torcolacci 4, Wada 14, Grozer 26, Munarini 10, Pelloni (L), Marchesini 6, Akimoto 1, Spaziano, Monaco. Non entrate: Martinez Vela, Parlangeli (L), Malual. All. Barbolini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 3, Tolok 24, Bonifacio 11, Grobelna 14, Herbots 12, Squarcini 14, Moro (L), Perinelli, Alsmeier, Carraro. Non entrate: Awoleye, Bartolini, Weske, De Nardi. All. Barbolini.

ARBITRI: Piana, Serafin.

Durata set: 29′, 22′, 25′, 31′, 16′; Tot: 123′.

BATTUTE: Laica Cioccolato Uyba 4 ace, 14 err; Igor Gorgonzola Novara 6 ace, 15 err. ATTACCHI: Laica Cioccolato Uyba 61 vinc, 13 err; Igor Gorgonzola Novara 58 vinc, 5 err. MURI: Laica Cioccolato Uyba 9 vinc; Igor Gorgonzola Novara 14 vinc.

MVP: Tatiana Tolok ( Igor Gorgonzola Novara)

ChorusLife Volley Bergamo - Cbf Balducci Hr Macerata

La prima è sempre un’emozione. Ma questa volta, oltre all’emozione, c’è anche la vittoria. Il ChorusLife Volley Bergamo inaugura il suo campionato di Serie A1 con un successo per 3-1 sulla CBF Balducci HR Macerata, davanti ai 1.300 spettatori del PalaFacchetti di Treviglio.

Una partenza che consegna subito tre punti alla squadra di Cervellin e che racconta una partita fatta di momenti diversi: il controllo del primo set, la battaglia del secondo, il passaggio a vuoto nel terzo e la reazione decisiva nel quarto.

Bergamo parte forte e mette subito il match sui binari giusti. Il primo set viene condotto con autorità fino al 25-17, con le rossoblù capaci di costruire il vantaggio e mantenerlo fino alla chiusura.

Nel secondo parziale Macerata prova a rimanere agganciata alla partita. Bergamo trova ancora la fuga, ma nel finale deve stringere i denti: sul 24-22, il punto che vale il 25-23 consegna alle padrone di casa il doppio vantaggio e sembra indirizzare definitivamente la sfida.

Ma il campionato, al debutto, presenta subito la prima difficoltà. Nel terzo set Macerata cambia ritmo, Bergamo fatica a trovare continuità e le marchigiane riaprono la partita con un netto 16-25.

È qui che arriva la risposta più importante. Nel quarto set il ChorusLife Volley Bergamo torna in campo con energia e carattere. La gara resta in equilibrio nella fase centrale, poi le rossoblù trovano lo strappo decisivo e chiudono 25-21, facendo esplodere il PalaFacchetti.

Il primo riconoscimento individuale della stagione va a Safa Allaoui, premiata come MVP dell’incontro. La palleggiatrice, classe 2005, firma così il suo debutto in A1 con un premio che fotografa anche la qualità della sua prestazione.

Ma è una prova corale quella che porta Bergamo alla vittoria. Elena Pietrini è la miglior realizzatrice rossoblù con 18 punti, mentre Kendall Kipp chiude con 14 punti.

Importante anche l’impatto di Lena Stigrot, che mette a referto 11 punti come Denise Meli.

Bergamo chiude la partita con 90 punti, frutto di 68 punti diretti, 20 break point e 5 ace. La squadra riceve con il 54% di positività e attacca con il 43% di efficienza.

Più ancora dei numeri, però, il dato che accompagna Bergamo fuori dal PalaFacchetti è quello caratteriale.

Dopo aver perso il terzo set 16-25, la squadra non si disunisce. Cervellin trova le soluzioni per riportare ordine e aggressività nel gioco e le rossoblù tornano a comandare il quarto parziale, fino al 25-21 finale.

È una vittoria che vale tre punti, ma soprattutto una prima fotografia della nuova ChorusLife Volley Bergamo: una squadra che sa soffrire, reagire e chiudere.

I protagonisti

Safa Allaoui (ChorusLife Volley Bergamo)- « E' stato un avvio emozionante, e siamo felici di aver regalato al nostro pubblico la prima vittoria. Macerata si è dimostrata una squadra tosta, che difende molto e ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a reagire e a tenerle testa ».

Valerio Lionetti (Allenatore CBF Balducci HR Macerata)- « Loro hanno fatto una grande partita, specialmente in attacco, e ci hanno messo molto in difficoltà. Probabilmente nei primi due set sono stati bravi loro, ma siamo stati molto, molto meno bravi noi nelle cose su cui stiamo lavorando tanto. Questa è la cosa di cui mi assumo la responsabilità, perché probabilmente non ho messo la giusta attenzione e il giusto focus su alcune situazioni tecniche, specialmente dalla parte della difesa. Abbiamo avuto dei momenti molto deficitari e vedremo di sistemare questo aspetto in settimana. Loro hanno fatto una buona partita in attacco, ma noi potevamo fare molto meglio in difesa nei primi due set. Nel terzo, secondo me, ci siamo un po’ ripresi da questo punto di vista e abbiamo fatto quello che dovevamo fare sempre in tutte le partite: battagliare, difendere, avere l’atteggiamento giusto e avere pazienza. Contro squadre come queste non puoi pretendere di fare punto al primo scambio, specialmente se la ricezione non è buona o se c’è una transizione in difesa non ottimale. Questo è quello che ha un po’ caratterizzato la partita. Mi scoccia molto perché è una cosa su cui battiamo e lavoriamo in settimana, però, ripeto, è una responsabilità mia e me la assumo. Da martedì si cambia pagina, si cambia registro, perché poi arriveranno due formazioni in tre giorni che non ti lasciano assolutamente scampo se i dettagli non sono curati e se non fai bene almeno questa fase. Dovevamo approcciare la partita direttamente un po’ come abbiamo fatto nel terzo set. Abbiamo avuto un leggero cambio di marcia, però non basta a questo livello e in questo campionato. Non basta fare solo un cambio di marcia: bisogna spingere molto di più, essere molto più incisivi, specialmente sulle cose che devono essere i nostri punti di forza, come la copertura e la difesa ».

Il tabellino

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-17 25-23 16-25 25-21) –

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Pietrini 18, Meli 11, Kipp 14, Stigrot 11, Van Avermaet 4, Allaoui 4, Gelin (L), Bassi 6, Battistoni, Carletti, Babatunde, Esposito. Non entrate: Rocca, Agazzi. All. Cervellin.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Schut 3, Mazzaro 2, Decortes 22, Gardini 15, Farriol 3, Bonelli 2, Caforio (L), Piomboni 7, Mazzon 5, Stoyanova, Carraro. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

ARBITRI: Cavalieri, Pozzato.

Durata set: 23′, 29′, 27′, 26′; Tot: 105′.

BATTUTE: ChorusLife Volley Bergamo 5 ace, 16 err; Cbf Balducci Hr Macerata 3 ace, 8 err.

ATTACCHI: ChorusLife Volley Bergamo 56 vinc, 9 err; Cbf Balducci Hr Macerata 51 vinc, 12 err.

MURI: ChorusLife Volley Bergamo 7 vinc; Cbf Balducci Hr Macerata 5 vinc.

MVP: Safa Allaoui (Choruslife Volley Bergamo )

Spettatori: 1292

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Granda Volley Cuneo

Prosecco DOC A. Carraro Imoco in visibilio: alla prima di campionato le Pantere battono 3-0 il Granda Volley Cuneo e iniziano il percorso per proteggere il tricolore. Coach Santarelli concede il debutto ai 5 volti nuovi dell’estate, in un match che consacra Merit Adigwe come MVP (premiato dallo sponsor day Latteria Soligo rappresentato dal presidente Lorenzo Brugnera) della gara grazie a 14 punti, top scorer del match assieme ad una brillante Zhu Ting. Il Palaverde applaude e tributa Raffa Folie con uno striscione, al ritorno nella tana delle Pantere dopo 4 anni.

Per la prima al Palaverde, coach Daniele Santarelli schiera Di al palleggio, Adigwe opposta, Zhu e Sillah schiacciatrici, Cekulaev e Manfredini centrali, De Gennaro è il libero.

Per le gatte cuneesi, coach Tisci sceglie Signorile, Grafort, Tikhomirova, Pucelj, Koulisiani, Ferrarini e Magnani libero.

Inizio travolgente delle Pantere che, sfruttando un turno a servizio redditizio di Manfredini (8 punti, 2 aces e 1 muro per l’azzurra), graffiano fino all’8-1, Zhu è puntuale sia a muro che in attacco. La stessa centrale va finalmente a segno in attacco (12-6), in mezzo allo show di Adigwe (6 punti con il 75%, Yao Di guida un attacco da 1 errore nel perziale) si sblocca anche Sillah (15-7). Grafort scoute il Granda Volley (18-10), Arici debutta per dare spessore in seconda linea, il 22-12 di Sillah è uno scambio a perdifiato che esalta il Palaverde: è sempre la slovena a sfruttare il primo di 12 set ball per la Prosecco DOC (25-13).

È sempre la partenza a segnare il secondo parziale dalla parte delle Pantere: Manfredini con l’ace fissa il 5-0, Koulisiani fa lo stesso per il 6-4 che rimette Cuneo in carreggiata, Cekulaev respinge gli assalti a muro (8-4). Sempre la tedesca allunga il break sul 7-0 per il 12-5 (4 punti con il 100% in attcco nel secondo set per la debuttante), Pucelj gratta e diminuisce lo svantaggio (15-9), Piovesan è la mossa per dare linfa dietro (16-10), quando Manfredini piazza il suo secondo servizio vincente coach Tisci chiama il secondo time-out (18-10). Coach Santarelli fa respirare di nuovo l’aria di del campo a Haak e Wolosz, la svedese punge con il 23-14: Di alza a Manfredini la fast del 25-16, è 2-0.

Torna il sestetto di giornata per il terzo set, un paio di errori gialloblù aprono a Cuneo un mini-vantaggio (1-3): coach Santarelli chiama il videocheck che consegna il punto a Zhu, poi Signorile di seconda sparecchia la difesa, Adigwe agguanta il pari (6-6). De Gennaro si moltiplica in seconda linea e Cekulaev morde per il primo vantaggio nel terzo (9 centri nella gara per la tedesca), poi Grafort mura ed è break Granda Volley (10-12). Quattro di fila di Zhu ed è time-out Cuneo (14-12), Wolosz e Haak rilevano la diagonale e Arici pulisce la seconda linea, ma è Sillah a griffare (20-16), Magnani è ovunque ma la spinta della Prosecco DOC è incessante: c’è lo zampino di De Gennaro e Arici nel 22-17 di Manfredini, il matchpoint gialloblù lo firma Haak (25-20).

I protagonisti

Linda Manfredini (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Avevo sognato più volte di giocare al Palaverde con la Prosecco DOC, aver debuttato mi dà gioia e soddisfazione. Abbiamo giocato una buona gara arricchita da tanti buoni momenti, sappiamo di poter migliorare ancora ma come prima gara ci siamo. Ringrazio lo staff e le mie compagne che mi hanno integrato subito, spero di essermi espressa abbastanza bene per aver contribuito al successo della squadra ».

Linda Magnani (Granda Volley Cuneo)- « Sappiamo che Conegliano è una bellissima squadra. Potevamo sbagliare sicuramente meno, però siamo contente perché siamo cresciute nella partita. La prossima settimana ci aspetta una partita tosta e una trasferta molto lunga. Lavoreremo tutta la settimana per prepararla al meglio ».

Il tabellino

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO-GRANDA VOLLEY CUNEO 3-0 (25-13, 25-16, 25-20)

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi ne, Zhu 14, Manfredini 8, Folie ne, Piovesan, De Gennaro, Haak 3, Di 1, Arici, Wolosz, Adigwe 14, Cekulaev 9, Fahr ne, Sillah 7. All. Santarelli

GRANDA VOLLEY CUNEO: Koulisiani 3, Bonafede, Guidi ne, Tikhomirova 7, Ferrarini 9, Magnani, Pasquino, Pucelj 7, Signorile 1, Cucu ne, Grafort 5, McBride ne. All. Tisci

ARBITRI: Cerra, Santoro

Durata set: 22’, 24’, 26’ Tot: 72’

Errori servizio Conegliano 9, Cuneo 12; aces 2-2, muri 5-3

MVP: Merit Adigwe (Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4703

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cda Volley Talmassons Fvg

Esordio vincente in A1 per la CDA Talmassons che, nella sfida tra neo promosse va ad espugnare per 0-3 (15-25; 19-25; 15-25) Montichiari, campo della Valsabbina Brescia, davanti ad oltre 1500 spettatori. Nonostante fosse la prima gara di campionato, il bottino in palio risultava già di quelli che contano: il primo scontro diretto della stagione 2026/2027, alla fine, è andato alle friulane che hanno messo in campo una buona pallavolo di fronte ad una Millenium spenta e spesso fallosa.

Coach Solforati sceglie Bartolucci al palleggio incrociata a Mihaljevic, in posto 4 ci sono Bytsenko e Veneva, al centro Markovic e Olivotto, con capitan Parrocchiale libero. Coach Parazzoli risponde con Scola al palleggio incrociata a Frosini, al centro ci sono Gannar e Molinaro, in posto 4 Grabic e Rossetto, con Mistretta libero.

In avvio di primo set Brescia allunga con Bytsenko (3-2), ma Talmassons è attenta: pareggia i conti con Grabic (3-3) e allarga la forbice con Molinaro a muro (4-8). La Valsabbina prova a rimanere attaccata con Veneva (6-8), ma le ospiti rimettono la distanza di sicurezza con Gannar (8-12). Blackout Millenium e le friulane decollano: Grabic e Frosini sono infuocate e la Cda vola sull’11-19. Coach Solforati prova qualche cambio: dentro Novosel su Bytsenko, poi doppio cambio con Kavalenka su Bartolucci e Schillkowski su Mihaljevic. La distanza è ormai troppa e Talmassons completa l’opera con Rossetto (15-25). Top scorer del set Frosini con 6 punti.

Coach Solforati riparte con la stessa formazione. L’avvio del parziale è una battaglia con scambi lunghi e intensi: l’attacco di Veneva vale il 4-4, quello di Molinaro sigla il 9-9. Poi Talmassons accelera con Grabic che infila tre punti consecutivi (9-12). A questo punto, è nuovamente il momento di Novosel su Bytsenko. Le ospiti corrono veloci (13-18). Sul finale, arriva la reazione delle Leonesse che provano a recuperare terreno con Mihaljevic (16-19), ma è un nulla di fatto: il fallo in attacco di Kavalenka consegna il set alle friulane (19-25).

Nel terzo set coach Solforati opta per qualche cambio di formazione: dentro Modestino su Olivotto e Novosel su Bytsenko. La Cda rimane protagonista e la Millenium è intimorita: il muro di Gannar vale il 5-9, quello di Scola sigla addirittura il +10 (7-17). Nel frattempo, è entrata Nardelli su Novosel e, poi, Bysenko su Veneva. Il finale è tutto friulano: l’errore al servizio di Nardelli vale il 15-24, l’attacco di Scola chiude la partita (15-25).

La Cda Volley Talmassons, più ordinata e concreta, domina il primo scontro diretto della stagione, conquistando così tre importanti punti in classifica. Talmassons ha conquistato 75 punti, Brescia si è fermata a 49. Netto il bilancio dai 9 metri (6 ace della Cda, nessuno lato Brescia), come quello a muro (14 muri delle friulane, uno solo quello bresciano).

I protagonisti

Matteo Solforati (Allenatore Banca Valsabbina Brescia)- « Non abbiamo messo palla per terra. Sapevamo di arrivare a questa partita non nella miglior condizione, speravo però di poter giocare una gara più equilibrata, anche perchè abbiamo le capacità per poterlo fare. Oggi sono venuti fuori tutti i nostri limiti. E’ logico che non possiamo essere soddisfatti anche se era solo la prima. Talmassons ha dimostrato che, facendo le cose in maniera ordinata e composta, la pallavolo si riesce a giocare. Anche la battuta, che è il nostro punto di forza, oggi non ha funzionato come avrebbe dovuto. Questa partita ci deve far pensare e ci deve dare la convinzione che bisogna lavorare davvero tanto per essere competitivi a questi livelli. Penso che dopo un match del genere non ci sia tanto da dire, le parole rimangono sempre un po’ nell’aria, bisogna focalizzarsi sul concreto: bisogna vedere ragazze che vanno ad attaccare palloni a tutto braccio, che lottano per non far cadere nessuna palla. Sapevamo già dall’inizio di non partire con il favore del pronostico, ma se a questo ci aggiungiamo il non provarci e gioire della possibilità di affrontare il campionato più bello del mondo diventa difficile. Voglio vedere delle ragazze che hanno la consapevolezza di giocarsi una bella opportunità. Noi dobbiamo essere in grado di dare il nostro meglio, se poi non basta ce ne faremo una ragione. C’è poco da parlare, c’è tanto da allenare, giocare e lavorare, mettendoci tutto quello che si può ».

Giorgia Frosini (Cda Volley Talmassons Fvg). «Non mi aspettavo che questo esordio potesse andare così bene. Sono veramente orgogliosa della squadra perché abbiamo giocato unite, risultato del tanto lavoro e delle amichevoli che abbiamo disputato il preseason ».

Il tabellino

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (15-25 19-25 15-25) –

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Veneva 5, Olivotto 3, Mihaljevic 11, Bytsenko 6, Markovic 3, Bartolucci 3, Parrocchiale (L), Kavalenka 1, Novosel, Nardelli, Schillkowski, Modestino. Non entrate: Ruggieri. All. Solforati.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 4, Gannar 9, Scola 6, Grabic 12, Molinaro 8, Frosini 20, Mistretta (L), Cassan, Bakodimou, Barbazeni. Non entrate: Vighetto, Lengweiler, Schmit. All. Parazzoli.

ARBITRI: Rossi, Giglio.

Durata set: 27′, 27′, 24′; Tot: 78′. MVP: Frosini.

BATTUTE: Banca Valsabbina Millenium Brescia 0 ace, 4 err; Cda Volley Talmassons Fvg 6 ace, 10 err. ATTACCHI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 31 vinc, 9 err; Cda Volley Talmassons Fvg 39 vinc, 7 err.

MURI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 1 vinc; Cda Volley Talmassons Fvg 14 vinc.

MVP: Giorgia Frosini (Cda Volley Talmassons Fvg)

Spettatori: 1550

I RISULTATI-

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-22, 23-25, 25-22, 21-25, 11-15)

Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) Giocata ieri

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Omag Consolini Volley 1907 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-20)

Laica Cioccolato Uyba-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (25-22, 15-25, 19-25, 25-22, 12-15)

ChorusLife Volley Bergamo-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-21)

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Granda Volley Cuneo 3-0 (25-13, 25-16, 25-20)

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (15-25, 19-25, 15-25)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3 (1 – 0); Cda Volley Talmassons Fvg 3 (1 – 0); Numia Vero Volley Milano 3 (1 – 0); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3 (1 – 0); ChorusLife Volley Bergamo 3 (1 – 0); Igor Gorgonzola Novara 2 (1 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2 (1 – 0); Savino Del Bene Scandicci 1 (0 – 1); Laica Cioccolato Uyba 1 (0 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 0 (0 – 1); Omag Consolini Volley 1907 0 (0 – 1); Il Bisonte Firenze 0 (0 – 1); Granda Volley Cuneo 0 (0 – 1); Banca Valsabbina Millenium Brescia 0 (0 – 1).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 10 ottobre 2026, ore 19.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci

Sabato 10 ottobre 2026, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Laica Cioccolato Uyba

Domenica 11 ottobre 2026, ore 16.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Numia Vero Volley Milano



Domenica 11 ottobre 2026, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Banca Valsabbina Millenium Brescia



Cda Volley Talmassons Fvg - Granda Volley Cuneo



Il Bisonte Firenze - Omag Consolini Volley 1907



Domenica 11 ottobre 2026, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - ChorusLife Volley Bergamo